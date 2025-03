Διαδήλωση εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη στην Ιερουσαλήμ.

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του ισραηλινού πρωθυπουργού να αποπέμψει τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και να συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα απολύσει τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, επικαλούμενος «έλλειψη εμπιστοσύνης».

«Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε με αυτήν την τρέλα πριν δεν έχουμε κανέναν να σώσουμε, πριν δεν έχουμε άλλη χώρα», είπε η επικεφαλής της διαδήλωσης, Σίκμα Μπρέσλερ, στο πλήθος, σύμφωνα με το Anadolu Agency.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση Νετανιάχου εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους και περισσότερα από 100 παιδιά.

«Εσύ είσαι ο αρχηγός, δικό σου είναι το λάθος» και «έχεις αίμα στα χέρια σου», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, απευθυνόμενοι στον Νετανιάχου. Άλλοι κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Είμαστε όλοι όμηροι», ενώ κάποιοι ζητούσαν από τις ΗΠΑ «Να σώσουν το Ισραήλ από το Νετανιάχου».

«Αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει σε καμία κόκκινη γραμμή. Η μόνη λύση είναι η ενότητα, αλλά όχι σιωπηλή ενότητα, ούτε ενότητα παράδοσης, ούτε ψευδή ενότητα. Αντίθετα, είναι η ενότητα ενός ολόκληρου λαού που ενώνεται και λέει: Φτάνει», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίτ, στο X.

«Καλώ όλους σας. Αυτή είναι η στιγμή μας, αυτό είναι το μέλλον μας, αυτή είναι η χώρα μας – να βγούμε στους δρόμους».

Δείτε βίντεο από τη διαδήλωση:

