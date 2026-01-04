magazin
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φοβάται ότι οι κινηματογράφοι θα γίνουν ένα είδος «τζαζ μπαρ»
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φοβάται ότι οι κινηματογράφοι θα γίνουν ένα είδος «τζαζ μπαρ»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αμφισβήτησε αν «ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη» να πάει σινεμά.

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Spotlight

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανησυχεί για το μέλλον του κινηματογράφου: εδώ και χρόνια έχουν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις αίθουσες τα ντοκιμαντέρ, οπότε μήπως τώρα ήρθε η σειρά των δραματικών ταινιών;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο πρωταγωνιστής του «Τιτανικού» αμφισβήτησε αν «ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη» να πάει σινεμά. Επίσης, αναρωτήθηκε αν οι κινηματογράφοι θα «γίνουν όπως τα τζαζ μπαρ».

«Τα πράγματα αλλάζουν εν μια νυκτί», είπε ο Ντι Κάπριο για την κινηματογραφική βιομηχανία. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα, εξαφανίστηκαν τα ντοκιμαντέρ από τους κινηματογράφους. Τώρα, οι δραματικές ταινίες έχουν περιορισμένο χρόνο προβολής και ο κόσμος περιμένει να τα δει σε streaming. Δεν ξέρω».

«Αυθεντική» τέχνη

Ό,τι και να συμβεί, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είπε ότι ελπίζει οι μελλοντικοί σκηνοθέτες θα μπορούν να προβάλλουν τις ταινίες τους στη μεγάλη οθόνη.

«Ελπίζω μόνο ότι οι άνθρωποι με πραγματικό όραμα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν στο μέλλον μοναδικά πρότζεκτ που θα προβάλλονται στον κινηματογράφο», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό μένει να το δούμε».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο επέκρινε την τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο, λέγοντας ότι η τεχνολογία είναι ανίκανη να εκφράσει την ανθρώπινη ματιά και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί «αυθεντική» τέχνη.

«Θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο βελτίωσης για έναν νεαρό κινηματογραφιστή, ώστε να κάνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε ο Ντι Κάπριο.

«Νομίζω ότι οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική τέχνη πρέπει να προέρχεται από τον άνθρωπο», πρόσθεσε.

«fuck AI»

Πολλοί κινηματογραφιστές στο Χόλιγουντ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην τεχνητή νοημοσύνη τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Γκιγέρμο ντελ Τόρο έγινε πρωτοσέλιδο στα Gotham Awards για την δήλωσή του «fuck AI» (γ@μώ την τεχνητή νοημοσύνη). Μιλώντας στο NPR ένα μήνα νωρίτερα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είπε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις ταινίες του.

«Είμαι 61 ετών και ελπίζω να παραμείνω αδιάφορος για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να πεθάνω. … Πρόσφατα, κάποιος μου έστειλε ένα email με την ερώτηση: ‘Ποια είναι η στάση σου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη;’ Η απάντησή μου ήταν πολύ σύντομη. Είπα: ‘Προτιμώ να πεθάνω’».

Ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε πρόσφατα στο ComicBook.com ότι απαγόρευσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη δημιουργία των sequel του «Avatar», εξηγώντας: «Τιμούμε τους ηθοποιούς. Δεν αντικαθιστούμε τους ηθοποιούς».

Η Έμα Τόμσον, από την άλλη πλευρά, έχασε την ψυχραιμία της στο «The Late Show» τον Οκτώβριο, όταν ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ τη ρώτησε για τις σκέψεις της σχετικά με «την επερχόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης» στο Χόλιγουντ.

Η Τόμσον, βραβευμένη με Όσκαρ σεναριογράφος για την ταινία «Sense & Sensibility», είναι ιδιαίτερα εξοργισμένη όταν πρόκειται για chatbots τεχνητής νοημοσύνης που ζητούν να ξαναγράψουν το έργο της.

«Όταν γράψω κάτι [με την παραδοσιακή μέθοδο], το μεταφέρω σε ένα έγγραφο Word. Και πρόσφατα, το έγγραφο Word μου λέει συνεχώς: ‘Θέλεις να το ξαναγράψω για σένα;’ Και έτσι καταλήγω να λέω: ‘Δεν θέλω να ξαναγράψεις αυτό που μόλις έγραψα, θα φύγεις από εδώ;! Απλά φύγε από εδώ!’».

