Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ήταν το 2000 όταν ο Μάρτιν Σκορσέζε συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και δύο χρόνια αργότερα Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης έκαναν την εμφάνισή τους στις σκοτεινές αίθουσες – καταφέρνοντας να κερδίσουν 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά εκείνη η πρώτη γνωριμία ήταν υπέρ αρκετή για να «γεννηθεί» κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική σχέση ανάμεσα στον σταρ του Χόλιγουντ και τον θρύλο της 7ης Τέχνης. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε από τότε έχουν δουλέψει μαζί σε έξι ταινίες συνολικά (συν ένα φιλμ μικρού μήκους), ενώ κανείς από τους δύο δεν κρύβει τόσο την εκτίμηση όσο και τη φιλία που τους ενώνει.

Άρα ήταν λογικό στο event A Year in TIME, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, να βρεθούν face to face στη σκηνή. Και μέσα στα απαξιωτικά λόγια που είχε να πει ο ένας για τον άλλον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε και τον λόγο που αρνείται πεισματικά να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Ναι, για όλα φταίει ο Μάρτιν Σκορσέζε.

«Πολλοί με ρωτάνε αν θέλω κάποια στιγμή να σκηνοθετήσω μια ταινία. Και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό: ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω» είπε ο 51χρονος ηθοποιός.

«Ποτέ δεν θα καταφέρω να δημιουργήσω μια ταινία που να πλησιάζει έστω και λίγο σε ότι έχει καταφέρει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Άρα ποιος ο λόγος;» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι παλιότερα θα έπρεπε να είχε παρατηρήσει καλύτερα ολόκληρη την δημιουργική και κινηματογραφική «γέννηση» μιας ταινίας.

«Όταν αναλαμβάνεις ένα ρόλο μπαίνεις στο πετσί του χαρακτήρα τόσο πολύ, που δεν ασχολείσαι με άλλα πράγματα» είπε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. «Θα ήθελα πάρα πολύ σε κάποια ταινία να ήμουν περισσότερο παρατηρητής, ώστε να δω πως ο Μάρτιν δουλεύει πίσω από τις κάμερες».

«Συζητάμε για μήνες έναν ρόλο»

Αυτή την περίοδο ο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε ετοιμάζονται να συνεργαστούν σε ένα ακόμα φιλμ, το What Happens at Night που βρίσκεται στα σκαριά.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είπε ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασίας τους συνηθίζουν να «συζητούν για μήνες» τις ταινίες και τα σενάρια, ως μέρος μιας «κινηματογραφικής εκπαίδευσης».

«[Υπάρχουν] πολλά ερωτήματα [για τα οποία πρέπει να βρούμε απαντήσεις], ενώ η διαδικασία έχει πάντοτε [έναν] δικηγόρο του διαβόλου, ο οποίος [χρησιμέυει] στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», συνέχισε ο Ντι Κάπριο. «Το να ακολουθούμε αυτή την αλληλουχία στη νέα ταινία που γυρίζουμε τώρα, έχει αποδειχθεί μια από τις πιο βαθιές μαθησιακές εμπειρίες».

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε στα γυρίσματα της ταινίας Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης. REUTERS / Miramax Films-Handout