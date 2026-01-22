Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

Άνετα, όμορφα, απλά και ωραία η Νιούκαστλ ξεπέρασε το εμπόδιο της Αϊντχόφεν, καθώς επικράτησε με σκορ 3-0 για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Με τα γκολ των Γουισά (8′), Γκόρντον (30′) και Μπαρνς (65′), λοιπόν, οι «Καρακάξες» ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για είσοδο στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όλα θα κριθούν στο ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, η οποία έχει επίσης 13 πόντους αλλά καλύτερη επίθεση (οι δύο ομάδες έχουν ίδια διαφορά τερμάτων)!

Από την άλλη πλευρά η Αϊντχόφεν έμεινε στους 8 πόντους και τώρα… τρέχει, καθώς την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου. Αν νικήσει περνάει σίγουρα, αν ηττηθεί μένει εκτός, ενώ αν φέρει ισοπαλία μπλέκει σε σενάρια και… ισοβαθμίες. Γεγονός που επηρεάζει και τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θα ήθελαν ήττα των Ολλανδών για να ξέρουν ότι ακόμη και με ισοπαλία στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, θα έχουν δεδομένα από κάτω τους την Αϊντχόφεν!

Όσον αφορά το παιχνίδι, η Νιούκαστλ ευτύχησε να προηγηθεί πολύ γρήγορα. Μόλις στο 8′ ο Γουισά με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας των φιλοξενούμενων, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο 30′ και μετά από λάθος της άμυνας της Αϊντχόφεν, οι Άγγλοι έκλεψαν, ο Γουισά έστρωσε στον Γκόρντον και ο τελευταίος από κοντά έκανε εύκολα το 2-0.

Οι Ολλανδοί δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μπαρνς στο 65′.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο ματς η Νιούκαστλ έτοιμη να… πνίξει την Αϊντχόφεν, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της και πετυχαίνοντας γκολ με το… καλησπέρα (8′).

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Προσπάθησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί με τις αλλαγές να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα όμως.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η μεσοαμυντική γραμμή της Αϊντχόφεν πήρε… κάτω από τη βάση για την απόδοσή της.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο σχετικά βράδυ για τον Γερμανό Ζίμπερτ, χωρίς να έχει να διαχειριστεί κάποια πολύ δύσκολη απόφαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να παρέμβει κάπου η τεχνολογία για να αλλάξει κάποια απόφαση. Παρά μόνο στο 1-0 έγινε έλεγχος και όλα ήταν κανονικά.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γουισά (8′), Γκόρντον (30′), Μπαρνς (65′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τιαό, Τρίπιερ(87’ Γουίλοκ), Μπότμαν, Χολ, Γκιμαράες(45+3’ Μάιλι), Τονάλι, Ζοέλιντον(72’ Ράμσεϊ), Μπαρνς, Γκόρντον(72’ Ελάνγκα), Γουισά(72’ Βολτεμάντε)

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Σαλάχ Εντίν(45’ Ομπισπό), Γκασιορόφσκι, Σχάουτεν, Σιλντίλια, Φέιρμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Βάνερ, Μαν(63’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Πέρισιτς(63’ Ντριούς), Τιλ(75’ Φλαμίνγκο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η και τελευταία):

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ (28/1, 22:00)

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου (28/1, 22:00)