DO’S: Πρέπει να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις και γενικώς να περάσεις όμορφες κι αναζωογονητικές στιγμές. Θέλεις με το ταίρι σου; Θέλεις με τους φίλους ή την οικογένειά σου; Γιατί όχι και με όλους μαζί λέω εγώ; Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να πάρεις αποστάσεις από το οτιδήποτε είναι αχρείαστο ή μπορεί και να σε εκνευρίσει, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τους επαγγελματικούς σου στόχους, αλλά ούτε και τον κοινωνικό σου περίγυρο. Καλό balance χρειάζονται αυτά τα δυο. Μόνο αυτό! Μην αγνοείς κάποιες καταστάσεις, γιατί εξελίσσονται και, μάλιστα, προς το καλό. Άρα μη διστάσεις να επενδύσεις περισσότερο εκεί. Μη διστάσεις ούτε να κάνεις κάποιο ξεκαθάρισμα.