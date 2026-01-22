Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 22.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρέπει να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις και γενικώς να περάσεις όμορφες κι αναζωογονητικές στιγμές. Θέλεις με το ταίρι σου; Θέλεις με τους φίλους ή την οικογένειά σου; Γιατί όχι και με όλους μαζί λέω εγώ; Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να πάρεις αποστάσεις από το οτιδήποτε είναι αχρείαστο ή μπορεί και να σε εκνευρίσει, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τους επαγγελματικούς σου στόχους, αλλά ούτε και τον κοινωνικό σου περίγυρο. Καλό balance χρειάζονται αυτά τα δυο. Μόνο αυτό! Μην αγνοείς κάποιες καταστάσεις, γιατί εξελίσσονται και, μάλιστα, προς το καλό. Άρα μη διστάσεις να επενδύσεις περισσότερο εκεί. Μη διστάσεις ούτε να κάνεις κάποιο ξεκαθάρισμα.
Ταύρος
DO’S: Γίνε περισσότερο κοινωνικός σήμερα και κανόνισε να βρεθείς με τους φίλους σου. Πάρε μέρος και σε όμορφες συζητήσεις. Γενικώς, όμως, πρέπει να ασχοληθείς και με οτιδήποτε σε χαλαρώνει. Άρα πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε έντονο ή που μπορεί να σε εκνευρίσει. Πες «ναι» σε προτάσεις για εκδρομή. Γιατί να πεις «όχι», ας πούμε;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι τόσο, γιατί υπάρχουν αρκετές θετικές εξελίξεις εκεί. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις στον τομέα αυτόν, γιατί μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα υπέρ σου. Παράλληλα, μην αγνοείς τους στόχους σου, καθώς πρέπει να τους βάλεις κι αυτούς σε σειρά προτεραιότητας.
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά σου, υπάρχει και μια βελτιωμένη κατάσταση στα οικονομικά σου. Καλές βάσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου, σωστά; Αυτό που πρέπει να προσέξεις, λοιπόν, είναι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. Επίσης το πώς τα βάζεις σε σειρά- ή αν τα βάζεις γενικά- κερδίζει τις εντυπώσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός, γιατί αυτό θα δείξει το αν θα μπορέσεις να διαχειριστείς αποτελεσματικά ορισμένες καταστάσεις στο μέλλον. Άρα μην χάνεις την ουσία των πραγμάτων. Δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Μην αγνοείς τα ζητήματα που επικρατούν τελευταία και σε απασχολούν, καθώς χρήζουν άμεσης επίλυσης.
Καρκίνος
DO’S: Για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, πρέπει να σταματήσεις να δίνεις μεγάλη σημασία στο αν τα πράγματα εξελίσσονται με τον τρόπο που θέλεις ή αν πάνε αλλιώς. Και τι έγινε; Γίνε πιο αισιόδοξος. Άρπαξε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, για να μπορέσεις να ανοίξεις- ή και να δημιουργήσεις- καινούργιους δρόμους σε πολλούς τομείς.
DON’TS: Μη διστάσεις πρώτα να επεξεργαστείς μέσα σου κάποια πράγματα και μετά να τα εξωτερικεύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες που λαμβάνεις, γιατί ειδικά αυτές είναι που απαιτούν προσοχή και σωστή ανάλυση. Μη φοβάσαι να κάνεις αλλαγές. Μην κωλώσεις να αλλάξεις τρόπο προσέγγισης σε οικονομικές διαπραγματεύσεις.
Λέων
DO’S: Άκου το ένστικτό σου, όταν λέει, ότι πρέπει να χαλαρώσεις. Για να το πετύχεις αυτό, όμως, πρέπει να αφήσεις τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. Εσύ απλά go with the flow! Τσέκαρε, όμως, το αν οι εξελίξεις είναι οι αναμενόμενες ή αν οι κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα θα ευοδώσουν τώρα. Τακτοποίησε τα οικονομικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις παρασκηνιακές συζητήσεις σχετικά με το χρήμα. Κοινώς μην αποκαλύπτεις τα πάντα. Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις, αλλά μην κωλώσεις να απαντήσεις όπως πρέπει, γιατί αυτό είναι που θα δώσει ουσία στη φάση και θα σου φέρει θετικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, σου λέω να μη τις φοβάσαι τις αλλαγές.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις τις ισορροπίες στην καθημερινότητα και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Παράλληλα, γίνε και πιο κοινωνικός- γιατί όχι, έτσι; Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, αλλά ενδυνάμωσέ την με το να βγεις από το σπίτι και να συναντήσεις φίλους. Βγες, όμως, και με το γκομενάκι, εσύ που έχεις. Κάνε συζητήσεις στη δουλειά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια πιεστικά θέματα. Δεν πρέπει να απογοητευτείς από αυτό, έτσι; Μη διστάσεις, όμως, να κάνεις ξεκάθαρη την πλευρά σου ή να εκφράσεις ανοιχτά οτιδήποτε σε ενοχλεί ή σε προβληματίζει. Παράλληλα, μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που έχεις λάβει πρόσφατα, γιατί μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι καλύτερα και αρκετά πιο χαλαρά. Εκμεταλλεύσου το αυτό λοιπόν! Βάλε στο πρόγραμμα τις δουλειές και τις υποχρεώσεις που έχεις σε εκκρεμότητα, για να φεύγουν. Να καθαρίσει λίγο το τοπίο! Όταν τα τακτοποιείς, όμως, φρόντισε να έχεις και καλή διάθεση, έτσι; Για να βγουν ευκολότερα το λέω εγώ!
DON’TS: Μην κολλάς ούτε σε αχρείαστες λεπτομέρειες, αλλά ούτε και σε χαζές συμπεριφορές τρίτων που παρατηρείς. Μην αγνοείς, όμως, τις δικές σου αδυναμίες, γιατί πρέπει κάπως να τις μετατρέψεις σε τρωτά σου σημεία, ναι; Αν καταφέρεις να αλλάξεις και την ψυχολογία σου, έχεις τρομερές προδιαγραφές να αλλάξεις το παιχνίδι υπέρ σου- άμεσα!
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα φαίνεται πως «πετάς» στο κομμάτι των ερωτικών. Άρα φλέρταρε δίχως αύριο- είτε είσαι ελεύθερος, είτε όχι. Παράλληλα, έχεις μεγάλη ανάγκη και για ανανέωση, έτσι; Μπορείς να επιδιώξεις χαλαρές και ενδιαφέρουσες επικοινωνίες πάντως. Κάνε ενδιαφέροντα πράγματα, για να αποκτήσεις πιο πολλές εμπειρίες. Να έχεις κάτι να λες!
DON’TS: Μην αγνοείς τα ζητήματα που σε απασχολούν σε προσωπικό επίπεδο, γιατί χρειάζονται επίλυση. Μην παρασυρθείς από το χαλαρό κλίμα που επικρατεί σήμερα, γιατί μπορεί να είναι παγίδα. Μη διστάσεις να εξετάσεις τα πάντα γύρω σου πιο έντονα, για να μπορέσεις να αλλάξεις και τη νοοτροπία σου. Το ίδιο κάνε και με την συμπεριφορά σου!
Τοξότης
DO’S: Βελτίωσε τη διάθεση και την ψυχολογία σου. Έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πάντα αρκετά πιο ξεκάθαρα. Βέβαια πρέπει να αναγνωρίσεις και τα λάθη που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος, έτσι; Γίνε πιο αισιόδοξος, αφού σε παίρνει. Συζήτησε άφοβα οτιδήποτε σε ζορίζει ψυχολογικά, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να το αποβάλεις ή και να το διορθώσεις.
DON’TS: Μην αποποιείσαι τις ευθύνες που σου αναλογούν. Κότα είσαι; Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλει να σου προσφέρει η οικογένεια, ώστε να λύσεις εύκολα κάποια οικονομικά θέματα που σε ζορίζουν. Μη φοβάσαι να συζητήσεις κάποια σοβαρά θέματα με τα σημαντικά για σένα άτομα. Άλλωστε επανέρχονται στην επιφάνεια μόνα τους.
Αιγόκερως
DO’S: Χαλάρωσε λίγο, για να μπορέσεις να κάνεις άνετα κάποιες συζητήσεις. Αυτές απαιτούν και ηρεμία. Εγώ απλά σε ενημερώνω! Να ξέρεις πως μέσω του διαλόγου μπορείς να επιλύσεις τα θέματα που υπάρχουν και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά σου. Βρες οτιδήποτε μπορεί να διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και stick to it!
DON’TS: Μην αρνείσαι να δεις τις οπτικές των γύρω σου. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές ή να δοκιμάσεις τα όριά σου, προκειμένου να βρεις τι είναι αυτό που σε κάνει όντως να νιώθεις ασφαλής. Μη φοβηθείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή και να κάνεις κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Μην αφήνεις την αυτοεκτίμησή σου να πέφτει. Γιατί;
Υδροχόος
DO’S: Βάλε όσα σε απασχολούν σε σειρά εύκολα. Για να το πετύχεις αυτό, όμως, πρέπει να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Ξέρεις, έτσι μόνο μπορεί κανείς να διαχειριστεί όσα τον απασχολούν με ψυχραιμία! Γίνε πιο αισιόδοξος. Αξιοποίησε την άνεση που υπάρχει, για να τακτοποιήσεις θέματα της δουλειάς ή της καθημερινότητας. Όλα ρολάρουν smooth.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς αυτά μπορούν σήμερα να ολοκληρωθούν. Επιτέλους! Μη διστάσεις, όμως, να ξεκαθαρίσεις κάποιες μικρές λεπτομέρειες ή και έξτρα εκκρεμότητες. Μη φοβάσαι να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις ή και να κάνεις κάποιες ανακοινώσεις. Μπορείς να πείσεις τους άλλους, αρκεί να το θέλεις.
Ιχθύες
DO’S: Τακτοποίησε όσα περισσότερα μπορείς, τώρα που γίνεται. Πάρε μέρος σε βαθιές συζητήσεις, ακόμα κι αν είναι έντονες, γιατί μέσω αυτών θα σου αποκαλυφθούν πολλά και χρήσιμα. Ή που θα ξεφύγουν πράγματα από εσένα ή από τους άλλους. Όπως και να έχει για καλό σου συμβαίνει αυτό. Άρα όλα καλά! Ξεκαθάρισε τα πάντα γύρω σου.
DON’TS: Μην συνεχίζεις να αποφεύγεις κάποιες σκέψεις. Σήμερα θα έρθουν στο προσκήνιο έτσι κι αλλιώς! Μη φοβάσαι να παραδεχτείς, ό,τι πρέπει να παραδεχτείς. Μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες καίριες αλλαγές, γιατί αυτές μπορούν να βοηθήσουν την αισιοδοξία σου. Μην κρατάς τίποτα μέσα σου, γιατί αυτό το κάτι θα σε φάει στο τέλος. Ουπς!
