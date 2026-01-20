magazin
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι θα έκανε ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αν είχε μόλις λίγα λεπτά για να αποφασίσει πώς θα απαντήσει σε μια πυρηνική επίθεση που κατευθύνεται προς αμερικανικό έδαφος;

Αυτό ακριβώς το ερώτημα θέτει η νέα ταινία «A House of Dynamite», που είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 24 Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Η ταινία επιχειρεί να αποτυπώσει, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που η πολιτική εξουσία έρχεται αντιμέτωπη με την απόλυτη καταστροφή.

Το φιλμ επιχειρεί να αποτυπώσει, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που η πολιτική εξουσία έρχεται αντιμέτωπη με την απόλυτη καταστροφή. Δεν προσφέρει όμως καμία τελική απάντηση.

Η σκηνοθέτις Κάθριν Μπίγκελοου και ο σεναριογράφος Νόα Όπενχαϊμ έχουν εξηγήσει ότι η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή, με στόχο να πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση — κάτι που τελικά συνέβη, καθώς ένα σημαντικό μέρος της κριτικής στάθηκε αρνητικά ακριβώς σε αυτή την απουσία κατάληξης.

Ένα τηλεφώνημα πριν από την καταστροφή

Σε σκηνοθεσία της Κάθριν Μπίγκελοου, βραβευμένης με Όσκαρ για το The Hurt Locker, και σενάριο του Νόα Όπενχαϊμ, πρώην προέδρου του NBC News, η ταινία εκτυλίσσεται γύρω από μια αγωνιώδη τηλεδιάσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με τους κορυφαίους συμβούλους του.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι εντοπίζουν εκτόξευση πυραύλου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αρχικά εκτιμούν ότι πρόκειται για δοκιμή. Σύντομα, όμως, επιβεβαιώνεται ότι είναι διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος με πυρηνική κεφαλή, με πορεία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες — και τελικό στόχο, όπως προκύπτει, το Σικάγο.

Από εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος και το επιτελείο του έχουν 19 λεπτά για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν.

Το πρώτο και καθοριστικό πρόβλημα: κανείς δεν γνωρίζει ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Τα σενάρια περιλαμβάνουν τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα, τη Ρωσία, έναν «αποστάτη» στρατιωτικό διοικητή ή ακόμη και ακούσια εκτόξευση.

Οι αμερικανικές αντιπυραυλικές άμυνες αποτυγχάνουν. Το πλήγμα θεωρείται πλέον αναπόφευκτο.

Με επτά λεπτά να απομένουν μέχρι την πρόσκρουση, ο στρατιωτικός υπασπιστής του προέδρου, ο υποπλοίαρχος Ριβς (τον οποίο υποδύεται ο Τζόνα Χάουερ-Κινγκ), παραδίδει στον πρόεδρο — ρόλο που ενσαρκώνει ο Ίντρις Έλμπα — τον γνωστό «πυρηνικό φάκελο». Εκεί περιγράφονται τα ενδεχόμενα πυρηνικής απάντησης: επιλεκτική, περιορισμένη και μαζική.

Η πίεση για άμεσο πυρηνικό πλήγμα

Καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση παίζει ο επικεφαλής της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ (STRATCOM), στρατηγός Άντονι Μπρέιντι (Τρέισι Λετς).

Ο Μπρέιντι προειδοποιεί ότι οι αντίπαλες δυνάμεις έχουν ήδη κινητοποιηθεί: «Ίσως απλώς και αθώα να ανταποκρίνονται στη δική μας στάση. Είναι επίσης πιθανό να έχουν δει ότι η πατρίδα μας ετοιμάζεται να δεχθεί ένα καταστροφικό πλήγμα και να προετοιμάζονται να το εκμεταλλευτούν. Ή μπορεί όλα αυτά να αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης, κλιμακούμενης επίθεσης με πολύ χειρότερα να ακολουθούν. Απλώς δεν το γνωρίζω».

Το συμπέρασμά του είναι σαφές: «Αν δεν λάβουμε τώρα μέτρα για να εξουδετερώσουμε τους εχθρούς μας, θα χάσουμε το χρονικό παράθυρο για να το κάνουμε».

«Πόσες πόλεις θέλετε να ρισκάρετε;»

Όταν ο πρόεδρος θέτει το ενδεχόμενο η επίθεση στο Σικάγο να είναι μεμονωμένη, ο Μπρέιντι απαντά με ένα από τα πιο σκληρά αποσπάσματα της ταινίας: «Θα δεχόμουν την απώλεια 10 εκατομμυρίων Αμερικανών αν μπορούσα να είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα σταματούσε εκεί».

Και συνεχίζει: «Έχουμε ήδη χάσει μία αμερικανική πόλη σήμερα. Πόσες ακόμη θέλετε να ρισκάρετε;»

Στο εσωτερικό της λογικής της ταινίας, το επιχείρημα μοιάζει ψυχρά συνεπές: αν πρόκειται για την επιβίωση του κράτους, ίσως δεν υπάρχει χρόνος για ηθικά διλήμματα.

Η φωνή της αναστολής

Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, στέκεται ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Μπέρινγκτον (Γκάμπριελ Μπάσο), ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα καθώς ο προϊστάμενός του βρίσκεται υπό αναισθησία για προγραμματισμένη ιατρική επέμβαση.

Με έξι λεπτά να απομένουν και αφού έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι η Ρωσία δεν ευθύνεται, ο Μπέρινγκτον προτείνει αυτοσυγκράτηση.

Όταν ο στρατηγός αντιδρά λέγοντας ότι «δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο», η απάντηση είναι κοφτή: «Λάθος, στρατηγέ. Κάνουμε αυτό που μας ζητά. Αν συγκρατηθούμε, υπάρχει τουλάχιστον μια πιθανότητα».

Στο κρίσιμο ερώτημα του προέδρου — αν αυτό ισοδυναμεί με παράδοση — ο Μπέρινγκτον απαντά: «Αν θέλετε να το δείτε έτσι, τότε σας λέω ότι οι επιλογές σας είναι η παράδοση ή η αυτοκτονία».

Με δύο λεπτά μέχρι την πρόσκρουση, ο πρόεδρος αποχωρεί από την κλήση. Όταν επιστρέφει για να δώσει εντολές, η ταινία σταματά.

Τι θα έκαναν οι ειδικοί στην πραγματικότητα

Το Responsible Statecraft, απευθύνθηκε σε ειδικούς για να απαντήσουν τι θα έκαναν οι ίδιοι σε αυτή τη θέση.

Ο Στίβεν Σβαρτς, ανώτερος ερευνητής στο Bulletin of the Atomic Scientists, δήλωσε ότι δεν θα υπέκυπτε στην πίεση της STRATCOM: «Ως πρόεδρος δεν θα βιαζόμουν να πάρω μια αμετάκλητη απόφαση που θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει στο τέλος της χώρας και του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε».

Ο Ντάριλ Κίμπαλ, εκτελεστικός διευθυντής της Arms Control Association, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν σχεδόν 1.000 υποβρύχια πυρηνικά όπλα, πρακτικά άτρωτα: «Θα ήταν αδύνατο να καταστραφούν όλα ή έστω τα περισσότερα εχθρικά όπλα με ένα προληπτικό πλήγμα».

Και κατέληξε: «Αυτό θα ήταν αυτοκτονία και παράδοση μαζί».

Ο Μπιλ Χάρτουνγκ, ανώτερος ερευνητής στο Quincy Institute, παραδέχθηκε ότι η μη αντίδραση θα προκαλούσε πολιτικό κόστος, αλλά: «Θα ήταν προτιμότερη από μια αντεπίθεση που θα έθετε ακόμη περισσότερους κατοίκους των ΗΠΑ σε κίνδυνο».

Ο Κέβιν Μάρτιν, πρόεδρος της οργάνωσης Peace Action, ήταν κατηγορηματικός: «Μια αντεπίθεση θα σκότωνε περισσότερους αθώους ανθρώπους και πιθανότατα θα οδηγούσε σε έναν ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο».

Όταν ο κινηματογράφος άλλαξε την πολιτική

Η ταινία εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση έργων που έθεσαν το ζήτημα του πυρηνικού πολέμου στο δημόσιο προσκήνιο. Το War Games (1983) κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «ο μόνος τρόπος να κερδίσεις ένα πυρηνικό παιχνίδι είναι να μην παίξεις».

Την ίδια χρονιά, το τηλεοπτικό The Day After συγκλόνισε εκατομμύρια Αμερικανούς — σε βαθμό που, όπως έχει ειπωθεί, ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν άρχισε να μιλά με όρους «σχεδόν γκαντικούς».

Τρία χρόνια αργότερα, ο Ρίγκαν και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ υπέγραψαν τη Συνθήκη INF, την πρώτη συμφωνία που κατήργησε ολόκληρη κατηγορία πυρηνικών όπλων.

Ένας κόσμος ακόμη οπλισμένος μέχρι τα δόντια

Σήμερα, η New START είναι η τελευταία διεθνής συνθήκη που θέτει νομικά όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια ΗΠΑ και Ρωσίας — και κινδυνεύει να λήξει χωρίς αντικατάσταση, σύμφωνα με το Responsible Statescraft.

Κι όμως, ακόμη και με περιορισμούς, εννέα χώρες διαθέτουν χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές, αρκετές για να καταστρέψουν τον πλανήτη πολλές φορές, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Ίσως το «A House of Dynamite» να μην δίνει απαντήσεις. Ίσως όμως — όπως ελπίζουν οι δημιουργοί του — να υπενθυμίζει πόσο κοντά βρισκόμαστε πάντα στο σημείο χωρίς επιστροφή. Και πόσο αναγκαίο είναι, κάποια στιγμή, να ειπωθεί πολιτικά και συλλογικά: φτάνει πια.

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσ
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

