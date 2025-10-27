A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας Κάθριν Μπίγκελοου, με τίτλο A House of Dynamite, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Πεντάγωνο. Το θρίλερ, που έκανε περιορισμένη πρεμιέρα στις αίθουσες και πλέον προβάλλεται στο Netflix, παρουσιάζει ένα ζοφερό σενάριο: τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας αποτυγχάνουν να αναχαιτίσουν έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική κεφαλή που κατευθύνεται προς το Σικάγο.

Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Ίντρις Έλμπα και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ενώ τον υπουργό Άμυνας ενσαρκώνει ο Τζάρεντ Χάρις. Όμως, πίσω από τη μυθοπλασία, το Πεντάγωνο βλέπει κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Υπηρεσίας Αντιπυραυλικής Άμυνας (Missile Defense Agency – MDA), που αποκαλύφθηκε από το Bloomberg News, η ταινία θεωρείται «παραπλανητική» και «ανακριβής». Το υπόμνημα συντάχθηκε στις 16 Οκτωβρίου με στόχο, όπως αναφέρει, να «ενημερωθεί η ηγεσία της υπηρεσίας ώστε να μην αιφνιδιαστεί από το θέμα που μπορεί να τεθεί σε συναντήσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις».

«Οι πραγματικές απειλές περιλαμβάνουν πολλαπλούς στόχους, ψεύτικα σήματα και επιθέσεις στα ίδια τα συστήματα – τίποτα από αυτά δεν εμφανίζεται στην ταινία»

«Δεν είναι ακριβές – ούτε δίκαιο»

Η MDA διαμαρτύρεται ότι η ταινία παρουσιάζει το αμερικανικό αμυντικό σύστημα –στο οποίο έχουν επενδυθεί πάνω από 50 δισ. δολάρια– ως αναποτελεσματικό. Το υπόμνημα υποστηρίζει πως οι πραγματικοί αναχαιτιστές «έχουν επιδείξει 100% επιτυχία στις δοκιμές για περισσότερο από μια δεκαετία», σε αντίθεση με ό,τι δείχνει το σενάριο.

«Οι αποτυχίες στην ταινία προφανώς εξυπηρετούν το δράμα στην αφήγηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, «όμως τα πραγματικά δεδομένα διαφέρουν ριζικά».

Όσο για το κόστος, το Πεντάγωνο αποφεύγει να μπει σε λεπτομέρειες, σημειώνοντας απλώς πως «είναι υψηλό, αλλά πολύ χαμηλότερο από το τίμημα μιας πυρηνικής επίθεσης».

Οι ειδικοί διαφωνούν

Παρά τους ισχυρισμούς του στρατού, επιστήμονες και αναλυτές δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία.

Η φυσικός Λόρα Γκρέγκο από την οργάνωση Union of Concerned Scientists χαρακτήρισε το σενάριο της Μπίγκελοου «το πιο εύκολο δυνατό» για ένα σύστημα άμυνας: «Ένας μόνο πύραυλος, με γνωστή τροχιά. Οι πραγματικές απειλές περιλαμβάνουν πολλαπλούς στόχους, ψεύτικα σήματα και επιθέσεις στα ίδια τα συστήματα – τίποτα από αυτά δεν εμφανίζεται στην ταινία».

«Ανεξάρτητη παραγωγή»

Η ίδια η Μπίγκελοου δήλωσε ότι δεν ζήτησε τη συνεργασία του Πενταγώνου, επιμένοντας στην ανεξαρτησία της δημιουργίας της.

«Ένιωσα ότι έπρεπε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι», είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning. «Είχαμε όμως μαζί μας συμβούλους που είχαν εργαστεί στο Πεντάγωνο και μας καθοδηγούσαν σε κάθε βήμα».

Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το Πεντάγωνο διευκρίνισε σε επίσημη δήλωση ότι δεν συμμετείχε στην παραγωγή και πως η ταινία «δεν αντικατοπτρίζει τις θέσεις ή τις προτεραιότητες της παρούσας κυβέρνησης».

Το «χρυσό» σχέδιο Τραμπ

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον πολιτική διάσταση, καθώς έρχεται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί το σχέδιο «Golden Dome», ένα φιλόδοξο πλέγμα αντιπυραυλικής άμυνας σε ξηρά, θάλασσα και διάστημα.

Το πρόγραμμα, το οποίο διευθύνει ο στρατηγός Μάικλ Γκετλάιν της Διαστημικό Σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών (Space Force), παραμένει σε πρώιμο στάδιο, με το Πεντάγωνο να αρνείται να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το εύρος ή το κόστος του.

*Με πληροφορίες από: Bloomberg , Όλες οι φωτογραφίες είναι στιγμιότυπα της ταινίας του Netflix «A House of Dynamite»