«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Η νέα κωμικό-δραματική σειρά του Netflix, «Boots», μεταφέρει στις οθόνες μια ιστορία ενηλικίωσης και αποδοχής μέσα στο πιο σκληρό περιβάλλον: τον αμερικανικό στρατό. Με πρωταγωνιστή τον Μάιλς Χάιζερ (γνωστό από το 13 Reasons Why), η σειρά αφηγείται τη ζωή ενός κρυφού ομοφυλόφιλου εφήβου που κατατάσσεται στους Πεζοναύτες των ΗΠΑ, αναζητώντας ανδρισμό, πειθαρχία και –τελικά– τον εαυτό του.

«Όταν πουλούσα την ιδέα το 2020, νόμιζα ότι θα κάναμε μια ιστορική αφήγηση. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη σήμερα».

«Don’t Ask, Don’t Tell»

Βασισμένη στα απομνημονεύματα του Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ (The Pink Marine), η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και το δράμα, φωτίζοντας μια συχνά αποσιωπημένη πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής ιστορίας: τη ζωή των ΛΟΑ στρατιωτών που υπηρέτησαν κρυμμένοι πίσω από τη στολή. «Στο στρατό όλοι ξεκινούν ίσοι – σου ξυρίζουν το κεφάλι, σε ντύνουν στα χακί και σου λένε ότι είσαι ίδιος με όλους», λέει ο συγγραφέας. «Όμως εγώ δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου».

Ο δημιουργός της σειράς, Άντι Πάρκερ, γνωστός από το Tales of the City, μεταφέρει τη δράση στο 1990, λίγο πριν την καθιέρωση της πολιτικής «Don’t Ask, Don’t Tell», που απαγόρευε στους στρατιώτες να μιλούν για τη σεξουαλικότητά τους. Αν και αρχικά παρουσιάστηκε ως μέτρο «ανεκτικότητας», στην πράξη οδήγησε σε περισσότερες απολύσεις και σε κλίμα καχυποψίας. «Οι ομοφυλόφιλοι στρατιώτες ζούσαν με τον φόβο του εκβιασμού και της αποκάλυψης», εξηγεί ο ιστορικός Νέιθανιελ Φρανκ, συγγραφέας του Unfriendly Fire. «Η καριέρα και οι συντάξεις τους μπορούσαν να χαθούν μέσα σε μια στιγμή».

Η σειρά προσεγγίζει με ευαισθησία αλλά και ειρωνεία αυτό το διφορούμενο σύστημα αξιών. Στο στρατόπεδο, ο Κάμερον προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι «αρκετά άνδρας», την ίδια στιγμή που μαθαίνει να ζει με ένα μυστικό που μπορεί να του καταστρέψει τη ζωή. Παράλληλα, ο Πάρκερ δίνει φωνή και στους ετερόφυλους στρατιώτες που έβλεπαν τις διακρίσεις ως παράλογες και αντίθετες προς την έννοια της στρατιωτικής συντροφικότητας.

Πόσο επίκαιρο είναι το Boots σήμερα;

Ίσως περισσότερο από ποτέ. Σήμερα, οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι μπορούν να υπηρετούν ανοιχτά — σύμφωνα με έρευνα του 2015, το 5,8% των στρατιωτικών δηλώνει ΛΟΑ.

Το 2024, ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε γενική χάρη για χιλιάδες βετεράνους που είχαν καταδικαστεί λόγω της σεξουαλικότητάς τους, ενώ λίγους μήνες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει τη συμμετοχή τρανς ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις, αναβιώνοντας παλιές προκαταλήψεις. «Όταν πουλούσα την ιδέα το 2020, νόμιζα ότι θα κάναμε μια ιστορική αφήγηση», σχολιάζει ο Πάρκερ. «Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη σήμερα».

Με φόντο τη στρατιωτική πειθαρχία, τις δοκιμασίες και τη λαχτάρα για αποδοχή, το «Boots» αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από μια σειρά ενηλικίωσης: είναι ένα φόρο τιμής σε όσους υπηρέτησαν με θάρρος, ενώ κρύβονταν πίσω από τη σιωπή. Όπως λέει ο ίδιος ο Γουάιτ, «όποιος είναι πρόθυμος και ικανός να υπηρετήσει τη χώρα του δεν πρέπει απλώς να του το επιτρέπουμε – πρέπει να τον τιμούμε».

Η σειρά «Boots» προβάλλεται αποκλειστικά στο Netflix.

*Με πληρόφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της σειράς «Boots»