11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11 Οκτωβρίου 2025 | 11:35

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Η νέα κωμικό-δραματική σειρά του Netflix, «Boots», μεταφέρει στις οθόνες μια ιστορία ενηλικίωσης και αποδοχής μέσα στο πιο σκληρό περιβάλλον: τον αμερικανικό στρατό. Με πρωταγωνιστή τον Μάιλς Χάιζερ (γνωστό από το 13 Reasons Why), η σειρά αφηγείται τη ζωή ενός κρυφού ομοφυλόφιλου εφήβου που κατατάσσεται στους Πεζοναύτες των ΗΠΑ, αναζητώντας ανδρισμό, πειθαρχία και –τελικά– τον εαυτό του.

«Όταν πουλούσα την ιδέα το 2020, νόμιζα ότι θα κάναμε μια ιστορική αφήγηση. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη σήμερα».

YouTube thumbnail

Βασισμένη στα απομνημονεύματα του Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ (The Pink Marine), η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και το δράμα, φωτίζοντας μια συχνά αποσιωπημένη πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής ιστορίας: τη ζωή των ΛΟΑ στρατιωτών που υπηρέτησαν κρυμμένοι πίσω από τη στολή. «Στο στρατό όλοι ξεκινούν ίσοι – σου ξυρίζουν το κεφάλι, σε ντύνουν στα χακί και σου λένε ότι είσαι ίδιος με όλους», λέει ο συγγραφέας. «Όμως εγώ δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου».

Στιγμιότυπο της σειράς

«Don’t Ask, Don’t Tell»

Ο δημιουργός της σειράς, Άντι Πάρκερ, γνωστός από το Tales of the City, μεταφέρει τη δράση στο 1990, λίγο πριν την καθιέρωση της πολιτικής «Don’t Ask, Don’t Tell», που απαγόρευε στους στρατιώτες να μιλούν για τη σεξουαλικότητά τους. Αν και αρχικά παρουσιάστηκε ως μέτρο «ανεκτικότητας», στην πράξη οδήγησε σε περισσότερες απολύσεις και σε κλίμα καχυποψίας. «Οι ομοφυλόφιλοι στρατιώτες ζούσαν με τον φόβο του εκβιασμού και της αποκάλυψης», εξηγεί ο ιστορικός Νέιθανιελ Φρανκ, συγγραφέας του Unfriendly Fire. «Η καριέρα και οι συντάξεις τους μπορούσαν να χαθούν μέσα σε μια στιγμή».

Η σειρά προσεγγίζει με ευαισθησία αλλά και ειρωνεία αυτό το διφορούμενο σύστημα αξιών. Στο στρατόπεδο, ο Κάμερον προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι «αρκετά άνδρας», την ίδια στιγμή που μαθαίνει να ζει με ένα μυστικό που μπορεί να του καταστρέψει τη ζωή. Παράλληλα, ο Πάρκερ δίνει φωνή και στους ετερόφυλους στρατιώτες που έβλεπαν τις διακρίσεις ως παράλογες και αντίθετες προς την έννοια της στρατιωτικής συντροφικότητας.

«Στο στρατό όλοι ξεκινούν ίσοι – σου ξυρίζουν το κεφάλι, σε ντύνουν στα χακί και σου λένε ότι είσαι ίδιος με όλους. Όμως εγώ δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου»

Στιγμιότυπο της σειράς

Πόσο επίκαιρο είναι το Boots σήμερα;

Ίσως περισσότερο από ποτέ. Σήμερα, οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι μπορούν να υπηρετούν ανοιχτά — σύμφωνα με έρευνα του 2015, το 5,8% των στρατιωτικών δηλώνει ΛΟΑ.

Το 2024, ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε γενική χάρη για χιλιάδες βετεράνους που είχαν καταδικαστεί λόγω της σεξουαλικότητάς τους, ενώ λίγους μήνες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει τη συμμετοχή τρανς ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις, αναβιώνοντας παλιές προκαταλήψεις. «Όταν πουλούσα την ιδέα το 2020, νόμιζα ότι θα κάναμε μια ιστορική αφήγηση», σχολιάζει ο Πάρκερ. «Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη σήμερα».

Στιγμιότυπο της σειράς

Με φόντο τη στρατιωτική πειθαρχία, τις δοκιμασίες και τη λαχτάρα για αποδοχή, το «Boots» αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από μια σειρά ενηλικίωσης: είναι ένα φόρο τιμής σε όσους υπηρέτησαν με θάρρος, ενώ κρύβονταν πίσω από τη σιωπή. Όπως λέει ο ίδιος ο Γουάιτ, «όποιος είναι πρόθυμος και ικανός να υπηρετήσει τη χώρα του δεν πρέπει απλώς να του το επιτρέπουμε – πρέπει να τον τιμούμε».

Στιγμιότυπο της σειράς

Η σειρά «Boots» προβάλλεται αποκλειστικά στο Netflix.

*Με πληρόφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της σειράς «Boots» 

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream magazin
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»
«Οργή» 04.10.25

Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το κάλεσμα του Trans Pride, το οποίο πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αναφέρει: «Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».

Σύνταξη
Η πραγματικότητα των intersex ατόμων στην Ευρώπη: Διακρίσεις, βια και «θεραπείες»
LGBTQI+ 01.10.25

Η πραγματικότητα των intersex ατόμων στην Ευρώπη: Διακρίσεις, βια και «θεραπείες»

Τα intersex άτομα, που γεννιούνται με χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν στα παραδοσιακά αρσενικά ή θηλυκά πρότυπα, αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας, διακρίσεων και αναγκαστικών ιατρικών επεμβάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τραμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τραμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
