HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ρόουντ Άιλαντ έκρινε στις 19 Σεπτεμβρίου ότι το National Endowment for the Arts (NEA) δεν μπορεί να εφαρμόσει νέα πολιτική, με βάση την οποία οι υποψήφιοι για επιχορηγήσεις θα έπρεπε να συμμορφώνονται με εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου σχετικά με την «ιδεολογία του φύλου». Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη πολιτική παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times.

Το διάταγμα είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο και όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα».

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) είχε καταθέσει αγωγή τον Μάρτιο εκ μέρους οργανισμών όπως οι Rhode Island Latino Arts και το National Queer Theater της Νέας Υόρκης. Οι οργανισμοί αυτοί, που δραστηριοποιούνται σε έργα με τρανς και μη δυαδικά θέματα, υποστήριξαν ότι η πολιτική του NEA τους στερούσε τη δυνατότητα να διεκδικούν επιχορηγήσεις με κριτήριο την καλλιτεχνική ποιότητα, καταπατώντας έτσι την Πρώτη Τροπολογία, σύμφωνα με τους NYT.

Παράλληλα, τον Απρίλιο, το NEA εξέδωσε νέα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις θα κρίνονται «κατά περίπτωση» από την πρόεδρό της, με στόχο να εξετάζεται «η καλλιτεχνική αξία αλλά και το αν το έργο προωθεί ιδεολογία φύλου».

Σύμφωνα με το Art Forum, o δικαστής Γουίλιαμ Ε. Σμιθ, διορισμένος από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους, απέρριψε τόσο την αρχική όσο και την τροποποιημένη εκδοχή. Όπως σημείωσε, ο νόμος του 1965 που ίδρυσε το NEA προβλέπει ότι οι επιχορηγήσεις δίνονται αποκλειστικά με βάση το ταλέντο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των καλλιτεχνών. Η νέα πολιτική, σύμφωνα με την απόφαση, «καθιστά λιγότερο πιθανή την έγκριση έργων που θεωρούνται ότι προωθούν ιδεολογία φύλου», αποτελώντας περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και μάλιστα μεροληπτικό, καθώς επιβάλλει αρνητική αξιολόγηση σε συγκεκριμένες ιδέες γύρω από την ταυτότητα φύλου.

*Κεντρική Φωτογραφία: unsplash.com @Europeana