Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Ο αριθμός των ΛΟΑΤΚΙ+ Αμερικανών που εξετάζουν τη μετανάστευση στον Καναδά έχει αυξηθεί κατακόρυφα από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ακτιβιστές, καθώς οι άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ αγωνίζονται με τις συνέπειες της αυξανόμενης αντι-ομοφυλοφιλικής ρητορικής, των αντι-τρανς εκτελεστικών διαταγμάτων και των περισσότερων από 600 νομοσχεδίων που στοχεύουν τα δικαιώματα τους.

Η άνοδος του Τραμπ

«Πολλά συμβαίνουν στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή και πολλά από αυτά είναι τρομακτικά», δήλωσε η Latoya Nugent της Rainbow Railroad, μιας βορειοαμερικανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που βοηθά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να ξεφύγουν από τη βία και τις διώξεις στις χώρες καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, η οργάνωση έλαβε 4.197 κλήσεις από άτομα που ζουν στις ΗΠΑ – μια αύξηση 760% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που επικοινωνούν μαζί μας ζητούν υποστήριξη για διεθνή μετεγκατάσταση, κάτι που μεταφράζεται σε ‘Θέλω να φύγω από τις ΗΠΑ επειδή φοβάμαι να ζήσω εδώ’», δήλωσε η Nugent.

Τα τηλέφωνα της Rainbow Railroad – η οποία συνήθως δέχεται περίπου 12.000 κλήσεις ετησίως από όλο τον κόσμο – άρχισαν να χτυπάνε συνεχώς τον Νοέμβριο, καθώς έλαβαν περισσότερες από 1.100 κλήσεις μέσα σε 24 ώρες μετά την επανεκλογή του Τραμπ.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν ως η πρώτη χώρα από την οποία οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια», δήλωσε ο Nugent.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και φέτος. «Ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς αναφέρουν ότι φοβούνται για το τι μπορεί να τους συμβεί, δεδομένου του πολιτικού κλίματος και του αναδυόμενου πολιτικού και νομικού τοπίου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα», είπε ο Nugent.

Focus – In Canada, NGO Rainbow Railroad sees rise in LGBT asylum requests from US

Ο Καναδάς ως χώρα υποδοχής

Η εδραίωση της αντι-ΛΟΑΤΚΙ πολιτικής

Από την επιστροφή του στην εξουσία φέτος, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της κοινότητας: ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα, στοχεύει μέτρα για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη και υπογράφει εκτελεστικά διατάγματα που επιδιώκουν να αποκλείσουν τα τρανσέξουαλ άτομα από τον αμερικανικό στρατό, να περιορίσουν την πρόσβασή τους στον αθλητισμό και να περιορίσουν τις διαδικασίες αλλαγής φύλου για άτομα κάτω των 19 ετών.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Glaad, κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του προέδρου, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στοχοποιήθηκαν τουλάχιστον 255 φορές, τόσο μέσω αλλαγών στην πολιτική όσο και μέσω ρητορικής.

Οι πολιτικοί σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, παρουσιάζοντας 604 αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ νομοσχέδια σε επίπεδο πολιτείας, σύμφωνα με την παρακολούθηση της American Civil Liberties Union.

Οι Ρεπουμπλικανοί στις «κόκκινες» πολιτείες έχουν επιδιώξει μέτρα που στοχεύουν τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, ενώ τον Μάιο, η Γιούτα έγινε η πρώτη πολιτεία που απαγόρευσε ρητά την ανάρτηση ΛΟΑΤΚΙ+ σημαιών σε κυβερνητικά κτίρια και σχολεία.

Αρκετές πολιτείες ακολούθησαν σύντομα με παρόμοιες απαγορεύσεις.

Τα τρανς άτομα στο στόχαστρο

Στο Rainbow Railroad, περίπου το 61% των καλούντων από τις ΗΠΑ αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, είπε η Nugent, αντανακλώντας τη συνεχή και αμείλικτη στοχοποίηση των τρανς ατόμων από την κυβέρνηση.

Άλλοι δήλωσαν στην οργάνωση ότι παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη των επιθέσεων.

«Αν γνωρίζετε τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρετε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή του χειρότερου που έρχεται», είπε. «Στις ΗΠΑ, τα τρανς άτομα έχουν γίνει ο πρώτος στόχος επίθεσης εναντίον ολόκληρης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και υπάρχει ένας αυξανόμενος φόβος ότι αυτό δεν θα σταματήσει εκεί».

Παρά τους αυξανόμενους φόβους, οι τρέχουσες επιλογές στον Καναδά για όσους αισθάνονται ότι διώκονται στις ΗΠΑ παραμένουν περιορισμένες.

Όσοι καλούν το Rainbow Railroad ενημερώνονται ότι οι πιο πιθανές επιλογές για μετεγκατάσταση είναι μέσω οικονομικών διαύλων ή μέσω οικογενειακής επανένωσης.

Ωστόσο, δύο πρόσφατες υποθέσεις μετανάστευσης έχουν αναζωπυρώσει την ελπίδα.

Ο Καναδάς ως χώρα υποδοχής

Τον Ιούλιο, ένας καναδός δικαστής σταμάτησε τα σχέδια απέλασης ενός non binary καλλιτέχνη από τη Μινεσότα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν είχε λάβει υπόψη τις «τρέχουσες συνθήκες για τα ΛΟΑΤΚΙ+, τα μη δυαδικά και τα τρανσέξουαλ άτομα» στις ΗΠΑ.

Από τότε, έχει ξεσπάσει συζήτηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο αυτό το νομικό προηγούμενο θα αναγκάσει τους υπαλλήλους μετανάστευσης στον Καναδά να λάβουν υπόψη το τρέχον κλίμα για τα άτομα στις ΗΠΑ.

Μια άλλη υπόθεση που παρακολουθείται στενά είναι αυτή μιας 22χρονης τρανσέξουαλ γυναίκας από την Αριζόνα.

Αφού πέρασε τα σύνορα του Καναδά νωρίτερα φέτος, η Hannah Kreager υπέβαλε αίτηση ασύλου τον Ιούνιο, με το σκεπτικό ότι οι αντι-τρανσέξουαλ πολιτικές του Τραμπ την έχουν κάνει να φοβάται διώξεις.

Hannah Kreager, a transgender woman from Arizona, is seeking asylum in Canada on the grounds that she fears persecution because of the Trump administration's anti-trans policies.



Η δικηγόρος της, Yameena Ansari, περιέγραψε την υπόθεση ως πιθανό δεδικασμένο, καθώς θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει στοχεύσει συγκεκριμένα την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στις ΗΠΑ.

Με αυτές τις αιτήσεις, «ιστορικά μιλάμε για ανθρώπους από την Ανατολική Αφρική, τη Δυτική Αφρική, μιλάμε για ανθρώπους από τη Ρωσία ή από ισλαμικές χώρες, δεν μιλάμε για την Αμερική», είπε.

«Αλλά με κάθε μέρα που περνά, νιώθω όλο και πιο πεπεισμένη ότι πρόκειται για μια νόμιμη αίτηση».

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής

Ο ισχυρισμός, ο οποίος σύμφωνα με την Ansari θα μπορούσε να εξεταστεί ήδη από το επόμενο καλοκαίρι, έχει προκαλέσει συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλούς να επισημαίνουν το γεγονός ότι οι πρόσφυγες στον Καναδά πρέπει να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να λάβουν προστασία από τη χώρα καταγωγής τους και ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος οπουδήποτε εντός της χώρας τους.

Το τελευταίο σημείο, ειδικότερα, έχει οδηγήσει την Ansari να προετοιμαστεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτεία των ΗΠΑ στην οποία η πελάτισσά της θα μπορούσε να είναι ασφαλής.

«Αν μπει σε ένα ομοσπονδιακό κτίριο, δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα», είπε. «Αν την κλείσουν σε μια ομοσπονδιακή φυλακή, πού θα την κλείσουν; Θα την κλείσουν σε φυλακή ανδρών; Θα της παρέχουν φροντίδα που θα ανταποκρίνεται στο φύλο της;»

Από την αρχή, η πελάτισσά της είχε καταλάβει ότι αυτή η λύση δεν ήταν καθόλου σίγουρη. Αλλά έχει αδράξει την ευκαιρία, θεωρώντας την ως μια μοναδική δυνατότητα να χαράξει μια ασφαλή διέξοδο για τον εαυτό της και για τους πολλούς άλλους που ταλαντεύονται από τις συνεχείς και αμείλικτες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Δεν το κάνει αυτό μόνο για τον εαυτό της. Για εκείνη, αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση», είπε η Ansari.

Η αχτίδα ελπίδας είχε οδηγήσει σε μια σειρά τηλεφωνημάτων από άλλους που βρισκόταν σε παρόμοιες καταστάσεις, πρόσθεσε.

«Ήδη μόνο το θάρρος της να προχωρήσει σε αυτό έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους στην κοινότητά της», είπε.

«Αυτή τη στιγμή έχω πολύ περισσότερους πελάτες που έρχονται σε μένα. Γιατί; Επειδή διάβασαν για την υπόθεση της Χάνα και ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος δικηγόρος που βλέπει τον πόνο τους και δεν τον αγνοεί. Που λέει ότι αυτό είναι πραγματικό και πιστεύω ότι είναι τόσο πραγματικό που τα δικαστήρια πρέπει να αναγνωρίσουν τον φόβο σας».