Οι αλλαγές που φέρνει η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ είναι σαρωτικές.

Από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ο νέος πρόεδρος υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων, από ζητήματα που άπτονται στο μεταναστευτικό και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων έως το περιβάλλον και το διεθνές εμπόριο. Και συνεχίζει ακάθεκτος…

Η νέα του απόφαση θέλει να κυματίζει μόνο η σημαία των ΗΠΑ στις πρεσβείες και τα κυβερνητικά κτίρια. Μάλιστα, τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η νέα οδηγία, φέρει τον τίτλο «Πολιτική της μίας σημαίας». Βάσει αυτής στο εξής δεν επιτρέπεται να υψώνονται οι σημαίες που αφορούν σε ορισμένα κινήματα, όπως η σημαία που συμβολίζει τον αγώνα για την ισότητα στα δικαιώματα των μαύρων, Black Lives Matter, αλλά και η σημαία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η απαγόρευση ισχύει για οποιαδήποτε σημαία που συνδέεται με πολιτικά ή ιδεολογικά μηνύματα.

The One Flag Policy.

No flags other than that of the United States (and two others related to the country’s military) are to be flown or displayed at any of the country’s embassies or outposts, according to a new policy ordered by President. pic.twitter.com/Ulk7qESAEu

— Allen805 (@Allen8052329471) January 24, 2025