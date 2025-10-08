magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σεξουαλικότητα του Οράτιου Νέλσον βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, μετά την απόφαση ενός κρατικού μουσείου του Ηνωμένου Βασιλείου να συμπεριλάβει δυό έργα που απεικονίζουν τον Βρετανό ναύαρχο σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Οι επιμελητές της Walker Art Gallery, στηρίζουν την αμφιλεγόμενη απόφαση τους στις τελευταίες λέξεις του Νέλσον – «Φίλα με, Χάρντι».

Τα έργα που αναφέρονται είναι το «The Death of Nelson» του Ιρλανδού καλλιτέχνη Ντάνιελ Μακλίζ και ο πίνακας του Αμερικανού ζωγράφου Μπέντζαμιν Γουέστ με τον ίδιο τίτλο, που φιλοτεχνήθηκε το 1806.

Εικάζεται ότι ο ναύαρχος είπε τη διάσημη φράση απευθυνόμενος στον συνοδοιπόρο του, τον πλοίαρχο Τόμας Χάρντι, λίγο πριν πεθάνει στη ναυμαχία του Τραφάλγκαρ το 1805.

«Οι ιστορικοί έχουν κάνει εικασίες»

Ο βρετανικός στόλος, υπό τις διαταγές του Νέλσον, νίκησε τις Γαλλο-ισπανικές δυνάμεις. Ο Χάρντι προφανώς συναίνεσε, φιλώντας τον ναύαρχο στο μέτωπο και στα χέρια.

«Οι ιστορικοί έχουν κάνει εικασίες σχετικά με την φύση της σχέσης μεταξύ του Χάρντι και του Νέλσον», ανέφερε η γκαλερί σχετικά με την έκθεση. «Ανεξάρτητα από την αλήθεια, για πολλούς, το περίφημο αίτημα του Νέλσον είναι συμβολικό της ενίοτε κρυφής queer ιστορίας της ζωής στη θάλασσα. Το αν η σχέση τους ήταν σεξουαλική ή όχι παραμένει άγνωστο, αλλά η φιλία τους αντικατοπτρίζει τις στενές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανδρών στη θάλασσα. Στενές σχέσεις, τόσο σεξουαλικές όσο και πλατωνικές, μπορούσαν να αναπτυχθούν μεταξύ των επιβατών».

Σε ότι αφορά τον τίτλο της έκθεσης, η γκαλερί υποστηρίζει: «Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη queer επειδή δεν μπορούν να οριστούν όλες οι σχέσεις που παρουσιάζονται [στην έκθεση] με τους σύγχρονους όρους ομοφυλόφιλος, ετεροφυλόφιλος ή αμφιφυλόφιλος. Αυτό οφείλεται μερικές φορές στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή φύση της εν λόγω σχέσης[…]Όλες αυτές οι σχέσεις προσφέρουν κατά κάποιον τρόπο μια εναλλακτική στον τύπο της ετεροφυλοφιλικής σχέσης που συνεχίζει να κυριαρχεί κοινωνικά».

Η Walker Art Gallery πρόσθεσε επίσης πίνακες που απεικονίζουν τον θάνατο του Νέλσον στο Τραφάλγκαρ σε ένα διαδικτυακό άρθρο σχετικά με την «ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ+ έρωτα» και σε μια ευρύτερη συλλογή έργων τέχνης με θέμα «αγάπη και σχέσεις».

«Έχουμε ήδη αρκετούς ΛΟΑ ήρωες»

Ωστόσο, η απόφαση του μουσείου να συμπεριλάβει τον ναύαρχο στην queer έκθεση, δεν τους βρήκε όλους σύμφωνους, διότι δεν υπάρχουν τεκμήρια σχετικά με την σεξουαλικότητα του.

Μεταξύ των επικριτών είναι και η βρετανική ομάδα LGB Alliance, η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Λεσβιών, Γκέι και Bisexual ατόμων, εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτούς τους πληθυσμούς και αντιτιθέμενη στις θεωρίες περί ταυτότητας φύλου.

«Έχουμε ήδη αρκετούς ΛΟΑ ήρωες από την ιστορία, χωρίς να προσποιούμαστε ότι οι στρέιτ άνθρωποι ήταν γκέι», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Κέιτ Μπάρκερ, σε μια ανακοίνωση.

«Αντί να βαφτίζουμε queer άτομα εκείνους [που δεν βρίσκονται εν ζωή για να μπορούν] να απαντήσουν, τα μουσεία θα έπρεπε να τιμούν όλους τους γκέι, τις λεσβίες και τους bisexual Βρετανούς που πέτυχαν λαμπρά πράγματα – παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε εποχές πολύ λιγότερο ανεκτικές από τη δική μας».

Ο αρθρογράφος του The Spectator, Ρος Κλαρκ, εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την απόφαση της γκαλερί. «Αυτή η ισχυρισμός βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις φήμες για τις υποτιθέμενες τελευταίες λέξεις του Νέλσον, ‘φίλα με, Χάρντι’, που είπε στον αντιναύαρχο Σερ Τόμας Χάρντι», έγραψε.

«Αυτό φαίνεται να είναι αρκετό για να υποθέσουμε ότι αν ο Νέλσον ήταν ακόμα ζωντανός, θα διασκέδαζε χαρούμενος στα γκέι μπαρ του Πόρτσμουθ και θα ζούσε με τον Χάρντι σε ένα ρετιρέ με θέα στη θάλασσα, πάνω από το Σολεντ», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
