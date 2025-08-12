Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Από παιδί, ο Γιούαν Φορμπς Σέμπιλ μετακινούνταν μεταξύ μιας έπαυλης κοντά στο Balmoral και του κάστρου Craigievar, της πατρογονικής έδρας της οικογένειας. Οι πρόγονοί του ήταν φίλοι του Ροβέρτου του Α’ της Σκωτίας.

Τους δόθηκε βαρονία από τον Ιάκωβο IV και βαρονέτο από τον Ιάκωβο I. Στα προεφηβικά του χρόνια, πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γιούαν κυνηγούσε, πάλευε, έπιανε με λάσο βοοειδή και έτρεχε με το πόνυ του.

Όμως το όνομα στο πιστοποιητικό γέννησής του ήταν Ελίζαμπεθ –καταγράφηκε και ανατράφηκε ως κορίτσι.

«Ο παππούς του ήταν στενός φίλος της βασίλισσας Βικτωρίας»

Το 1968, ένα νέο όνομα τοποθετήθηκε στον Επίσημο Κατάλογο Βαρονέτου του Ηνωμένου Βασιλείου: Σερ Γιούαν Φορμπς, ο 11ος βαρονέτος Forbes of Craigievar. Ο Γιούαν, ένας τυπικός Σκωτσέζος τζέντλεμαν, ταίριαζε απόλυτα στο νέο του ρόλο.

Ήταν ένας σοβαρός αγροτικός γιατρός, ένας στοργικός σύζυγος, ένας αθλητής που διέπρεψε στην ιππασία, τη σκοποβολή, το ψάρεμα και τον σκωτσέζικο χορό, και του οποίου η αρχαία, μάλλον εκκεντρική αριστοκρατική φατρία είχε βαθιές σχέσεις με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Ο παππούς του ήταν στενός φίλος της βασίλισσας Βικτωρίας- η μητέρα του ήταν στενή φίλη της βασίλισσας Μαρίας- ο πατέρας του ήταν υπασπιστής του βασιλιά Γεωργίου Ε’. Και το κάστρο τους, το Κάστρο Craigievar (που σήμερα ανήκει στο National Trust for Scotland), απέχει μόλις 30 μίλια από το Balmoral», λέει η Zoë Playdon, ομότιμη καθηγήτρια ιατρικών ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και συγγραφέας του βιβλίου The Hidden Case of Ewan Forbes: And the Unwritten History of the Trans Experience (Και η άγραφη ιστορία της τρανς εμπειρίας).

Έμαθε να είναι ανθεκτικός

Σύμφωνα με την Playdon, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος ο Γιούαν φιλοξενούσε τη βασιλική οικογένεια, η οποία μοιραζόταν τη βαθιά του αγάπη για τα άλογα και την εξοχή.

Αλλά παρά τα βαθιά του προνόμια, το ταξίδι του Γιούαν δεν ήταν εύκολο. «Όπως τα περισσότερα τρανς άτομα, ο Γιούαν έμαθε από μικρή ηλικία να είναι ανθεκτικός, ευφάνταστος και θαρραλέος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που του έριχνε ο κόσμος. Ήταν πραγματικά πολύ εμπνευσμένος» λέει η Playdon στο Vanity Fair.

Η μεγαλύτερη μάχη του Γιούαν θα οδηγούσε σε μια δικαστική υπόθεση που οδήγησε στην ανάδειξή του σε βαρόνο Forbes of Craigievar. Η υπόθεση θα καλυπτόταν από μυστικότητα για χρόνια και η Playdon πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της έφεραν τα δικαιώματα των τρανς δεκαετίες πίσω.

Το τρίτο παιδί ήταν διαφορετικό

Ο Γιούαν γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1912 και βαφτίστηκε Ελίζαμπεθ Φορμπς Σέμπιλ. Η Ελίζαμπεθ ήταν το τρίτο παιδί και η δεύτερη κόρη του Τζον Φορμπς Σέμπιλ, 18ου λόρδου Σέμπιλ και 9ου βαρονέτου του Craigievar, και της Γκουέντολιν Λαίδη Σέμπιλ

Από νεαρή ηλικία, η συμπονετική και ανοιχτόμυαλη Γκουέντολιν γνώριζε ότι το τρίτο της παιδί, το οποίο αποκαλούσε Μπέντζι, ήταν διαφορετικό. Ο Γιούαν απέφευγε τις στερεοτυπικά κοριτσίστικες ασχολίες και τα ρούχα, λάτρευε τις περιπλανήσεις στα Χάιλαντς στο κάστρο Craigievar και λάτρευε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Γουίλιαμ, πρωτοπόρο της αεροπορίας.

Η Γκουέντολιν έβαλε τον Γιούαν να κάνει μαθήματα στο σπίτι και τον άφησε να ζήσει ως αυθεντικός εαυτός του στα τεράστια κτήματα της οικογένειας.

«Η Γκουέντολιν, η μητέρα του, ήταν αξιοσημείωτη για την εποχή της και νομίζω ότι αποτελεί πραγματική έμπνευση για τους γονείς σήμερα με τρανς παιδιά»

«Υποστήριξε την κοινωνική του μετάβαση»

«Η Γκουέντολιν ήταν αξιοσημείωτη για την εποχή της και νομίζω ότι αποτελεί πραγματική έμπνευση για τους γονείς σήμερα με τρανς παιδιά», λέει η Playdon. «Έδειξε την επιμονή, την υπομονή και τη συνέπεια της κατανόησης του Γιούαν για τον εαυτό του ως αγόρι, παρά το φύλο που του αποδόθηκε εκ γενετής. Υποστήριξε την κοινωνική του μετάβαση… και του βρήκε θετική ιατρική υποστήριξη μόλις αυτή έγινε διαθέσιμη».

Σε μια εποχή με δυσανεξία στη διαφορετικότητα, οι επιλογές ήταν περιορισμένες. «Όλοι αντιλαμβάνονταν τις δυσκολίες μου», θυμήθηκε κάποτε ο Γιούαν, σύμφωνα με την Daily Telegraph. «Αλλά ήταν δύσκολο εκείνες τις μέρες να ξέρεις τι να κάνεις».

Αλλά η Γκουέντολιν δεν πτοήθηκε. Σύμφωνα με την Playdon, η μητέρα πήρε τον έφηβο Γιούαν για να επισκεφτεί ειδικούς σε όλη την Ευρώπη, μεταμφιέζοντας τις περιπέτειές τους ως μια μεγάλη περιοδεία. Στον Γιούαν χορηγήθηκαν θεραπείες, που σχεδόν σίγουρα περιλάμβαναν και τεστοστερόνη. «Βρήκα απαραίτητο να ξυριστώ», θυμάται ο Γιούαν, «επειδή είχα μια αρκετά πλούσια τριχοφυΐα στο πηγούνι και τα μάγουλά μου».

Επιφανείς διασυνδέσεις και υψηλό προφίλ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτές οι επισκέψεις σε γιατρούς που εργάζονται με διαφυλικούς και τρανσέξουαλ ασθενείς δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών της Γκουέντολιν, αλλά και του τεράστιου προνομίου της οικογένειας.

«Η οικογένεια του Γιούαν είχε τον πλούτο και τις διασυνδέσεις που απαιτούνταν για να έχει πρόσβαση στη νέα θετική ιατρική υποστήριξη των τρανς που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1920» εξηγεί η Playdon.

Ωστόσο, οι επιφανείς διασυνδέσεις και το υψηλό προφίλ της οικογένειας είχαν και μειονεκτήματα.

«Ο πατέρας του ήταν σχολαστικός στην τήρηση της κοινωνικής φόρμας, έτσι ώστε κάθε φορά που βρίσκονταν στο προσκήνιο, ο Γιούαν ήταν υποχρεωμένος να ντύνεται σαν κορίτσι για τις φωτογραφίες -συμπεριλαμβανομένου ότι του ζητήθηκε, ως θέμα οικογενειακής τιμής, να ντυθεί ντεμπιτάντ για να παρουσιαστεί στη βασίλισσα» σημειώνει η Playdon.

«Αυτό πρέπει να ήταν τρομερά ενοχλητικό γι’ αυτόν, αλλά το έβλεπε ως καθήκον του και με κάποιο τρόπο το ξεπέρασε».

«Έκανα την απόδρασή μου και δεν ξαναγύρισα ποτέ»

Πράγματι, ο Γιούαν θυμήθηκε αργότερα ότι αυτά τα γεγονότα τον έκαναν να αισθάνεται «σαν πουλί που του είχαν κόψει τα φτερά». Αφού παρουσιάστηκε στην καλή φίλη της μητέρας του, τη βασίλισσα Μαίρη, το 1930, πήγαινε σε χορούς ντεμπιτάντ στο Λονδίνο «υπό διαμαρτυρία και πίεση».

Στη συνέχεια, θυμήθηκε, «έκανα την απόδρασή μου και δεν ξαναγύρισα ποτέ».

Ο Γιούαν ρίχτηκε στη σκωτσέζικη κουλτούρα, σχηματίζοντας τη δημοφιλή χορευτική ομάδα «Dancers of Don», στην οποία ανέλαβε συχνά τους ανδρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1934, ο Γιούαν φορούσε σχεδόν αποκλειστικά το ανδρικό σκωτσέζικο κιλτ και εργαζόταν στα εκτεταμένα κτήματα της οικογένειας.

Το 1939 ξεκίνησε την ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν. Ένα χρόνο αφότου πέθανε η αγαπημένη του μητέρα το 1944, άρχισε να εργάζεται ως οικογενειακός γιατρός στο σκωτσέζικο χωριό Άλφορντ, κοντά στην οικογενειακή έδρα του Κάστρου Κρέγκιβαρ.

Ως σεβαστό μέλος της ιατρικής κοινότητας της Σκωτίας, ο Γιούαν μπόρεσε εύκολα να λάβει τις απαραίτητες άδειες. Νομικά, ήταν πλέον άνδρας και ελεύθερος να παντρευτεί την Πάτι

Ερωτεύτηκε την οικονόμο του, Ιζαμπέλα «Πάτι» Μίτσελ

Ευδιάθετος και ευγενικός, με ιδιαίτερο ταλέντο στα παιδιά, ο Δρ Φορμπς Σέμπιλ ήταν γνωστό ότι έκανε τα πάντα για να βοηθήσει τους ασθενείς του.

Το 1947, αγόρασε το Brux Lodge, έκτασης 3000 στρεμμάτων, και εγκαταστάθηκε στο ρόλο του ως «αγαπητός συγχωριανός» που μπορούσε να βρεθεί να κρίνει χορούς της υπαίθρου και να απαγγέλλει αρχαία δωρικά ποιήματα.

Αλλά το 1952, η απομονωμένη, προστατευμένη ζωή του Γιούαν θα έμπαινε στην εθνική επικαιρότητα. Ο Γιούαν είχε ερωτευτεί την ευγενική και ευγενική οικονόμο του Ιζαμπέλα «Πάτι» Μίτσελ και ήθελε να την παντρευτεί, παρά το γεγονός ότι ο γάμος των ομοφυλοφίλων ήταν παράνομος.

«Ένιωθα το δικαίωμα να έχω τη δική μου γυναίκα και το δικό μου σπίτι και να πάρω τη θέση μου όπως άλλα συνηθισμένα άτομα», θυμάται ο Γιούαν.

Ο Γιούαν αποφάσισε να κάνει το γενναίο βήμα και να τροποποιήσει το πιστοποιητικό γέννησής του στο φύλο που πάντα ήξερε ότι ήταν. Αν και αποτελεί έκπληξη για τους σύγχρονους αναγνώστες, οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την εποχή μπορούσαν να τροποποιήσουν τα πιστοποιητικά γέννησής τους, εφόσον οι γιατροί συμφωνούσαν ότι η αρχική ανάθεση ήταν λάθος.

Ως σεβαστό μέλος της ιατρικής κοινότητας της Σκωτίας, ο Γιούαν μπόρεσε εύκολα να λάβει τις απαραίτητες άδειες. Νομικά, ήταν πλέον άνδρας και ελεύθερος να παντρευτεί την Πάτι.

«Η θεία Ελίζαμπεθ ήταν θείος Γιούαν»

«Ήταν πολύ μπερδεμένο για εμάς τα παιδιά», δήλωσε αργότερα η δισέγγονη του Γιούαν στον Guardian. «Ξαφνικά η θεία Ελίζαμπεθ ήταν ο θείος Γιούαν. Αλλά όλοι τον λατρεύαμε».

Οι κάτοικοι της πόλης Alford αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο. «Ο γιατρός μας έλεγε εδώ και αρκετό καιρό για την προβλεπόμενη ανακοίνωσή του», δήλωσε ένας κάτοικος του χωριού στην Daily Telegraph. «Θαυμάζουμε το θάρρος του να κάνει αυτό το βήμα».

Ο εθνικός Τύπος είχε μια πιο εντυπωσιακή άποψη, γνωρίζοντας ότι ο Γιούαν θα μπορούσε τώρα να κληρονομήσει το βαρονέτο Forbes, το οποίο περνούσε στον επόμενο άρρενα κληρονόμο. «Ήταν ένα φρικτό λάθος», δήλωσε ο Γιούαν σε έναν δημοσιογράφο.

«Ήμουν απρόσεκτα εγγεγραμμένος ως κορίτσι στην πρώτη θέση…. Οι γιατροί εκείνη την εποχή έκαναν λάθη…. Θυσιάστηκα στη σεμνοτυφία και στον τρόμο που είχαν οι γονείς μας για το φύλο».

Γνωρίζοντας καλά την ιστορία του Γιούαν, ο ξάδελφός του Τζον Φορμπς Σέμπιλ, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, διεκδίκησε το βαρονέτο και δήλωσε ότι ο Γιούαν «ανήκει στο γυναικείο φύλο με τις φυσικές, ανατομικές, φυσιολογικές και γενετικές έννοιες του όρου αυτού»

H μυστική νυχτερινή τελετή του γάμου

Σύμφωνα με την Playdon, ο Γιούαν δεν μπορούσε να κάνει τις καθημερινές του βόλτες με τα πόδια, επειδή οι δημοσιογράφοι του έκλειναν τον δρόμο. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον Τύπο, ο Γιούαν αγόρασε ένα Land Rover, αφού η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του είπε ότι ο πατέρας της είχε αποκτήσει ένα.

Στις 12 Οκτωβρίου 1952, ο Γιούαν και η Πάτι παντρεύτηκαν σε μια μυστική νυχτερινή τελετή στο Brux, με την παρουσία μελών και των δύο οικογενειών τους.

«Φαίνεται επίσης πιθανό ότι τουλάχιστον ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν στον γάμο τους, καθώς ο γάμος έγινε πολύ ιδιωτικά», λέει η Playdon. «Οι πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα, στα 20 τους χρόνια, έκαναν και οι δύο διακοπές στο Balmoral. Ακόμα και σήμερα, όσοι γνωρίζουν δεν θα πουν ακριβώς ποιοι ήταν όλοι οι καλεσμένοι.

Το χωριό Alford δεν ήταν το ίδιο ντροπαλό στο να γιορτάσει το νέο ζευγάρι. «Οι ασθενείς του είχαν συνασπιστεί για να αγοράσουν σ’ αυτόν και την Πάτι όμορφα γαμήλια δώρα», γράφει η Playdon στο βιβλίο του The Hidden Case of Ewan Forbes (Η κρυφή υπόθεση του Γιούαν Φορμπς).

«Ο ιερέας που τους είχε παντρέψει έπλεξε στον Γιούαν ένα εγκώμιο: “Όσο βαθύ κι αν είναι το χιόνι, όσο ψηλά κι αν είναι το ποτάμι ή ο άνεμος, ο γιατρός είναι πάντα εκεί όταν τον χρειαζόμαστε»».

Η ανατροπή της ηρεμίας

Ο Γιούαν και η Πάτι ζούσαν μια ήσυχη ζωή. Το 1955, ο Γιούαν εγκατέλειψε το ιατρείο του για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του κτήματός του, όπου εξέτρεφε βοοειδή και διασκέδαζε τα παιδιά της γειτονιάς. Αλλά αυτό το ειρηνικό ειδύλλιο διαλύθηκε τον Δεκέμβριο του 1965, όταν πέθανε ο αδελφός του Γουίλιαμ, 19ος Λόρδος Σέμπιλ και 10ος Βαρονέτος Φορμπς. Παρόλο που η βαρονία πήγε στην κόρη του Γουίλιαμ, την Ανν, η βαρονετοκρατία επρόκειτο να περάσει στον επόμενο άρρενα κληρονόμο, τον Γιούαν.

Γνωρίζοντας καλά την ιστορία του Γιούαν, ο ξάδελφός του Τζον Φορμπς Σέμπιλ, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, διεκδίκησε το βαρονέτο και δήλωσε ότι ο Γιούαν «ανήκει στο γυναικείο φύλο με τις φυσικές, ανατομικές, φυσιολογικές και γενετικές έννοιες του όρου αυτού».

Σύμφωνα με την Playdon, ο Γιούαν, τρομοκρατημένος ότι μια δικαστική υπόθεση θα κατέστρεφε τη ζωή του και θα ακύρωνε τον γάμο του, έκλεισε συμφωνία με τον ξάδελφό του, δίνοντάς του ό,τι είχε απομείνει από την οικογενειακή περιουσία. Σε αντάλλαγμα, ο Τζον φέρεται να συμφώνησε να μη διεκδικήσει το βαρονέτο.

Ο Γιούαν ισχυρίστηκε ότι έκανε βιοψία σε έναν πρόσφατα κατεβασμένο όρχι και προσκόμισε ένα δείγμα ιστού που ήταν, πράγματι, ορχικός ιστός κάποιου, το οποίο υπέβαλε στο δικαστήριο

Η συνομωσία της αδερφής του

Αλλά ο Τζον δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να παραιτηθεί από τη διεκδίκησή του και σύντομα επιστράτευσε την αποξενωμένη μεγαλύτερη αδελφή του Γιούαν, τη Μαργαρίτα, για να ενισχύσει τη διεκδίκησή του. Η Μαργαρίτα ήταν μια ισχυρογνώμων εκκεντρική γυναίκα που διατηρούσε ένα επιτυχημένο εκτροφείο πόνυ από το σπίτι της, το Druminnor Castle, μαζί με τη σύντροφό της, την Τζόαν.

Σύμφωνα με την Playdon, η Μαργαρίτα είχε πολλά χρέη και ο Τζον συμφώνησε να πληρώσει τα χρέη της αν πήγαινε εναντίον του αδελφού της. Στις 8 Μαρτίου 1966, έγραψε μια επιστολή στον δικηγόρο του Τζον, ξεσκεπάζοντας τον Γιούαν:

«Πάντα θεωρούσα τον Δρ Γιούαν ως την αδελφή μου…. Πέρασε τη φάση (όπως κι εγώ και τόσα άλλα κορίτσια) που ήθελε να γίνει αγόρι» έγραψε. «Πήγαινε σε πάρτι, χορούς κ.λπ. και παρουσιάστηκε στην Αυλή το 1929 ή το 1930. Είχε τακτικά την περίοδό της, όπως κάθε άλλο κορίτσι… Αυτό θα της δείξει με ποιανού το μέρος είμαι».

Η Μαργαρίτα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό

Μετά από συναισθηματικές συζητήσεις με τον Γιούαν και τον γιατρό του, η Μαργαρίτα σύντομα μετάνιωσε για την προδοσία της και συμφώνησε να καταθέσει στο δικαστήριο ότι είχε κάνει λάθος. Αλλά αυτό δεν επρόκειτο να γίνει ποτέ.

Στις 28 Οκτωβρίου 1966, η Μαργαρίτα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Γιούαν έπρεπε τώρα να βασιστεί μόνο στη δική του ευφυΐα και στη βοήθεια της ιατρικής κοινότητας για να πολεμήσει τον Τζον.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένας καταιγισμός ισχυρισμών, αντεπιχειρημάτων, εκθέσεων αναλυτών και μια εξευτελιστική ιατρική εξέταση που είχε ως στόχο να αποδείξει ή να διαψεύσει τον ανδρισμό του Γιούαν.

Αφού ένα ιατρικό τεστ διακήρυξε ότι ο Γιούαν είναι γυναίκα με συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων (πιθανότατα λόγω της μακροχρόνιας χρήσης ορμονών), ο γιατρός πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Γιούαν ισχυρίστηκε ότι έκανε βιοψία σε έναν πρόσφατα κατεβασμένο όρχι και προσκόμισε ένα δείγμα ιστού που ήταν, πράγματι, ορχικός ιστός κάποιου, το οποίο υπέβαλε στο δικαστήριο.

Μια εξαιρετικά εξευτελιστική σειρά σεξουαλικών ερωτήσεων

Στις 15 Μαΐου 1967, οι αντιμαχόμενες πλευρές συγκεντρώθηκαν για μια τετραήμερη ακροαματική διαδικασία υπό την προεδρία του λόρδου Τζακ Χάντερ του δικαστηρίου της Σκωτίας.

Εξετάστηκαν εμπειρογνώμονες, φίλοι και συνάδελφοι -όπως και ο Γιούαν και η Πάτι, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μια εξαιρετικά εξευτελιστική σειρά σεξουαλικών ερωτήσεων.

Αδυνατώντας να απαξιώσει το ψεύτικο δείγμα όρχεων και επηρεασμένος από τις εξετάσεις που καθόρισαν το ψυχολογικό φύλο του Γιούαν ως αρσενικό, στις αρχές του 1968, ο Χάντερ αποφάσισε οριακά υπέρ του Γιούαν, γράφοντας ότι ήταν «ένας πραγματικός ερμαφρόδιτος στον οποίο κυριαρχούν τα αρσενικά σεξουαλικά χαρακτηριστικά».

Η διαδικασία έλαβε ελάχιστη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων του Γιούαν. «Αναμφίβολα, το αριστοκρατικό υπόβαθρο του Γιούαν κράτησε την υπόθεσή του μακριά από τον Τύπο. Ο Σέσιλ Κινγκ, (πρόεδρος πολλών επιφανών ομίλων εφημερίδων), είχε ένα κτήμα που είχε κοινά όρια με το κτήμα του Κρέγκιβαρ και η κουνιάδα του Γιούαν, η Σεσίλια, λαίδη Σέμπιλ, ζήτησε από τον Κινγκ να κρατήσει την υπόθεση μακριά από τις εφημερίδες» λέει η Playdon.

«Πρώην κορίτσι»

Όμως η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών να χορηγήσει επίσημα τον τίτλο στον Γιούαν στα τέλη του 1968 έγινε είδηση. Τίτλοι όπως «Πρώην κορίτσι» και «Η Ελίζαμπεθ γίνεται βαρονέτος» ενθουσίασαν το κοινό, οδηγώντας τον Γιούαν και την Πάτι να αποσυρθούν περισσότερο στην προστατευμένη ζωή τους στο Brux, καθώς το μίσος κατά των τρανς εντεινόταν τις επόμενες δεκαετίες.

Πρεσβύτερος στην Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, έγινε πιο παλιομοδίτης και δογματικός στα μεγαλύτερα χρόνια του, αλλά δεν έχασε ποτέ την αίσθηση του χιούμορ του. Ο Γιούαν σπάνια συζητούσε ή έστω αναγνώριζε την τρανσέξουαλ ιδιότητά του. Αντ’ αυτού, έγινε «φύλακας αναμνήσεων», δημοσιεύοντας τα ειδυλλιακά απομνημονεύματά του The Aul’ Days το 1984 και ένα βιβλίο για τους «Χορευτές του Ντον» το 1989.

«Ήταν πραγματικά ένας αξέχαστα ευγενικός, γλυκός και γοητευτικός άνθρωπος», θυμάται η δημοσιογράφος Moreen Simpson, η οποία του πήρε συνέντευξη τη δεκαετία του 1980, «τμήματα της ζωής του οποίου ήταν το υλικό από το οποίο φτιάχνονται οι εφιάλτες».

Ο Σερ Γιούαν Φορμπς, ο 11ος βαρονέτος Forbes of Craigievar, πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου 1991. Η αγαπημένη του Πάτι ακολούθησε το 2002. Η επιμονή τους να ζουν μια αυθεντική ζωή αντηχεί σήμερα σε έναν κόσμο με αυξανόμενη αντι-τρανς ρητορική.

