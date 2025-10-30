Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον σεναριογράφο της ταινίας House of Dynamite και το Πεντάγωνο, σχετικά με την ακρίβεια της απεικόνισης του αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας.

Σε εσωτερικό σημείωμα της Υπηρεσίας Αντιπυραυλικής Άμυνας (Missile Defense Agency – MDA) της 16ης Οκτωβρίου, το οποίο αποκάλυψε το Bloomberg, η υπηρεσία εκφράζει την ένστασή της ως προς το πώς εμφανίζονται οι αναχαιτιστές πυραύλων στην ταινία. Το memo αναφέρει ότι, παρότι η αποτυχία των πυραύλων «εξυπηρετεί το δραματικό στοιχείο», τα πραγματικά αποτελέσματα των δοκιμών «είναι εντελώς διαφορετικά» και ότι η MDA «έχει επιτύχει ποσοστό επιτυχίας 100% σε δοκιμές την τελευταία δεκαετία».

«Όλοι κατέθεσαν επώνυμα… το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας μας είναι εξαιρετικά ατελές»

«Αυτό που δείχνουμε στην ταινία είναι ακριβές»

Ο σεναριογράφος Νόα Όπενχαϊμ απαντά μιλώντας στο MSNBC ότι η ταινία βασίστηκε σε συνεντεύξεις με ειδικούς του τομέα και ότι το υλικό αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες του συστήματος, όπως οι ίδιοι περιέγραψαν.

Συγκεκριμένα, ο Όπενχαϊμ δήλωσε ότι μίλησε «με πολλούς ειδικούς στην αντιπυραυλική άμυνα, όλοι κατέθεσαν επώνυμα… το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας μας είναι εξαιρετικά ατελές». Και συμπλήρωσε: «Αυτό που δείχνουμε στην ταινία είναι ακριβές».

Στην ταινία, αναχαιτιστικοί πύραυλοι εκτοξεύονται από την Αλάσκα για να αποτρέψουν πυρηνικό πλήγμα εναντίον του Σικάγο. Το σενάριο προκάλεσε επιπλέον σχολιασμό από την πυρηνική φυσικό Λόρα Γκρέγκο της οργάνωσης Union of Concerned Scientists, η οποία σημειώνει ότι η απειλή που εμφανίζεται στην ταινία είναι «η πιο απλή περίπτωση» για την αντιπυραυλική άμυνα, χωρίς πολλαπλές επιθέσεις ή δολώματα.

Η Κάθριν Μπίγκελοου, σκηνοθέτις της ταινίας, ανέφερε σε δήλωσή της στον Guardian ότι η παραγωγή δεν ζήτησε συνεργασία από το Πεντάγωνο, ώστε το έργο να διατηρήσει πλήρη ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ΗΠΑ διαθέτουν 44 επίγειους αναχαιτιστικούς πυραύλους σε Αλάσκα και Καλιφόρνια, ενώ το 2020 το Πεντάγωνο ανέθεσε στη Northrop Grumman σύμβαση ύψους 13,3 δισ. δολαρίων για νέα γενιά αναχαιτιστικών πυραύλων, με ορίζοντα το 2029. Το Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε νέο σύστημα διαστημικής αντιπυραυλικής άμυνας («Golden Dome»).