Το 84% των πολιτών στη Γαλλία θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM και είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν υπαρκτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Ειδικότερα την άποψη αυτή συμμερίζεται το 95% των Γάλλων πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν αριστερά κόμματα και το 94% των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν δεξιά κόμματα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα είναι 69%.

Επίσης το 81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δρα παρορμητικά, ενώ το 88% πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του καθορίζεται πρωτίστως με βάση τα προσωπικά του συμφέροντα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που αναμεταδίδει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Sondage @elabe_fr / @BFMTV sur «Les Français, Donald Trump et le Groenland» Les Français sont inquiets à l’idée d’une possible intervention militaire américaine au Groenland, un niveau comparable à celui suscité par la guerre en Ukraine ➡ https://t.co/IZt7FZjPVg pic.twitter.com/NqIMBdcBrD — ELABE (@elabe_fr) January 21, 2026

Τι λένε οι Γάλλοι για τη Γροιλανδία

Σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία, το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν υπαρκτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στο νησί, ενώ οι έξι στους δέκα Γάλλους συμφωνούν με την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία για να υποστηριχθεί η Δανία.

Υπέρ της αποστολής Γάλλων στρατιωτών τάσσεται το 74% των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν αριστερά κόμματα, το 85% αυτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν κεντρώα κόμματα και το 69% αυτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν δεξιά κόμματα. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς υπέρ της αποστολής τάσσεται το 44%.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Γαλλίας με τις ΗΠΑ, το 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος έναντι του οποίου η Γαλλία θα πρέπει να είναι προσεκτική, το 44% θεωρούν τις ΗΠΑ εχθρική χώρα και μόνο το 4% εκτιμούν ότι είναι ένας σύμμαχος στον οποίο μπορεί η Γαλλία να στηριχθεί.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα της Γαλλίας, το 46% τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τις χώρες της Ευρώπης, το 34% επιθυμούν η Γαλλία να είναι αυτόνομη σε ό,τι αφορά την άμυνα της, ενώ το 19% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι πυλώνας της γαλλικής άμυνας πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε πριν από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας.