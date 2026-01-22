Προκλητικός, εντός της αίθουσας του κοινοβουλίου, εμφανίστηκε ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης.

Θυμήθηκε τη χούντα και τη διαγραφή των αγροτικών χρεών του 1968, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η δήλωση της ντροπής

Δ. Βαλτογιάννης: Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις! Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968, πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών

Αμέσως προκλήθηκε αναστάτωση με τον προεδρεύοντα Κωνσταντινόπουλο και τα κόμματα να καταδικάζουν.

Έντονες αντιδράσεις

Κωνσταντινόπουλος: Αν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά σας λέω ότι οι ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε.

Μπάρκας: Είναι ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα και αναφορές για χούντα. Να αντιδράσει το Προεδρείο της Βουλής. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τέτοια πράγματα. Ντροπή. Καταδικάζω.

Μάντζος: Καταδικάζουμε

Οικονόμου: Είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες πέραν της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής στην συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Όταν όμως έχουν καταστρατηγηθεί βασικότερα ζητήματα τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και να ληφθούν δέοντα μέτρα.

Ο Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «είναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία που έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έπληξε βαριά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και ανάπτυξη του τόπου μας».