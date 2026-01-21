LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
- Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
- LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
- LIVE: Τσέλσι – Πάφος
- LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
- Κάραμπακ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των Αζέρων στο 94′
- Ο αγώνας Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
- LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις