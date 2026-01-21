Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αιφνιδιασμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας σημαντικούς πόρους από το Centre national du cinéma (CNC), τον βασικό δημόσιο φορέα χρηματοδότησης του γαλλικού κινηματογράφου.

Η τροπολογία κατατέθηκε από τη γερουσιάστρια Κριστίν Λαβάρντ (Les Républicains) και ψηφίστηκε το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου. Στόχος της είναι να ελαφρύνει οικονομικά τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της συρρίκνωσης της διαφημιστικής αγοράς.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι τα τηλεοπτικά κανάλια αποτελούν τους βασικούς χρηματοδότες του CNC. Μόνο το 2024, ο σχετικός φόρος απέφερε 261 εκατ. ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το CNC εκτιμά ότι θα χάσει περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Ποιοι ψήφισαν την τροπολογία

Σύμφωνα με τη Libération, η τροπολογία ψηφίστηκε με τη στήριξη του Rassemblement national (53 βουλευτές) και 18 βουλευτών της προεδρικής πλειοψηφίας (Ensemble pour la République). Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση, καθώς πρόκειται για μια σπάνια σύμπλευση της ακροδεξιάς με κυβερνητικούς βουλευτές σε θέμα πολιτιστικής πολιτικής.

Μέχρι σήμερα, αντίστοιχη φορολογική ελάφρυνση ίσχυε μόνο για δημόσια ή μη διαφημιζόμενα κανάλια. Η επέκτασή της στα ιδιωτικά θεωρείται από τον κινηματογραφικό κλάδο σοβαρό πλήγμα.

Γιατί ανησυχεί ο χώρος του κινηματογράφου

Το CNC προειδοποιεί ότι η απώλεια εσόδων θα οδηγήσει σε μείωση των ενισχύσεων προς την παραγωγή, με άνισες συνέπειες. Όπως επισημαίνεται, κανάλια όπως το M6 λαμβάνουν ήδη περιορισμένη στήριξη, ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες αναμένεται να αφορούν τη France Télévisions, που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της «πολιτιστικής» και «μη εμπορικής» παραγωγής.

Το ζήτημα έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο:

η France TV έχει ήδη ανακοινώσει περικοπές,

η Canal+ μειώνει τις προαγορές κινηματογραφικών έργων κατά 35% το 2025.

Σύμφωνα με τη Libération, οι επαγγελματικές οργανώσεις του κινηματογράφου ζητούν την άμεση απόσυρση της τροπολογίας, υπενθυμίζοντας ότι το κράτος έχει ήδη αφαιρέσει 500 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του CNC τα τελευταία δύο χρόνια.

Πολιτικό μήνυμα ή «λάθος εκτίμηση»;

Στον χώρο του πολιτισμού, η ψήφιση της ρύθμισης ερμηνεύεται από πολλούς ως πρώτο σαφές αντικινηματογραφικό σήμα της ακροδεξιάς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο. Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι η στάση κυβερνητικών βουλευτών ίσως οφείλεται σε έντονο lobbying των ιδιωτικών καναλιών και όχι σε συνειδητή επιλογή σύγκρουσης με το CNC.

Υπενθυμίζεται ότι το Rassemblement national έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο CNC, με στελέχη του να ζητούν ακόμη και την κατάργησή του, κατηγορώντας το για «ιδεολογική μεροληψία».

Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα

Η κυβέρνηση έχει ακόμη τη δυνατότητα να αποσύρει την τροπολογία, καθώς ο προϋπολογισμός περνά με τη διαδικασία του άρθρου 49.3. Εναλλακτικά, μπορεί να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026.

Το CNC προτείνει έναν συμβιβασμό: ανακατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης, ώστε να συμμετέχουν και οι μεγάλες δωρεάν ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το YouTube και το TikTok, οι οποίες σήμερα δεν έχουν υποχρέωση επενδύσεων στη δημιουργία. Όπως σημειώνει η Libération, ένα τέτοιο σχέδιο είχε ορίζοντα το 2027, αλλά φαίνεται να προσκρούει στη λογική των άμεσων πολιτικών αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή, νέα ένταση προκαλεί και η πρόταση κατάργησης του διεθνούς φορολογικού κινήτρου για ξένες παραγωγές που γυρίζουν στη Γαλλία. Εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι τίθεται πλέον ζήτημα επιβίωσης για ολόκληρη την οπτικοακουστική βιομηχανία.