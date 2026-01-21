Μελόνι: «Δεν μπορούμε να υπογράψουμε αμέσως τη συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι έκανε λόγο για «πρόβλημα συνταγματικής συμβατότητας» αναφορικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, αναφέρθηκε στην στάση της χώρας της σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
«Σε ό,τι αφορά εμάς, υπάρχει ένα πρόβλημα συνταγματικής συμβατότητας. Από την ανάγνωση του καταστατικού, προέκυψαν κάποια ασύμβατα στοιχεία με το Σύνταγμά μας. Αυτό δεν μας επιτρέπει, σίγουρα, να υπογράψουμε αύριο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, αλλά παραμένουμε ανοικτοί ως προς το όλο θέμα», τόνισε η Μελόνι.
«Η Ιταλία μπορεί να παίξει έναν ρόλο μοναδικής σημασίας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή και στην οικοδόμηση της προοπτικής των δύο κρατών. Δεν θεωρώ, επίσης, μια έξυπνη επιλογή από μέρους της Ιταλίας και της Ευρώπης, να αυτοαποκλεισθούν από έναν οργανισμό ο οποίος, πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Σλοβενία αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Επίσης, ο Σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».
«Η βασική ανησυχία είναι πως η εντολή του Συμβουλίου είναι πολύ διευρυμένη και θα μπορούσε να υπονομεύσει επικίνδυνα τη διεθνή τάξη η οποία βασίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Γκολόμπ, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος N1.
«Παρότι θεωρούμε αξιέπαινη οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτή η πρόσκληση υπονομεύει την ευρύτερη διεθνή τάξη και όχι μόνο την ειρήνευση στη Γάζα», συμπλήρωσε.
