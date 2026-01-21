ΑΕΚ – Καρδίτσα 88-73: Πήρε τον «εμφύλιο» με ηγέτη τον Λεκαβίτσιους

Η εξαιρετική Καρδίτσα έβαλε πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ, αλλά η Ένωση ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της στη δεύτερη φάση του BCL. Με τον Λούκας Λεκαβίτσιους να κάνει σπουδαίο παιχνίδι, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε με 88-73 των Θεσσαλών στη «Sunel Arena» για την πρεμιέρα της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Ο Λιθουανός πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα έχοντας 28 πόντους και 4 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Μπάρτλεϊ με 17 πόντους, ο Φλιώνης με 15 και ο Γκρέι με 13 ενώ ντεμπούτο έκαναν οι Νάναλι, Φίζελ. Για την Καρδίτσα κορυφαίοι ήταν οι δύο Τζέφερσον. Ο Μπράντον είχε 19 πόντους και ο Ντάμιεν 17.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε με 12-0 στα πρώτα λεπτά. αλλά με τον Μπράντον Τζέφερσον να παίζει την Ένωση μόνος του η Καρδίτσα μάζεψε τη διαφορά στο 20-19 στο τέλος της περιόδου. Στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν προβάδισμα τριών πόντων (34-37), ενώ στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +8 για την Καρδίτσα (51-59). Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και με 35 πόντους στην επίθεση έφτασε τελικά στη νίκη και σχετικά εύκολα μάλιστα.

Στο 1-0 πλέον η ΑΕΚ στους «16» της διοργάνωσης, στο 0-1 η Καρδίτσα.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59, 88-73.