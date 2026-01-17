Καρδίτσα – ΑΕΚ 71-79: Με «30άρα» του Μπάρτλεϊ η «Ένωση» (vid)

Την πέμπτη της σερί νίκη στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε της Καρδίτσας εκτός έδρας με 79-71, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι η Ένωση ανέβηκε στο 10-4 και την τρίτη θέση, ενώ οι Θεσσαλοί έπεσαν στο 4-10.

Κορυφαίος για τους κιτρινόμαυρους ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Αντόνις Άρμς που πρόσθεσε άλλους 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους, ο Ελ Έλις 14 και ο Νόα Χόρχλερ 10.

Η ΑΕΚ κατάφερε να αρχίσει και να κλείσει καλά την πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε με 7-2 στα πρώτα λεπτά και στα τελευταία έκανε ένα σερί 9-0 για να προηγηθεί με 20-16, παίρνοντας εννιά πόντους από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Δικέφαλος κατάφερε με την αμυντική συμπεριφορά της και περιορίζοντας τα λάθη της, να έχει τον έλεγχο μέχρι τα τέλη της δεύτερης περίοδο. Έτσι στο 18’ βρέθηκε στο +11 (26-37), ωστόσο η θεσσαλική ομάδα μείωσε στους πέντε (34-39) στο τέλος του ημιχρόνου.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν διαφοροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο καθώς η ΑΕΚ διατηρούσε το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι τους οχτώ (50-58 στο 29’), πριν ολοκληρωθεί με την απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων στους τέσσερις (56-60). Η «Ένωση» την επανέφερε στους οχτώ (56-64) και παρότι η Καρδίτσα Ιαπωνική πλησίασε ξανά (68-70 στο 35’), μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο βρέθηκε στο +7 (68-75).

Οι γηπεδούχοι όμως έμειναν στο παιχνίδι και στα 53’’ η διαφορά ήταν στους τέσσερις (71-75). Ο Μπάρτλεϊ με βολές έκανε το 71-77 στα 43’’, ακολούθησε λάθος των Θεσσαλών και κρίθηκε οριστικά το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 15 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Έλις 14 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κασελάκης 7 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 7 (4 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 7, Χόρχλερ 10 (4/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος, Καμπερίδης 6, Μάντσεν 5.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5 (5 ριμπάουντ), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 30 (5/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αρμς 13 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 2, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5, Κουζμίνσκας 8, Χαραλαμπόπουλος 6 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)