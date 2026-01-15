sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ
Μπάσκετ 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:28

Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Άρη. Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Spotlight

Ένας άνθρωπος πολύ νέος, μόλις στα 50-51 του χρόνια και ταυτόχρονα ταλαντούχος μπασκετμπολίστας, άφησε την τελευταία του πνοή και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του αθλήματος. Ο λόγος για τον  Άντε Γκργκούρεβιτς που αγωνίστηκε σε Άρη και ΑΕΚ πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ο Κροάτης αν και «σκάρτα» δύο μέτρα ύψος ήταν εξαιρετικός ριμπάουντερ, καθώς έπαιρνε καίριες θέσεις στη ρακέτα και είχε άψογο τάιμινγκ στο πότε θα πηδήξει. Επιπλέον είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις με το σώμα και τα πόδια και χρησιμοποιούσε τόσο καλά το «όπλο» της προσποίησης που μπορούσε να τα βάζει με πολύ ψηλότερους αντιπάλους. Για την ακρίβεια ήταν  ένας «μικρός» Κάιλ Χάινς έστω και σε χαμηλότερο μπασκετικό επίπεδο.

Εκτός από τον Άρη και την ΑΕΚ,  ο Γκργκούρεβιτς μεταξύ άλλων σε Σπλιτ, Αβελίνο, Ρίμινι, Μοντεγρκανάρο, Σκαφάτι, Ολύμπια Λάρισας και Ολυμπιάδα Πάτρας

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.
Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…

Και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης

Από την πλευράς της η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει: Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.
Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

AEK BC expresses its sorrow for the death of Ante Grgurević, who passed away at the age of just 51.
Grgurević wore the jersey of the “Queen” during a particularly difficult period for the Club, in the 2006-2007 season, making eight appearances in the Greek League.
AEK BC family extends its sincere condolences to his family and loved ones».

Και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Headlines:
Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Βάιος Μπαλάφας
«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Υπαρκτός κίνδυνος 15.01.26

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο