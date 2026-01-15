Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Ένας άνθρωπος πολύ νέος, μόλις στα 50-51 του χρόνια και ταυτόχρονα ταλαντούχος μπασκετμπολίστας, άφησε την τελευταία του πνοή και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του αθλήματος. Ο λόγος για τον Άντε Γκργκούρεβιτς που αγωνίστηκε σε Άρη και ΑΕΚ πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ο Κροάτης αν και «σκάρτα» δύο μέτρα ύψος ήταν εξαιρετικός ριμπάουντερ, καθώς έπαιρνε καίριες θέσεις στη ρακέτα και είχε άψογο τάιμινγκ στο πότε θα πηδήξει. Επιπλέον είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις με το σώμα και τα πόδια και χρησιμοποιούσε τόσο καλά το «όπλο» της προσποίησης που μπορούσε να τα βάζει με πολύ ψηλότερους αντιπάλους. Για την ακρίβεια ήταν ένας «μικρός» Κάιλ Χάινς έστω και σε χαμηλότερο μπασκετικό επίπεδο.

Εκτός από τον Άρη και την ΑΕΚ, ο Γκργκούρεβιτς μεταξύ άλλων σε Σπλιτ, Αβελίνο, Ρίμινι, Μοντεγρκανάρο, Σκαφάτι, Ολύμπια Λάρισας και Ολυμπιάδα Πάτρας

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…

Και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης

Από την πλευράς της η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει: Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

AEK BC expresses its sorrow for the death of Ante Grgurević, who passed away at the age of just 51.

Grgurević wore the jersey of the “Queen” during a particularly difficult period for the Club, in the 2006-2007 season, making eight appearances in the Greek League.

AEK BC family extends its sincere condolences to his family and loved ones».

Και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ