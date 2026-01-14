Ο Άρης Betsson ήταν και πάλι κακός, κι έτσι η ισχυρή Χάποελ Ιερουσαλήμ πέρασε εύκολα από το «Nick Galis Hall», επικρατώντας με 96-77, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του EuroCup. Στο 11-3 οι Ισραηλινοί, στο 7-7 η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς που είχε στη διάθεσή του για πρώτη φορά τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Επιθετικός πλουραλισμός και κυριαρχία στη ρακέτα (40 ριμπάουντ, εκ των οποίων 17 επιθετικά, με τον Άρη να έχει 27 συνολικά), αποτέλεσαν «κλειδιά» της επιτυχίας για την πρωτοπόρο στη βαθμολογία του Α’ ομίλου, για την οποία ξεχώρισαν περισσότερο οι Χάντιν Κάρινγκτον (17 πόντοι, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζάρεντ Χάρπερ (17 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κάσιους Γουίνστον (14 πόντοι).

Στοίχισαν η αδυναμία στη ρακέτα και τα 19 λάθη στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι υπέστησαν την τρίτη συνεχή ευρωπαϊκή ήττα τους. Πάλεψε πιο πολύ για λογαριασμό τους ο Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ το ντεμπούτο με τη φανέλα τους έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 αίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο). Με αποδοκιμασίες από την κερκίδα αποχώρησαν από το παρκέ, με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι παίκτες και ο προπονητής του Άρη.

Επιβλητική με το… καλησπέρα η Χάποελ, η οποία έχοντας τους Ζούσμαν, Χάρπερ, Γουίλεϊ να βάζουν, με άνεση, την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκε στο 2’ με 0-8. Διαφορά που, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν και την εναέρια κυκλοφορία, στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε στο +11 (5-16) και στο 12’ στο +15 (16-31).

Βελτιώνοντας την άμυνά του, περιορίζοντας τα λάθη και με τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να εκτελούν από τα 6.75, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 16-5 και μείωσε στους 4 πόντους στο 17’ (32-36). Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα. Έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με «αέρα» 9 πόντων (37-46), στο 24’ «ανέβηκαν» στο +12 (44-56) και με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου 29’, με τη συμβολή του Γουίνστον, Χάρπερ, στο +21 (30’ 52-73).

Στο 33’ η Χάποελ πήγε στο +24 (59-83), με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν στο ίδιο σημείο τον Τζόουνς, μετά από τεχνική ποινή που του δόθηκε, με 5ο φάουλ. Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +29 (60-89) και τελείωσαν με το ματς.

Τι έκανε στο ντεμπούτο του ο Κώστας Αντετοκούνπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη, απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ο εκρηκτικός σέντερ μέτρησε 4 πόντους (1/1 δίποντο, 2/4 βολές), κατέβασε 1 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και μοίρασε 1 τάπα, στα περίπου 15 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, πριν αποβληθεί με πέντε φάουλ.

Η στατιστική του

4 Πόντοι

1/1 Δίποντo

2/4 Βολές

1 Ριμπάουντ

1 Ασίστ

1 Κλέψιμο

1 Μπλοκ

5 Φάουλ

14’27” Συμμετοχής

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96

Άρης (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (4/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Τζόουνς 17 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νουά 13 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φορμπς 2, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 5, Μποχωρίδης, Ίνοκ 2, Χάρελ 5, Άντζουσιτς 8, Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 7

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Αλόν): Σμιθ 5, Χάρπερ 17 (3/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Κάρινγκτον 17 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουάιλι 9 (8 ριμπάουντ), Γουίνστον 14, Χούμπερ 2, Λεβί 2, Λαμπ 10 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μόμπλι 5 (7 ριμπάουντ), Σκαπίτσεφ 2, Ζούσμαν 10, Τζέιμς 3