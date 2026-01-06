Μανρέσα – Άρης Betsson 113-99: Δεν έπαιξε άμυνα και το πλήρωσε…

Η Μανρέσα «πάτησε το γκάζι» στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, έχτισε μια διαφορά 25 πόντων (63-38) και στη συνέχεια ο Άρης κυνηγούσε αλλά δεν… έφτασε ποτέ. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έπαιξε «άμυνα με τα μάτια» για μία ακόμη φορά κι έτσι ηττήθηκε με το… βαρύ κι ασήκωτο 113-99 στην Ισπανία, για την 13η αγωνιστική του EuroCup.

Έβδομη ήττα για τον «Θεό του πολέμου» σε 13 παιχνίδι στην Ευρώπη, έχασε κι άλλο έδαφος στην «μάχη» της πρόκρισης από τον Ά όμιλο της διοργάνωσης. Στο 7-6 οι Ισπανοί, απέκτησαν σαφές προβάδισμα από τους κιτρινόμαυρους για να εξασφαλίσουν μία από τις έξι πρώτες θέσεις που δίνουν πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα πάντα κρίθηκαν ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο καθώς ο Άρης μπήκε με πολύ κακή νοοτροπία, όντας πολύ νωθρός και με παίζοντας «άμυνα με τα μάτια». Η στατιστική τα λέει όλα… Η ομάδα του Μίλιτσιτς είχε μόλις τρεις ασίστ και επτά λάθη στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, ενώ έξω από τα 6,75μ. σούταρε με το τραγικό 2/11.

Αντιθέτως επέτρεψε στους γηπεδούχους να σουτάρουν με τρομερά ποσοστά, 13/18 δίποντα και 10/21 τρίποντα και να μοιράσουν 15 ολόκληρες ασίστ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο γεννημένος το 2008 Τζέραρντ Φερνάντεζ (δηλαδή 17 ετών) πέτυχε 10 πόντους στην άμυνα του Άρη στο α’ μέρος, ενώ τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2κλεψίματα.

Από εκεί και πέρα 18 πόντους πέτυχε για τους νικητές ο Ομπασοχάν, κι ακόμη 14 και 12 πρόσθεσαν ο Ουμπάλ και ο Στάινμπεργκς.

Από τον Άρη μπορεί Τζόουνς (27π.), Νουά (23π.) και Άντζουσιτς (18π.) να πέτυχαν αρκετούς πόντους, ωστόσο αυτό έγινε όταν ποια είχαν κριθεί τα πάντα και η άμυνα των Ισπανών είχε χαλαρώσει…

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το μόνο στο οποίο ο Άρης έπαιξε άμυνα, όμως όταν δέχεσαι οκτώ πόντους και σημειώνει 14 ενώ έχανες με 25 λίγα μπορούν να αλλάξουν σε ένα παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με την ομάδα του Μίλιτσιτς να βλέπει το «κοντέρ» της Μανρέσα να «σταματάει» στο 113 και το δικό του στο 99.

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 63-38, 71-52, 113-99

Μανρέσα (Οκάμπο): Ακομπούντου 2 (1/2 δίποντα), Γκασπά 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Μπάσα 14 (1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα), Ρέγιες 12 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές), Ουμπάλ 14 (4/5 δίποντα, 6/6 βολές), Στέινμπεργκς 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Κνούντσεν 2 (1/1 δίποντα), Ολιντέ 10(2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Οριόλα 2 (1/1 δίποντα), Ομπασόχαν 18 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκόλντεν 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Φερνάντεζ 14 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές).

Άρης Betsson (Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/8 βολές), Τζόουνς 27 (7/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/5 βολές), Νουά 23 (7/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Φορμπς 6 (2/3 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 4 (2/6 δίποντα), Πουλιανίτης 1 (1/2 βολές), Γκιουζέλης. Καζαμίας, Ίνοκ 2 (1/1 δίποντα), Κουλμπόκα 3 (1/5 τρίποντα), Αντζούισιτς 18 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/7 βολές).