Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Στα τρία τελευταία δεκάλεπτα του αγώνα με την Τσεντεβίτα ο Άρης ήταν κάκιστος με 60-89 αποτέλεσμα να γνωρίσει μια οδυνηρή εντός έδρας στο κατάμεστο «Nick Galis Hall» (είχε ανακοινωθεί sold out) με σκορ για την 12η αγωνιστική του Α’ ομίλου του EuroCup. Διχασμένοι οι οπαδοί στο τέλος, με αποδοκιμασίες από κάποιους και χειροκροτήματα από άλλους…

Στο 6-6 το ρεκόρ για τον «Αυτοκράτορα» πλέον που έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη της πρόκρισης, στο 8-4 για τους Σλοβένους που έκαναν σημαντικό βήμα για να περάσουν στην επόμενη φάση από την πλευρά τους.

Το 12/33 στα δίποντα και το 7/29 τρίποντα που είχε ο Άρης τα λένε όλα, όπως και οι μόλις 13 ασίστ για 10 λάθη. Επίσης χαρακτηριστικό είναι οτι μόνο οι Τζόουνς και Άντζουσιτς είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με 12 και 13 αντίστοιχα.

Αντιθέτως η Τσεβτεβίτα είχε 17/29 δίποντα και 11/30 τρίποντα, 22/25 βολές και σε σούπερ μέρα τον Νίκολιτς με 23 πόντους.

Στο πρώτο δεκάλεπτο τα πράγματα ήταν σε γενικές γραμμές μοιρασμένα, ωστόσο από το δεύτερο… στράβωσαν και στράβωσαν από την άμυνα. Ο Άρης που είχε ήδη δεχθεί 19 πόντους στην α’ περίοδο δέχθηκε +6 (δηλαδή 25) στην β’ και άρχισε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ… Οι Σλοβένοι από το 19-30 και μετά κατάφερναν να διατηρούν διψήφια διαφορά που έφτασε ακόμη και το +15 (29-44) από καλάθι του Στούαρτ, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου (31-44).

Η ομάδα του Μίλιτσιτς έδειχνε νευρική, απόρροια της ευάλωτης άμυνάς της και αυτό είχε σαφές αντίκτυπο στην επίθεσή της. Μάλιστα τα πράγματα στο τρίτο δεκάλεπτο έγιναν όχι απλά χειρότερα αλλά πολύ χειρότερα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι με 3:17 για το φινάλε της περιόδου, ο Άρης είχε σημειώσει μόλις ένα καλάθι, αυτό του Ίνοχ στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα!

Έτσι οι φιλοξενούμενοι που είχαν την απόλυτη άνεση να διαχειριστούν το ματς όπως ήθελαν, κατάφερα να «εκτοξεύσουν» τη διαφορά ακόμη και στο εξωφρενικό +26(!), όταν ο φωτεινός πίνακας στο «Nick Galis Hall» έγραψε το απίστευτο 33-59!

Εν τέλει οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν το εφιαλτικό δεκάλεπτο φτάνοντας τους 10 πόντους, ωστόσο οι 22 που δέχθηκαν είχαν κάνει την κατάσταση τραγική (42-66 στο 30′). Όσα τάιμ άουτ κι αν έπαιρνε ο προπονητής του Άρη δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς οι παίκτες του τα έκαναν όλα λάθος.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με μόλις μία περίοδο να απομένει το +24 ήταν σχεδόν απίθανο να καλυφθεί. Κάτι που τελικά αποδείχθηκε και στο παρκέ. Τα τελευταία 10 λεπτά αποδείχθηκαν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη διαφορά να παγιώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (47-70, 53-79) και με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο «βαρύ»

Τα δεκάλεπτα: 15-19 31-44, 42-66, 60-89

Άρης (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (2/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/9 βολές), Νουά 4 (1/8 σουτ, 7 ριμπάουντ), Φορμπς, Φόρεστερ 3 (4 ριμπάουντ), Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 6 (3/6 δίποντα), Χάρελ 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντζουσιτς 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κουλμπόκα 6 (2/7 τρίποντα)

Τσεντεβίτα (Μίτροβιτς): Στούαρτ 11 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκίμπσον 14 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκιράρντ 3 (1), ΜακΝέρ 6 (3/4 δίποντα), Νίκολιτς 23 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/8 βολές), Μπλάζιτς 3 (1), Ουστούν 3 (1), Τσερκβένικ 2, Σκάρα 11 (1), Χουγκάζ 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Κένεντι 4 (7 ριμπάουντ)