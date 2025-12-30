sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
Μπάσκετ 30 Δεκεμβρίου 2025 | 22:36

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στα τρία τελευταία δεκάλεπτα του αγώνα με την Τσεντεβίτα ο Άρης ήταν κάκιστος με 60-89 αποτέλεσμα να γνωρίσει μια οδυνηρή εντός έδρας στο κατάμεστο «Nick Galis Hall» (είχε ανακοινωθεί sold out) με σκορ για την 12η αγωνιστική του Α’ ομίλου του EuroCup. Διχασμένοι οι οπαδοί στο τέλος, με αποδοκιμασίες από κάποιους και χειροκροτήματα από άλλους…

Στο 6-6 το ρεκόρ για τον «Αυτοκράτορα» πλέον που έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη της πρόκρισης, στο 8-4 για τους Σλοβένους που έκαναν σημαντικό βήμα για να περάσουν στην επόμενη φάση από την πλευρά τους.

Το 12/33 στα δίποντα και το 7/29 τρίποντα που είχε ο Άρης τα λένε όλα, όπως και οι μόλις 13 ασίστ για 10 λάθη. Επίσης χαρακτηριστικό είναι οτι μόνο οι Τζόουνς και Άντζουσιτς είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με 12 και 13 αντίστοιχα.

Αντιθέτως η Τσεβτεβίτα είχε 17/29 δίποντα και 11/30 τρίποντα, 22/25 βολές και σε σούπερ μέρα τον Νίκολιτς με 23 πόντους.

Στο πρώτο δεκάλεπτο τα πράγματα ήταν σε γενικές γραμμές μοιρασμένα, ωστόσο από το δεύτερο… στράβωσαν και στράβωσαν από την άμυνα. Ο Άρης που είχε ήδη δεχθεί 19 πόντους στην α’ περίοδο δέχθηκε +6 (δηλαδή 25) στην β’ και άρχισε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ… Οι Σλοβένοι από το 19-30 και μετά κατάφερναν να διατηρούν διψήφια διαφορά που έφτασε ακόμη και το +15 (29-44) από καλάθι του Στούαρτ, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου (31-44).

Η ομάδα του Μίλιτσιτς έδειχνε νευρική, απόρροια της ευάλωτης άμυνάς της και αυτό είχε σαφές αντίκτυπο  στην επίθεσή της. Μάλιστα τα πράγματα στο τρίτο δεκάλεπτο έγιναν όχι απλά χειρότερα αλλά πολύ χειρότερα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι με 3:17 για το φινάλε της περιόδου, ο Άρης είχε σημειώσει μόλις ένα καλάθι, αυτό του Ίνοχ στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα!

Έτσι οι φιλοξενούμενοι που είχαν την απόλυτη άνεση να διαχειριστούν το ματς όπως ήθελαν, κατάφερα να «εκτοξεύσουν» τη διαφορά ακόμη και στο εξωφρενικό +26(!), όταν ο φωτεινός πίνακας στο «Nick Galis Hall» έγραψε το απίστευτο 33-59!

Εν τέλει οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν το εφιαλτικό δεκάλεπτο φτάνοντας τους 10 πόντους, ωστόσο οι 22 που δέχθηκαν είχαν κάνει την κατάσταση τραγική (42-66 στο 30′). Όσα τάιμ άουτ κι αν έπαιρνε ο προπονητής του Άρη δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς οι παίκτες του τα έκαναν όλα λάθος.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με μόλις μία περίοδο να απομένει το +24 ήταν σχεδόν απίθανο να καλυφθεί. Κάτι που τελικά αποδείχθηκε και στο παρκέ. Τα τελευταία 10 λεπτά αποδείχθηκαν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη διαφορά να παγιώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (47-70, 53-79) και με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο «βαρύ»

Τα δεκάλεπτα: 15-19 31-44, 42-66, 60-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Άρης (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (2/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/9 βολές), Νουά 4 (1/8 σουτ, 7 ριμπάουντ), Φορμπς, Φόρεστερ 3 (4 ριμπάουντ), Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 6 (3/6 δίποντα), Χάρελ 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντζουσιτς 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κουλμπόκα 6 (2/7 τρίποντα)

Τσεντεβίτα (Μίτροβιτς): Στούαρτ 11 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκίμπσον 14 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκιράρντ 3 (1), ΜακΝέρ 6 (3/4 δίποντα), Νίκολιτς 23 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/8 βολές), Μπλάζιτς 3 (1), Ουστούν 3 (1), Τσερκβένικ 2, Σκάρα 11 (1), Χουγκάζ 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Κένεντι 4 (7 ριμπάουντ)

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
