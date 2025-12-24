Ο Άρης Betsson μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά της κλινικής «Άγιος Λουκάς»

Στιγμές χαράς και ανθρωπιάς μοίρασε ο Άρης Betsson καθώς οι παίκτες του επισκέφθηκαν στο Παιδιατρικό Τμήμα της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» και μοίρασε δώρα στα παιδιά που αυτά τα Χριστούγεννα θα τα περάσουν στο νοσοκομείο.

Οι παίκτες των κιτρινόμαυρων έκαναν παρέα στα παιδιά, βγήκαν μαζί τους φωτογραφίες και τους μοίρασαν αυτόγραφα, κάνοντας τα να ξεχαστούν για λίγο από την καθημερινότητα και τις θεραπείες τις οποίες υποβάλλονται.

«Τα φετινά Χριστούγεννα γέμισαν χαμόγελα στο Παιδιατρικό Τμήμα της Κλινικής μας. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη επισκέφθηκε τα παιδιά, μοίρασε δώρα και χάρισε στιγμές χαράς και αισιοδοξίας. Γιατί ακόμη και μια μικρή στιγμή μπορεί να κάνει αυτές τις μέρες λίγο πιο φωτεινές», αναφέρει στην ανάρτησή της η κλινική.