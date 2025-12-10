sports betsson
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Άρης Betsson – Βενέτσια 90-86: Έδειξε χαρακτήρα και έβαλε βάσεις πρόκρισης (vid)
Μπάσκετ 10 Δεκεμβρίου 2025 | 22:25

Άρης Betsson – Βενέτσια 90-86: Έδειξε χαρακτήρα και έβαλε βάσεις πρόκρισης (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στην αντεπίθεση της Βενέτσια, νίκησε με 90-86 για τη 10η αγωνιστική του EuroCup κι έτσι έκανε πολύτιμο βήμα πρόκρισης από τον Α΄ όμιλο του EuroCup.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Άρης Betsson ήθελε τη νίκη επί της Βενέτσια και την πήρε! Τι κι αν το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στα δύο τελευταία δεκάλεπτα, αυτή τη φορά η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έβγαλε χαρακτήρα και επέδειξε ψυχραιμία, φτάνοντας στο τελικό 90-86 για την 10η αγωνιστική του EuroCup.

Νίκη διπλής σημασίας καθώς ο «Αυτοκράτορας» είχε νικήσει και μέσα στην Ιταλία την ομάδα του Νέβεν Σπάχια (με 85-81), συνεπώς απέκτησε μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι της στη μάχη της πρόκρισης. Στο 5-5 πλέον το ρεκόρ του Άρη, στο 4-6 εκείνο της Βενέτσια στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης.

YouTube thumbnail

Στους 20 πόντους και τις 12 ασίστ «σταμάτησε» ο Μπράις Τζόουνς, ενώ 12π. πρόσθεσε ο Άνταζουσιτς, ο Νουά και 11 ο Κουλμπόκα. Εντυπωσιακός αριθμός οι 24 ασίστ που μοίρασαν οι γηπεδούχοι (για 10 λάθη), όπως και τα 44 ριμπάουντ που κατέβασαν (τα 15 επιθετικά).

Από πλευράς Βενέτσια που είχαν 12/35 τρίποντα ο Μπόουμαν με 21 πόντους και ο Κόουλ είχε 20, ενώ ο γιος του Γκρεγκ Γουίλτζερ, Κάιλ είχε 14π. και 5ριμπ.

Από το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι!

Ο Άρης έκανε ίσως το κορυφαίο πρώτο ημίχρονο στη φετινή σεζόν. Σκόραρε 56 πόντους (βεβαίως δέχθηκε και 43), τους 33 στο πρώτο δεκάλεπτο, μοιράζοντας 15 ασίστ (9 ο Τζόουνς), 7/16 τρίποντα και ηγέτες στην επίθεση τους Τζόουνς και Νουά με 10, τον Μποχωρίδη με 9 και πολύτιμες λύσεις από την περιφέρεια όπως και τον Κουλμπόκα (6), αλλά και τον Άντζουσιτς (7).

Το σημαντικότερο ήταν πως η ομάδα του Μίλιτσιτς είχε υποπέσει σε μόλις 4 λάθη, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και το +14 (33-19 και 45-31).  Ως τότε εκείνος που πλήγωνε περισσότερο τους κιτρινόμαυρους ήταν ο Μπόουμαν με 11π.

Το τρίτο δεκάλεπτο ωστόσο ήταν πολύ κακό στο μεγαλύτερο μέρος για τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι έχασαν το ρυθμό τους από την επιθετική άμυνα των Ιταλών και παράλληλα βλέποντας τους αντιπάλους τους να ψαλιδίζουν τη διαφορά (με ηγέτη τον Κόοουλ) έχασαν την επαφή που είχαν με το καλάθι.

Αυτή τη φορά  έδειξε χαρακτήρα

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τρίποντο του Κάντι η ομάδα του Σπάχια πλησίασε στο καλάθι (65-63) και στο επιτελείο του Μίλιτσιτς σήμανε συναγερμαός! Εν τέλει ο Άρης έβγαλε αντίδραση στα 2:42 για τη λήξη του δεκαλέπτου και με καλάθι του Ίνοχ, ένα τρίποντο του Κουλμπόκα και την άμυνα να μη δέχεται πόντο το σκορ στο 30′ διαμορφώθηκε στο +7 (70-63) για τους γηπεδούχους.

Τελικά οι οπαδοί  του Άρη δεν απέφυγαν το… θρίλερ καθώς η Βενέτσια το πάλεψε ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως όπως αναφέρουμε και στην αρχή του κειμένου αυτή τη φορά οι παίκτες του Μίλιτσιτς έκαναν αυτό που έπρεπε για να πάρουν τη νίκη.

Ο Κόουλ έφερε τους φιλοξενούμενους στο -1 (82-81) με 2:58 για το τέλος του ματς, όμως ο «Θεός του πολέμου» δεν επέτρεψε ποτέ στην αντίπαλό του να περάσει μπροστά στο σκορ ούτε και προσωρινά.

Ο Κόουλ έφερε τους φιλοξενούμενους στο -1 (82-81) με 2:58 για το τέλος του ματς, όμως ο «Θεός του πολέμου» δεν επέτρεψε ποτέ στην αντίπαλό του να περάσει μπροστά στο σκορ ούτε και προσωρινά. Ο Τζούνς με καλάθι και οΝουά με ζευγάρι βολών έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους (86-81 με 1:50) ο Γουιλτζερ με τρίποντο… προκάλεσε ανησυχία (86-84 στα 60»), όμως δύο εύστοχα ζευγάρια βολών από Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσαν το τελικό 90-86!

Πλέον στην 11η αγωνιστική ο Άρης Betsson θα παίξει στο Αμβούργο (17/12 στις 20:30), ενώ η Βενέτσια θα υποδεχθεί την Μπαχτσεσεχίρ (17/12 στις 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης BETSSON (Μίλιτσιτς):  Λονγκ 6, Τζόουνς 20 (7/14 δίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Νούα 12 (1/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φόρεστερ 8 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ) Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Καζαμίας, Ίνοκ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 12 (2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 1 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (1/1 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

Βενέτσια (Σπάχια): Τεσιτόρι 4, Κόουλ 20 (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολές, 1 ριμπάουντ), Χόρτον 4, Λέβερ, Κάντι 8 (1/1 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπόουμαν 21 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Νίκολιτς 2, Παρκς 7 (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουίλτζερ 14 (3/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βάλενταϊν 3.

