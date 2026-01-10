Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης προηγήθηκε με 17 πόντους στο 27′ (67-50) με 3/3 βολές του Τζόουνς, όμως στο υπόλοιπο του παιχνιδιού χαλάρωσε κι έδωσε την ευκαιρία στον Ηρακλή που είχε για μία ακόμη φορά σε εξαιρετική ημέρα τον Φόρμαν (27π.) να πλησιάσει και να κάνει το ματς ντέρμπι. Εν τέλει ο «Θεός του πολέμου» επικράτησε με 78-76 για την14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε επιθετική πολυφωνία, με τον κορυφαίους σκόρερ τους Άντζουσιτς (18), Τζόουνς (17), Νουά (14) και Μήτρου-Λονγκ (10), ενώ ήταν αρκετά εύστοχος από το τρίποντο (9/23, 39%), στις βολές (23/30, 76%), μετρώντας και 11 κλεψίματα.

Ο Ηρακλής από την πλευρά του εκτός από τον Φόρμαν δεν είχε άλλες σταθερές επιθετικές λύσεις, καθώς ναι μεν ο Φάντερμπερκ σημείωσε 18 πόντους, τους περισσότερους όμως τους έβαλε όταν ο Άρης είχε ξεφύγει στο σκορ και ήταν φαβορί για να πάρειτ ο ματς.

Επίσης οι κυανόλευκοι πλήρωσαν τα 24 λάθη στα οποία υπέπεσαν, μοίρασαν μόλις 11 ασίστ, ενώ είχαν μόλις 5/25 σουτ τριών πόντων και 27/61 εντός παιδιάς.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, ο Άρης ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, όμως ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής δεν του επέτρεπε να ξεφύγει. Αυτό έγινε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι παίκτες του Μίλιτσιτς έπαιξαν επιθετική άμυνα (κάποια στιγμή ο τεχνικός των γηπεδούχων εφάρμοσε ψηλό σχήμα με Μποχωρίδη στο «2», Χάρελ στο «3», αλλά και τους Φόρεστερ, Τσαϊρέλη στην 5άδα), γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να μετατρέψουν το 45-40 του ημιχρόνου στο 67-50 του 27′ όπως αναφέρουμε και στην αρχή του κειμένου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως ο Ηρακλής ήταν αυτός που έβγαλε ενέργεια, κατάφερε να «μπλοκάρει» επιθετικά τον αντίπαλό του και με τους Φόρμαν, Φάντερμπερκ ροκάνισε τη διαφορά μέχρι το καλάθι όμως (74-72 στα 28» για το τέλος του ματς) και χωρίς να περάσει ποτέ μπροστά. Εν τέλει όμως ο Τζόουνς με δύο ζευγάρια βολών «σφράγισε» τη νίκη για τον Άρη, ενώ αξίζει να αναφέρουμε οτι στα τελευταία λεπτά οι δυο ομάδες έκαναν πολλά λάθη εκατέρωθεν δίνοντας την ευκαιρία η μία στην άλλη για τη νίκη.

Στο 6-7 το ρεκόρ του Άρη όσο έχει πλέον και ο Ηρακλής, με τους κίτρινους να υπερτερούν στην ισοβαθμία μετά τη 2η νίκη τους επί του Γηραιού.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76

Δείτε εδώ το φύλλο αγώνα

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (0/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (5/11 δίποντα, 7/10 βολές, 5 ασίστ, 5 λάθη), Νουά 14 (0/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Φόρεστερ 7 (10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Άντζουσιτς 18 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ, 2 λάθη), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης (2 λάθη), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2, Χάρελ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Κουλμπόκα 2 (1).

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 18 (1/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ράιτ-Φόρμαν 27 (10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο), Μωραΐτης 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 8 λάθη, 5 κλεψίματα), Γουέρ 2 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Φόστερ 4 (1/6 τρίποντα, 3 λάθη), Σμιθ 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Έλντερ-Τζόουνς 6.