Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον ΑΡΗ Betsson
Η Betsson, ως Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, σε στέλνει Κλουζ-Ναπόκα και κληρώνει ένα σούπερ διπλό πακέτο για τον κομβικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Θες να ταξιδέψεις μαζί με τον Άρη Betsson για τον εκτός έδρας αγώνα με την U-BT Cluj-Napoca στη Ρουμανία (11/02, 19:00), πετώντας με την ιδιωτική πτήση Betsson Charter;
Η Betsson, ως Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, σε στέλνει Κλουζ-Ναπόκα και κληρώνει ένα σούπερ διπλό πακέτο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά όλη την εμπειρία του ταξιδιού της ομάδας, για τον κομβικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup!
Ο μεγάλος νικητής θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή του Άρη Betsson, παρέα με ένα άτομο της επιλογής του, απολαμβάνοντας μια εμπειρία που λίγοι έχουν ζήσει.
Το πακέτο της μοναδικής εμπειρίας Betsson Charter περιλαμβάνει:
- Ταξίδι για δύο άτομα στις 10/02 από Θεσσαλονίκη προς Κλουζ-Ναπόκα με την πτήση Betsson Charter
- Μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο στην Κλουζ – Ναπόκα
- Μετακίνηση από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο
- Μία διανυκτέρευση με πρωινό στο ξενοδοχείο της ομάδας
- Διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Κλουζ – Άρης Betsson
- Meet & Greet με τους παίκτες του Άρη Betsson
Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης στις 3 Φεβρουαρίου στις 12:00 και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα από τη Betsson.
Για να μάθεις περισσότερα για τον διαγωνισμό της Betsson πατάς εδώ.
Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα οι φίλοι της ομάδας να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Άρης Betsson Charter.
Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Voya Travel, διαθέτει 120 θέσεις για το οργανωμένο ταξίδι στη Ρουμανία.
Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων πατάς εδώ.
- Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον ΑΡΗ Betsson
- ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
- «Έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague για το NBA Europe η Ρεάλ Μαδρίτης!»
- Εμίλια Κλαρκ, μέρος δεύτερο: Από το Game of Thrones στη Μόσχα της CIA – Ο νευρικός κλονισμός, τα εγκεφαλικά, o ακτιβισμός
- Εναρκτήρια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
- Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
- Μινεσότα: Πράκτορες της ICE σέρνουν με τη βία γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της – «Είμαι ανάπηρη» φώναζε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις