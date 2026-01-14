Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον ΑΡΗ Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14 Ιανουαρίου 2026 | 17:48

Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον ΑΡΗ Betsson

Η Betsson, ως Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, σε στέλνει Κλουζ-Ναπόκα και κληρώνει ένα σούπερ διπλό πακέτο για τον κομβικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Spotlight

Θες να ταξιδέψεις μαζί με τον Άρη Betsson για τον εκτός έδρας αγώνα με την U-BT Cluj-Napoca στη Ρουμανία (11/02, 19:00), πετώντας με την ιδιωτική πτήση Betsson Charter;

Η Betsson, ως Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, σε στέλνει Κλουζ-Ναπόκα και κληρώνει ένα σούπερ διπλό πακέτο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά όλη την εμπειρία του ταξιδιού της ομάδας, για τον κομβικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup!

Ο μεγάλος νικητής θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή του Άρη Betsson, παρέα με ένα άτομο της επιλογής του, απολαμβάνοντας μια εμπειρία που λίγοι έχουν ζήσει.

Το πακέτο της μοναδικής εμπειρίας Betsson Charter περιλαμβάνει:

  • Ταξίδι για δύο άτομα στις 10/02 από Θεσσαλονίκη προς Κλουζ-Ναπόκα με την πτήση Betsson Charter
  • Μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο στην Κλουζ – Ναπόκα
  • Μετακίνηση από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο
  • Μία διανυκτέρευση με πρωινό στο ξενοδοχείο της ομάδας
  • Διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Κλουζ – Άρης Betsson
  • Meet & Greet με τους παίκτες του Άρη Betsson

Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης στις 3 Φεβρουαρίου στις 12:00 και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα από τη Betsson.

Για να μάθεις περισσότερα για τον διαγωνισμό της Betsson πατάς εδώ.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα οι φίλοι της ομάδας να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Άρης Betsson Charter.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Voya Travel, διαθέτει 120 θέσεις για το οργανωμένο ταξίδι στη Ρουμανία.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων πατάς εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Σύνταξη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
ΟΠΕΚΕΠΕ 14.01.26

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Με ανοιχτούς δρόμους 14.01.26 Upd: 16:48

«Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Τέλος στις απευθείας επαφές – Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη
Διπλωματική κατάρρευση 14.01.26

Τέλος στις απευθείας επαφές Ιράν και ΗΠΑ - Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από κομβικές βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, όπως στην Αλ Ουντέιντ του Κατάρ - Το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει σε πιθανή επίθεση στο έδαφός του

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο