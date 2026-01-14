Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον ΑΡΗ Betsson

Θες να ταξιδέψεις μαζί με τον Άρη Betsson για τον εκτός έδρας αγώνα με την U-BT Cluj-Napoca στη Ρουμανία (11/02, 19:00), πετώντας με την ιδιωτική πτήση Betsson Charter;

Η Betsson, ως Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, σε στέλνει Κλουζ-Ναπόκα και κληρώνει ένα σούπερ διπλό πακέτο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά όλη την εμπειρία του ταξιδιού της ομάδας, για τον κομβικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup!

Ο μεγάλος νικητής θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή του Άρη Betsson, παρέα με ένα άτομο της επιλογής του, απολαμβάνοντας μια εμπειρία που λίγοι έχουν ζήσει.

Το πακέτο της μοναδικής εμπειρίας Betsson Charter περιλαμβάνει:

Ταξίδι για δύο άτομα στις 10/02 από Θεσσαλονίκη προς Κλουζ-Ναπόκα με την πτήση Betsson Charter

Μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο στην Κλουζ – Ναπόκα

Μετακίνηση από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο

Μία διανυκτέρευση με πρωινό στο ξενοδοχείο της ομάδας

Διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Κλουζ – Άρης Betsson

Meet & Greet με τους παίκτες του Άρη Betsson

Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης στις 3 Φεβρουαρίου στις 12:00 και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα από τη Betsson.

Για να μάθεις περισσότερα για τον διαγωνισμό της Betsson πατάς εδώ.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα οι φίλοι της ομάδας να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Άρης Betsson Charter.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Voya Travel, διαθέτει 120 θέσεις για το οργανωμένο ταξίδι στη Ρουμανία.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων πατάς εδώ.