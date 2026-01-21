magazin
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21 Ιανουαρίου 2026 | 23:40

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Ο Φιλ Κόλινς των 150 εκατομμυρίων δίσκων, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός και ντράμερ των σπουδαίων Genesis μίλησε πρόσφατα στο podcast Eras του BBC με ειλικρίνεια για τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει.

Ο 74χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε πως πλέον ζει υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας νοσοκόμας που βρίσκεται στο πλευρό του σε 24ωρη βάση. «Είναι κάτι συνεχιζόμενο», εξήγησε στη Ζόι Μπολ, «η παρουσία της είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή με τον σωστό τρόπο. Είχα κάποια θέματα με το γόνατο μου. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά μαζί μου, πήγε».

«Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο. Τα νεφρά μου άρχισαν να έχουν προβλήματα. Όλα φαινόταν να καταρρέουν ταυτόχρονα», συνέχισε.

Ο Λονδρέζος αποκάλυψε στη συνέχεια ότι έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στα γόνατα τουτ και τώρα έχει μόνο ένα «που λειτουργεί». «Μπορώ να περπατήσω, αν και με βοήθεια, ξέρετε, πατερίτσες ή οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Ο Κόλινς παραδέχτηκε ότι τα νεφρά του ήταν «χαλασμένα» επειδή «έπινε πολύ». Έκτοτε έχει σταματήσει να πίνει αλκοόλ και μοιράστηκε ότι πρόσφατα γιόρτασε δύο χρόνια νηφαλιότητας.

Ο Φιλ Κόλινς με τη Ζόι Μπολ

«Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα, ενδιαφέροντα, απογοητευτικά», παραδέχτηκε. «Αλλά τώρα είναι όλα καλά».

Τα προβλήματα στην υγεία του φαίνεται πως του κόστισαν και τη δημιουργική του διάθεση. Σε δηλώσεις του που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό MOJO, ο Κόλινς εξομολογήθηκε πως παρόλο που το στούντιο βρίσκεται στο σπίτι του, δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να δημιουργήσει.

«Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι πρέπει να κατέβω κάτω στο στούντιο και να δω τι θα συμβεί. Αλλά δεν έχω όρεξη πια για κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Ο Κόλινς, πατέρας της Λίλι Κόλινς του Emily in Paris, πολυβραβευμένος μουσικός, σπουδαίος ντράμερ και μέλος των εμβληματικών Genesis επέλεξε να αποσυρθεί οριστικά το 2022 από τα ντραμς, καθώς η κατάστασή του καθιστούσε αδύνατο ακόμη και το κράτημα της μπαγκέτας.

Ο Φιλ Κόλινς ξεκίνησε τη διαδρομή του προς τη δόξα όταν εντάχθηκε στους Genesis ως ντράμερ, για να αναλάβει αργότερα τον ρόλο του κύριου τραγουδιστή μετά την αποχώρηση του Πίτερ Γκάμπριελ. Αυτή η μετάβαση σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής για το συγκρότημα, αλλά και την αφετηρία μιας εντυπωσιακής σόλο πορείας που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα.

Επηρεασμένος από τη σόουλ μουσική και τις προσωπικές του εμπειρίες, ο Κόλινς δημιούργησε έναν προσωπικό ήχο που χαρακτηρίστηκε από την αντήχηση των τυμπάνων και τις δυναμικές μπαλάντες.

Η παγκόσμια απήχησή του είναι τέτοια, που συγκαταλέγεται στους ελάχιστους καλλιτέχνες, μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Μάικλ Τζάκσον, που έχουν επιτύχει εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων τόσο ως αυτόνομοι δημιουργοί όσο και ως μέλη συγκροτήματος.

Το ρεπερτόριο του Κόλινς περιλαμβάνει κομμάτια που καθόρισαν ολόκληρες δεκαετίες. Από το ατμοσφαιρικό In the Air Tonight και το δυναμικό Sussudio, μέχρι την εμβληματική μπαλάντα Against All Odds και το κοινωνικά ευαίσθητο Another Day in Paradise, ο καλλιτέχνης απέδειξε την ικανότητά του να εναλλάσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη με χαρακτηριστική ευκολία.

YouTube thumbnail

Η εμπορική του επιτυχία αποτυπώθηκε με δεκάδες νούμερο ένα στα τσάρτς του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους τραγουδοποιούς όλων των εποχών.

Αναγνωρισμένος διεθνώς ο Κόλινς έχει στη συλλογή πολυάριθμα βραβεία Γκράμι, βραβεία BRIT και αμερικανικά μουσικά βραβεία. Η ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κερδίζοντας το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι You’ll Be in My Heart από την ταινία Ταρζάν της Disney, καθώς και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Η διεθνής κοινότητα τον τίμησε με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, ενώ η ιστορική του συμβολή στη μουσική επισφραγίστηκε με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας την ιδιότητα του ως ένας αληθινός θρύλος της παγκόσμιας σκηνής.

YouTube thumbnail

«Η μουσική του Φιλ Κόλινς είναι συνυφασμένη με τη ζωή όλων μας, αυτά τα τραγούδια είναι χρονομηχανές, γεμάτα καρδιά, δράμα και χαρά» γράφει η Ζόι Μπολ στο σημείωμα της για τη συνέντευξή της.

«Είμαι θαυμάστρια του από τότε που ανακάλυψα τους Genesis ως νεαρή έφηβη, και η συναυλία τους στο Wembley το 1987 εξακολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μου. Είχα την τύχη να συνομιλήσω με τον Φιλ μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το να βυθιστώ στην εξαιρετική του ιστορία για το Eras και να καθίσω ξανά μαζί του για μια τόσο ξεχωριστή, οικεία συζήτηση για τη μουσική, την οικογένεια και όλα όσα υπάρχουν μεταξύ τους είναι ένα απόλυτο όνειρο. Ανυπομονώ να την ακούσετε» πρόσθεσε.

Ακούστε όσα είπαν εδώ

World
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

Stream magazin
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία
«Παντοτινή συμφωνία;» 21.01.26 Upd: 23:38

Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ λέει ότι κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ότι οι δασμοί δεν χρειάζονται πλέον. Δανία: Ο Τραμπ ζητά κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
