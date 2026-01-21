Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Ο Φιλ Κόλινς των 150 εκατομμυρίων δίσκων, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός και ντράμερ των σπουδαίων Genesis μίλησε πρόσφατα στο podcast Eras του BBC με ειλικρίνεια για τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει.

Ο 74χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε πως πλέον ζει υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας νοσοκόμας που βρίσκεται στο πλευρό του σε 24ωρη βάση. «Είναι κάτι συνεχιζόμενο», εξήγησε στη Ζόι Μπολ, «η παρουσία της είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή με τον σωστό τρόπο. Είχα κάποια θέματα με το γόνατο μου. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά μαζί μου, πήγε».

«Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο. Τα νεφρά μου άρχισαν να έχουν προβλήματα. Όλα φαινόταν να καταρρέουν ταυτόχρονα», συνέχισε.

Ο Λονδρέζος αποκάλυψε στη συνέχεια ότι έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στα γόνατα τουτ και τώρα έχει μόνο ένα «που λειτουργεί». «Μπορώ να περπατήσω, αν και με βοήθεια, ξέρετε, πατερίτσες ή οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Ο Κόλινς παραδέχτηκε ότι τα νεφρά του ήταν «χαλασμένα» επειδή «έπινε πολύ». Έκτοτε έχει σταματήσει να πίνει αλκοόλ και μοιράστηκε ότι πρόσφατα γιόρτασε δύο χρόνια νηφαλιότητας.

«Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα, ενδιαφέροντα, απογοητευτικά», παραδέχτηκε. «Αλλά τώρα είναι όλα καλά».

Τα προβλήματα στην υγεία του φαίνεται πως του κόστισαν και τη δημιουργική του διάθεση. Σε δηλώσεις του που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό MOJO, ο Κόλινς εξομολογήθηκε πως παρόλο που το στούντιο βρίσκεται στο σπίτι του, δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να δημιουργήσει.

«Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι πρέπει να κατέβω κάτω στο στούντιο και να δω τι θα συμβεί. Αλλά δεν έχω όρεξη πια για κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Ο Κόλινς, πατέρας της Λίλι Κόλινς του Emily in Paris, πολυβραβευμένος μουσικός, σπουδαίος ντράμερ και μέλος των εμβληματικών Genesis επέλεξε να αποσυρθεί οριστικά το 2022 από τα ντραμς, καθώς η κατάστασή του καθιστούσε αδύνατο ακόμη και το κράτημα της μπαγκέτας.

Ο Φιλ Κόλινς ξεκίνησε τη διαδρομή του προς τη δόξα όταν εντάχθηκε στους Genesis ως ντράμερ, για να αναλάβει αργότερα τον ρόλο του κύριου τραγουδιστή μετά την αποχώρηση του Πίτερ Γκάμπριελ. Αυτή η μετάβαση σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής για το συγκρότημα, αλλά και την αφετηρία μιας εντυπωσιακής σόλο πορείας που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα.

Επηρεασμένος από τη σόουλ μουσική και τις προσωπικές του εμπειρίες, ο Κόλινς δημιούργησε έναν προσωπικό ήχο που χαρακτηρίστηκε από την αντήχηση των τυμπάνων και τις δυναμικές μπαλάντες.

Η παγκόσμια απήχησή του είναι τέτοια, που συγκαταλέγεται στους ελάχιστους καλλιτέχνες, μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Μάικλ Τζάκσον, που έχουν επιτύχει εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων τόσο ως αυτόνομοι δημιουργοί όσο και ως μέλη συγκροτήματος.

Το ρεπερτόριο του Κόλινς περιλαμβάνει κομμάτια που καθόρισαν ολόκληρες δεκαετίες. Από το ατμοσφαιρικό In the Air Tonight και το δυναμικό Sussudio, μέχρι την εμβληματική μπαλάντα Against All Odds και το κοινωνικά ευαίσθητο Another Day in Paradise, ο καλλιτέχνης απέδειξε την ικανότητά του να εναλλάσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη με χαρακτηριστική ευκολία.

Η εμπορική του επιτυχία αποτυπώθηκε με δεκάδες νούμερο ένα στα τσάρτς του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους τραγουδοποιούς όλων των εποχών.

Αναγνωρισμένος διεθνώς ο Κόλινς έχει στη συλλογή πολυάριθμα βραβεία Γκράμι, βραβεία BRIT και αμερικανικά μουσικά βραβεία. Η ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κερδίζοντας το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι You’ll Be in My Heart από την ταινία Ταρζάν της Disney, καθώς και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Η διεθνής κοινότητα τον τίμησε με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, ενώ η ιστορική του συμβολή στη μουσική επισφραγίστηκε με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας την ιδιότητα του ως ένας αληθινός θρύλος της παγκόσμιας σκηνής.

«Η μουσική του Φιλ Κόλινς είναι συνυφασμένη με τη ζωή όλων μας, αυτά τα τραγούδια είναι χρονομηχανές, γεμάτα καρδιά, δράμα και χαρά» γράφει η Ζόι Μπολ στο σημείωμα της για τη συνέντευξή της.

«Είμαι θαυμάστρια του από τότε που ανακάλυψα τους Genesis ως νεαρή έφηβη, και η συναυλία τους στο Wembley το 1987 εξακολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μου. Είχα την τύχη να συνομιλήσω με τον Φιλ μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το να βυθιστώ στην εξαιρετική του ιστορία για το Eras και να καθίσω ξανά μαζί του για μια τόσο ξεχωριστή, οικεία συζήτηση για τη μουσική, την οικογένεια και όλα όσα υπάρχουν μεταξύ τους είναι ένα απόλυτο όνειρο. Ανυπομονώ να την ακούσετε» πρόσθεσε.

