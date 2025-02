Αρρώστησα. Αρρώστησα βαριά! Ο Φιλ Κόλινς για τη μεγάλη ήττα στη ροκ ζωή του

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε για τα προβλήματα υγείας που άλλαξαν τη ζωή και την επιθυμία του να παίζει τα ντραμς όπως λίγοι, ως ένας από τους πιο κορυφαίους ντράμερ της μουσικής βιομηχανίας από πάντα.

Ο πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής, μέλος των σπουδαίων Genesis και πατέρας της Λίλι Κόλινς του Emily In Paris, Φιλ Κόλινς, αποσύρθηκε από τη μουσική σκηνή το 2022.

Σήμερα, σε μια σπάνια συνέντευξη του στο μουσικό περιοδικό MOJO, o Κόλις, 74, μίλησε για τις περιπέτειες με την υγεία του που σχεδόν τον έχουν καθηλώσει.

Ο τραγουδιστής του In the Air Tonight, είπε ότι ενώ σκέφτηκε να μπει ξανά στο στούντιο για να δημιουργήσει νέα μουσική, η κατάστασή του τον έχει κάνει να αναθεωρήσει.

«Σκέφτομαι συνέχεια ότι πρέπει να κατέβω στο στούντιο και να δω τι θα συμβεί. Αλλά δεν το θέλω πια», εξήγησε. «Αρρώστησα. Είμαι πολύ άρρωστος» πρόσθεσε.

Το πιο πρόσφατο σόλο άλμπουμ του ρόκερ του Genesis με νέο υλικό, το Testify, κυκλοφόρησε το 2002.

Όταν η μπάντα περιόδευσε για τελευταία φορά το 2022, ο Κόλινς έπαιξε καθηλωμένος σε καρέκλα και ο γιος του Νικ, 23, ανέλαβε τα ηνία του στα ντραμς.

Στο ντοκιμαντέρ Phil Collins: Drummer First, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, ο οκτώ φορές νικητής των Grammy μίλησε για την κατάστασή του και πόσο δύσκολο ήταν για αυτόν που δεν μπορούσε να παίξει.

«Ακόμα με συνθλίβει», είπε στο ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίστηκε τον Οκτώβριο του 2022. «Έχω περάσει όλη μου τη ζωή παίζοντας ντραμς. Το να μην μπορείς να το κάνεις ξαφνικά είναι σοκ».

Ο Κόλινς έπαιζε το όργανο από τότε που ήταν 5 ετών και εξήγησε ότι μέσα στο πέρασμα των χρόνων «βαρύνει τα χέρια μου, τα πόδια μου».

«Αν δεν μπορώ να κάνω αυτό που έκανα τόσο καλά, προτιμώ να χαλαρώσω και να μην κάνω τίποτα», είπε.

Αν και ο Κόλινς δεν έχει κοινοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του, μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Facebook του το 2017 ανέφερε ότι μετά από «επέμβαση στην πλάτη του, δυσκολεύεται στο περπάτημα».

Στο ντοκιμαντέρ, ο γιος του Νικ, αποκάλυψε ότι ο μουσικός προχώρησε σε σοβαρή επέμβαση στον αυχένα το 2015, γεγονός που πιστεύει ότι συνέβαλε στα σημερινά προβλήματά του.

«Θα ήθελα πολύ να [παίξω], αλλά… υπάρχουν ορισμένα σωματικά προβλήματα που με εμποδίζουν», είπε ο Κόλινς στο BBC Breakfast το 2021.

Σε συνέντευξή του στην Daily Mail το 2009, ο Φιλ Κόλινς είχε πει: «Οι σπονδύλοι μου συνθλίβουν το νωτιαίο μου μυελό λόγω της θέσης που παίζω. Αυτό προέρχεται από χρόνια παιξίματος. Δεν μπορώ καν να κρατήσω σωστά τα πατάκια χωρίς να νιώθω πόνο, ακόμα και τα κρέμιζα στα χέρια μου για να τα καταφέρω».

Πόνος και νίκες

Στην τελευταία εμφάνιση του στο 02 Arena το 2022, ο Φιλ Κόλινς ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τις μπαγκέτες στα χέρια του.

«Τώρα πρέπει να βρω μια πραγματική δουλειά» είχε πει με αυτοσαρκασμό, με την Corriere della Sera να σχολιάζει ότι τα λόγια του ήταν ένα υβρίδιο «ειρωνείας ανακατεμένης με ψυχοσωματικό πόνο».

«Είμαι άρρωστος, έχω οκτώ βίδες στην πλάτη μου» είχε πει ο Κόλινς για τη δυσαρμονία πνεύματος και σώματος που έχει αναγκαστεί πλέον να ζει.

«Ηταν μία σταδιακή παρακμή. Το κατάλαβα και είπα ότι δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει. Μία από τις λίγες βεβαιότητές μου ήταν ότι μπορούσα να στρωθώ στα ντραμς και να κάνω κάτι καλό, αλλά ξαφνικά δεν το μπορούσα» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή στο Rolling Stone.

«Βότκα κρύα, από το ψυγείο, να την πίνεις το πρωί, και μετά να σωριάζεσαι μπροστά στα παιδιά σου… Δεν ήξερα ότι πλησίαζα τον θάνατο. Αν συνέχιζα να πίνω, τα όργανά μου θα σταματούσαν να λειτουργούν. Κατέστρεφα τον εαυτό μου γιατί ανακάτευα αλκοόλ και παυσίπονα» είχε πει ο Κόλινς που στην προσωπική του ζωή είχε ήττες.

Έχοντας στο ενεργητικό του κοστοβόρα διαζύγια με τρεις πρώην γυναίκες και πέντε παιδιά, ο Κόλινς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, τραγουδώντας σε δεκάδες επιτυχημένα άλμπουμ και κομμάτια από το 1976 μέχρι το 2010, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και με τους Genesis.

Η σχέση του με την διάσημη Λίλι Κόλινς δεν ήταν πάντα καλή. Η Κόλινς του Emily In Paris είναι κόρη του ρόκερ και της δεύτερης συζύγου του Jill Tavelman και μετακόμισε από την Αγγλία στο Λος Άντζελες όταν ήταν πέντε χρονών και οι γονείς της χώρισαν.

Στο βιβλίο της Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (Χωρίς Φίλτρα: Ούτε ντροπή ούτε μετάνοιες, μόνο εγώ) του 2019 η Κόλινς γράφει για τη θλίψη της που έζησε όταν ο πατέρας της εγκατέλειψε τη μητέρα της και την ίδια όταν ήταν πέντε ετών και αναφέρει ότι η ίδια δεν πίνει ποτέ αλκοόλ γιατί οι μνήμες του Φιλ Κόλινς να είναι μεθυσμένος και επιθετικός δεν έχουν σβηστεί.

Ως σόλο καλλιτέχνης, έχει πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια δίσκους, κέρδισε πολυάριθμα βραβεία (Grammy, BRIT, Όσκαρ αλλά και Χρυσές Σφαίρες) και είναι κομμάτι της μουσικής ιστορίας του Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis από το 2010.

Τα σόλο τραγούδια του -από το ατμοσφαιρικό In the Air Tonight, στο Sussudio, τη δυναμική μπαλάντα του Against All Odds ή το πολιτικά φορτισμένο Another Day in Paradise, ο Κόλινς έγινε μέλος των Genesis το 1970 ως ο ντράμερ του συγκροτήματος και έγινε και κύριος τραγουδιστής του το 1975 μετά την αποχώρηση του Πίτερ Γκάμπριελ.

Θεωρείται (δικαίως) ως ένας από τους πιο σημαντικούς ντράμερ που υπήρξαν ποτέ.

Το viral βίντεο που τον σύστησε στις επόμενες γενιές

Το 2020, οι Twins React -οι 22χρονοι Τιμ και Φρεντ Ουίλιαμς- ανήρτησαν βίντεο με την αντίδρασή τους στο πρώτο άκουσμα του In the Air Tonight του Φιλ Κόλινς.

Το βίντεο έγινε viral και το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1981 εκτινάχθηκε σε ακροάσεις κατά 1.100% σε δύο μόλις 24ωρα.

Στο βίντεο, οι δίδυμοι συντονίζονται στο αργό ρυθμικό ξεκίνημα του τραγουδιού και στη συνέχεια εντυπωσιάζονται όταν η εμβληματική είσοδος των ντραμς στο δεύτερο μέρος απογειώνει το κομμάτι.

Το πολλαπλά πλατινένιο single από το πρώτο σόλο άλμπουμ του Κόλινς, Face Value, έμεινε αναλλοίωτο μέσα στο χρόνο.

Από το τηλεοπτικό Miami Vice του 1984, στο κινηματογραφικό The Hangover του 2008 ή τα παιχνίδια κονσόλας NBA 2K (2014) και Grand Theft Auto: Vice City Stories (2007) το κομμάτι αναδείχθηκε από τους αναγνώστες του Rolling Stone ως το «καλύτερο κομμάτι του Φιλ Κόλινς».