Το πιο μεγάλο διάλειμμα: Ο Φιλ Κόλινς «έχει εξαντλήσει τα αεροπορικά του μίλια» στη μουσική βιομηχανία

Ο Φιλ Κόλινς τα τελευταία τρία χρόνια απέχει από τον κόσμο των ντραμς με τους θαυμαστές του παγκοσμίως να αναρωτιούνται πότε θα επιστρέψει. Λόγο για την «αποχή» αποτελεί η κατάσταση της υγείας του. Έχοντας διαγράψει μια μουσική πορεία 50 ετών, ο μουσικός του συγκροτήματος Genesis αποσύρθηκε τον Μάρτιο του 2022.

Όπως ανέφερε στο ντοκιμαντέρ «Phil Collins: Drummer First», το οποίο κυκλοφόρησε στο YouTube, έχει περάσει όλη του τη ζωή παίζοντας ντραμς, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για εκείνον να μένει σε αδράνεια.

«Νιώθω πως βυθίζομαι λίγο… Έχω περάσει όλη μου τη ζωή παίζοντας ντραμς. Το να μην μπορείς ξαφνικά να το κάνεις είναι ένα σοκ», εξήγησε, ενώ αποκάλυψε πως πήρε το πρώτο του σετ ντραμς σε ηλικία 5 ετών.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνταξιοδότησή του, λέγοντας πως προτιμά να μην κάνει τίποτα, παρά να κάνει αυτό που ξέρει με όχι τόσο καλό τρόπο. «Αν δεν μπορώ να κάνω αυτό που έκανα τόσο καλά όσο το έκανα, προτιμώ να χαλαρώσω και να μην κάνω τίποτα», εξήγησε.

Επιπλέον, τόνισε πως δεν είναι σίγουρος αν θα ξαναπαίξει μια μέρα, ενώ ανέφερε πως «έχει εξαντλήσει τα αεροπορικά του μίλια». «Αν ξυπνήσω μια μέρα και μπορέσω να κρατήσω ένα ζευγάρι μπαγκέτες, τότε θα βλέπω μια χαραμάδα φωτός σε αυτό. Αλλά αισθάνομαι ότι έχω εξαντλήσει τα αεροπορικά μου μίλια», σημείωσε.

Phil Collins gives rare health update after retiring from drumming: It’s still ‘sinking in’ https://t.co/PDDxp5BIo2 pic.twitter.com/an8efNI2Tb

— New York Post (@nypost) December 19, 2024