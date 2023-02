Η Λίλι Κόλινς ευχήθηκε στον πατέρα της, Φιλ Κόλινς για τα 72α γενέθλιά του με ανάρτηση στο Instagram.

Η 33χρονη ηθοποιός κοινοποίησε πολλές φωτογραφίες της μαζί με τον θρυλικό μουσικό πατέρα της.

Στις φωτογραφίες οι Φιλ και Λίλι Κόλινς είναι ντυμένοι παρόμοια ή έχουν την ίδια πόζα. Η Λίλι Κόλινς επισημαίνει την ομοιότητά της με τον πατέρα της, Άγγλο μουσικό, δισκογραφικό παραγωγό, τραγουδιστή και ντράμερ των Genesis και του εύχεται για τα γενέθλιά του.

«Χρόνια Πολλά μπαμπά. Σ’ ευχαριστώ που είσαι συνεχής έμπνευση, συνεχές γέλιο και συνεχής θρύλος» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε μία από τις φωτογραφίες η ηθοποιός φορά μαύρο κοστούμι και θυμίζει απίστευτα εμφάνιση του πατέρα της με ανάλογο κοστούμι και λευκό πουκάμισ στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2000.

Οι συνεργάτες της Λίλι Κόλινς από τη σειρά «Emily In Paris» έσπευσαν στην ενότητα σχολίων για να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την ανάρτηση.

Η Λίλι Κόλινς έχει χαρακτηρίσει περίπλοκη τη σχέση με τον πατέρα της. Στα απομνημονεύματά της το 2017 «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», η ηθοποιός είπε ότι ο πατέρας της δεν ήταν συχνά κοντά της όταν ήταν παιδί.

Δείτε την ανάρτηση

Συγκίνηση στην τελευταία συναυλία

Στην κατάμεστη «O2 Arena» ο Φιλ Κόλινς έδωσε την τελευταία του συναυλία τον Μάιο του 2022, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας του.

Παρέα με τους Mike Rutherford και Tony Banks των Genesis, ο θρύλος της μουσικής τραγούδησε καθιστός σε μία καρέκλα και καταχειροκροτήθηκε.

«Καλησπέρα Λονδίνο. Έχει περάσει πολύς καιρός που περιμέναμε να το πούμε αυτό», είπε κατά την έναρξη του σόου και πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά το αποψινό, θα πρέπει όλοι να βρούμε πραγματικές δουλειές».

Οι Genesis ενώθηκαν ξανά φέτος για την περιοδεία «The Last Domino?», που είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και αφού δεν είχαν πραγματοποιήσει κάποια εμφάνιση για 14 χρόνια.

Ο Φιλ Κόλινς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Από το 2007 έχει υποστεί εξάρθρωση σπονδύλων στο λαιμό του και του έχει προκληθεί βλάβη στα νεύρα των χεριών του. Επίσης, από το 2015 κρατάει μπαστούνι.

«Δεν εξασκούμαι στο τραγούδι στο σπίτι, καθόλου. Οι πρόβες είναι η εξάσκηση. Το να τραγουδάω καθιστός αλλάζει τα πράγματα. Αλλά στις πρόσφατες σόλο περιοδείες μου διαπίστωσα πως δεν ήταν εμπόδιο. Το κοινό συνέχισε να ακούει και να ανταποκρίνεται», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Guardian.