Μέσα από το νέο βιβλίο με τίτλο «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», η Λίλι Κόλινς αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τη ζωή της. Η ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Emily in Paris», μοιράζεται λεπτομέρειες για τις διατροφικές της διαταραχές και τις ερωτικές σχέσεις.

Η ηθοποιός και κόρη του θρυλικού μουσικού, Φιλ Κόλινς, μιλάει για όλα στο νέο της βιβλίο, στο οποίο είναι απόλυτα ειλικρινής για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη πορεία της ζωής της. Η Κόλινς εξήγησε επίσης ότι έγραψε το «Unfiltered» για να εμπνεύσει τους νεαρούς θαυμαστές της και να τους δώσει δύναμη.

«Αυτός είναι ο τρόπος μου να ανοίξω τη συζήτηση με τις νεαρές γυναίκες και να πω, «Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι έχουμε τους ίδιους αγώνες»», δήλωσε η ίδια.

Ο κακοποιητικός πρώην σύντροφος

Η σταρ του «Emily in Paris» παραδέχεται ότι βρέθηκε σε μια κακοποιητική σχέση με πρώην σύντροφός της, τον οποίο δεν κατονομάζει, αλλά περιγράφει διεξοδικά την δυσάρεστη εμπειρία.

«Βρέθηκα σε μια ρομαντική σχέση γεμάτη με εξαπάτηση, έρωτα, συνεξάρτηση και μερικά αρκετά σκοτεινά σημεία», γράφει η Collins για έναν πρώην φίλο της. Εξηγεί ότι προσπάθησε να είναι «τέλεια για εκείνον», αλλά «όσο πιο πολύ το έκανα, τόσο πιο απομονωμένη γινόμουν».

H Κόλινς παραδέχεται ότι άρχισε ακόμη και να απομακρύνεται από τη μαμά της κατά τη διάρκεια αυτής της δυσλειτουργικής σχέσης. «Ήμουν ο ορισμός του συνεξαρτώμενου ατόμου. Και το χειρότερο από όλα: Φοβήθηκα τόσο πολύ που αν τον άφηνα, δεν θα είχα τίποτα».

Η λογομαχία που την έκανε να «ξυπνήσει»

Τέλος, λέει ότι η στιγμή που την έκανε να «ξυπνήσει» ήρθε στη μέση μιας έντονης λογομαχίας. «Άπλωσε το χέρι του και το έκλεισε γύρω από το λαιμό μου. Ένα μέρος του εαυτού μου αισθάνεται περίεργο ακόμη και να το αποκαλώ πνιγμό, επειδή δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το άτομο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτι εξαιρετικά απειλητικό», γράφει και συνεχίζει:. «Με συγκλόνισε μέχρι τον πυρήνα και ήταν αυτό που με έκανε τελικά να συνέρθω».

Διατροφική διαταραχή

Η Λίλι Κόλινς γράφει στο νέο της βιβλίο ακόμη και για τη σχέση της με το φαγητό και το σώμα της. Όπως αναφέρει άλλαξε προς το χειρότερο για πρώτη φορά όταν ήταν 16 ετών, και ο πατέρας της χώριζε από τη θετή μαμά της.

«Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον πόνο και τη σύγχυση γύρω από το διαζύγιο του μπαμπά μου και δυσκολευόμουν να ισορροπήσω το να είμαι έφηβη με επαγγελματικές φιλοδοξίες ενός ενήλικα, τις οποίες είχα επιλέξει η ίδια, αλλά επικεντρωνόμουν πλέον σε μεγάλο βαθμό στο πώς έδειχνα».