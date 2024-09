Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε που η Τζον Μπένετ Ράμσεϊ βρέθηκε δολοφονημένη στο υπόγειο του σπιτιού της στο Κολοράντο, με την υπόθεση να παραμένει ανεξιχνίαστη έως σήμερα.

Η Τζον Μπένετ ήταν 6 ετών όταν βρέθηκε νεκρή, έχοντας δεχτεί σεξουαλική επίθεση, ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό την επομένη των Χριστουγέννων το 1996. Κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το θάνατο της νεαρής πριγκίπισσας των καλλιστείων, αν και υπήρξαν πολλές θεωρίες.

Η υπόθεση που σόκαρε την Αμερική και κατέκλυσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνη την εποχή γίνεται μίνι σειρά από την Paramount+. Τους γονείς της εξάχρονης θα υποδυθούν η Μελίσα ΜακΚάρθι και ο Κλάιβ Όουεν.

Στις 26 Δεκεμβρίου 1996, ο Τζον και η Πάτσι Ράμσεϊ ανέφεραν ότι η εξάχρονη κόρη τους Τζον Μπενέτ Ράμσεϊ είχε απαχθεί και ότι είχαν βρει ένα σημείωμα για λύτρα που απαιτούσε 118.000 δολάρια.

Όταν οι φερόμενοι απαγωγείς δεν τηλεφώνησαν, η αστυνομία είπε στον πατέρα της εξάχρονης να ψάξουν ξανά το σπίτι.

Το πτώμα του παιδιού ανακάλυψε ο πατέρας της το υπόγειο του σπιτιού τους. Είχε ξυλοκοπηθεί και στραγγαλιστεί.

