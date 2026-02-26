Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων
- Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για δημιουργία βάσης στη Σελήνη και παράταση ζωής για τον ISS
- Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
- Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
- «Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη
Περί δικαίωσης «για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, μετά από τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Αναφερόμενος στην καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει πως αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.
Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας τονίζει ότι ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών.
Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.
Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».
- Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
- LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί
- Κρήτη: Μητέρα μαθητή κατήγγειλε εκπαιδευτικό ότι έπιασε τον γιο της από τον λαιμό
- Χωρίς Ναν τελικά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί
- Λέρος: Θρίλερ με τον θάνατο 50χρονου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
- Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών
- Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
- Μιχάλης Γρηγορίου κι επίσημα στον Άρη – Οι συνεργάτες του Έλληνα τεχνικού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις