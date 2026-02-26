Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Περί δικαίωσης «για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, μετά από τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αναφερόμενος στην καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει πως αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας τονίζει ότι ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών.

Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».