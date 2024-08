Στους ήσυχους δρόμους του Worcester της Αγγλίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συνέβη μια τραγωδία που θα άφηνε ανεξίτηλα σημάδια στην κοινότητα και θα γινόταν μια από τις πιο φρικιαστικές ιστορίες στα χρονικά του βρετανικού εγκλήματος.

Ο Ντέιβιντ ΜακΓκρίβι εγκατέλειψε το σχολείο το 1967 για να καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό. Μετά την απόλυσή του από το Πολεμικό Ναυτικό, η ζωή του πήρε μια σκοτεινή τροπή.

Άρχισε να πίνει πολύ και λίγο καιρό αργότερα οι γονείς του, τον έδιωξαν από το σπίτι λόγω του αλκοόλ.

Απελπισμένος για ένα μέρος να μείνει, απευθύνθηκε σε έναν φίλο του, τον Κλιβ Κενεθ Ραλφ, και τη σύζυγό του, Έλσι Ούρι, οι οποίοι ζούσαν στο Worcester. Το ζευγάρι, που είχε δύο μικρά παιδιά(4 και 2 ετών) και περίμενε τρίτο, επέτρεψε στον ΜακΓκρίβι να νοικιάσει ένα δωμάτιο στο σπίτι τους.

Στους μήνες που έζησε με την οικογένεια, ο Ντέιβιντ έγινε φίλος με την οικογένεια. Ήταν αγαπητός στην οικογένεια Ραλφ και αγαπητός στους γείτονες.

Σύμφωνα με την Έλσι, συχνά περνούσε ώρες παίζοντας με τα παιδιά και φροντίζοντάς τα σαν να ήταν δικά του.

