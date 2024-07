Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιανουαρίου 2018, η Τζόρνταν Τέρπιν βγήκε αθόρυβα από το παράθυρο του σπιτιού της οικογένειάς της, όπου η ίδια και τα 12 αδέλφια της κρατούνταν αιχμάλωτοι για χρόνια.

Με τρεμάμενα χέρια, η Τζόρνταν κάλεσε το 100 από ένα παλιό κινητό τηλέφωνο. Είπε στην Άμεση Δράση ότι η ίδια και τα αδέλφια της χρειάζονταν απεγνωσμένα βοήθεια.

Οι γονείς τους τις κρατούσαν αιχμάλωτες στο σπίτι τους. Τα χτυπούσαν, τα άφηναν νηστικά και συχνά τα έδεναν με αλυσίδες σε έπιπλα για μήνες.

«Οι δύο μικρές αδελφές μου αυτή τη στιγμή είναι αλυσοδεμένες. Δεν μπορώ να αναπνεύσω εξαιτίας του πόσο βρώμικο είναι το σπίτι», είπε κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ήταν η πρώτη φορά που η Τζόρνταν μιλούσε με κάποιον στο τηλέφωνο. Όταν οι Αρχές έφτασαν στην κατοικία τους στην Καλιφόρνια, δεν πίστευαν αυτό που μόλις αντίκρισαν.

Μάλιστα, βρήκαν τα παιδιά τόσο υποσιτισμένα που δεν μπορούσαν καν να καταλάβουν ότι ένα από τα θύματα ήταν στην πραγματικότητα μια 29χρονη γυναίκα. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά των Τέρπιν, αλλά ήταν τόσο υποσιτισμένη που η μυϊκή της ανάπτυξη είχε μείνει στάσιμη και έφτανε μόλις τα 38 κιλά.

Τα περιττώματα βρίσκονταν παντού στο πάτωμα, καθώς οι γονείς δεν επέτρεπαν πάντα στα παιδιά τους να πηγαίνουν στην τουαλέτα.

Τα παιδιά ήταν μάλιστα αρκετά συχνά αλυσοδεμένα ή δεμένα στα κρεβάτια τους. Επίσης, ταΐζονταν μόνο μία φορά την ημέρα και ότι τους επιτρεπόταν ένα ντους το χρόνο.

Τον Φεβρουάριο του 2019 και οι δύο γονείς ομολόγησαν την ενοχή τους για δεκατέσσερα κακουργήματα, και τον Απρίλιο του 2019 καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους σε 25 χρόνια.

Ο εφιάλτης δεν τελείωσε για τα παιδιά των Τέρπιν. Έξι από τα 13 αδέλφια, συμπεριλαμβανομένου της Τζόρνταν, τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες όπου, όπως λένε, κακοποιήθηκαν σωματικά, σεξουαλικά και συναισθηματικά, σύμφωνα με το USA Today.

