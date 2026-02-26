Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 άρχισε να φτιάχνει το όνομά της στον χώρο μόντελινγκ. Μια δεκαετία αργότερα μεταπήδησε στη μικρή οθόνη και μεταμορφώθηκε σε σταρ της σαπουνόπερας, περνώντας πρώτα από το Days of Our Lives και στη συνέχεια από το Melrose Place. Τα τελευταία χρόνια είναι μια από τις βασίλισσες των reality shows στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Το σίγουρο είναι ότι η Λίζα Ρίνα ξέρει πως να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Και αυτή τη φορά τα κατάφερε μέσα από το νέο της βιβλίο You Better Believe I’m Gonna Talk About It, βγάζοντας στη φόρα μερικά… άπλυτα των άλλων. Ένα από αυτά είναι και ο «χειρότερος νταής του Χόλιγουντ» με τον οποίο συνεργάστηκε στη δεκαετία του ’90.

Η Λίζα Ρίνα μίλησε στο βιβλίο της για το bullying που δέχθηκε από τον Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι, ο οποίος υποδυόταν τον μεγάλο της έρωτα στο Days of Our Lives.

«Πίσω από τις κάμερες μισούσε ο ένας τον άλλον» γράφει στο βιβλίο της η ηθοποιός και σταρ των reality. «Θυμάμαι όταν η Κάθι Χίλτον με είχε αποκαλέσει bully. Δεν είναι αλήθεια. Δεν πλησιάζει καν στην αλήθεια. Εγώ έχω ιστορίες με αληθινούς νταήδες – και ο Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι είναι ο χειρότερος από όλους».

Η Λίζα Ρίνα και ο 61χρονος ηθοποιός είχαν συνεργαστεί για περίπου τρία χρόνια στην επιτυχημένη σαπουνόπερα, ωστόσο ο ερωτισμός που έβγαζαν μπροστά από τις κάμερες δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Έκανε τη ζωή μου σκέτη κόλαση. Ήταν απαίσιος απέναντί μου. Ήταν χειριστικός, επιθετικός, έπαιζε περίεργα παιχνίδια μυαλού. Θα έλεγα ότι η συμπεριφορά του έφτανε στο σημείο της λεκτικής κακοποίησης» γράφει η Ρίνα και συμπληρώνει: «Και με αυτόν έπρεπε να γυρίζω σκηνές καθημερινά, τις περισσότερες από αυτές φορώντας ελάχιστα ρούχα».

Μάλιστα, τον αποκάλεσε ωρολογιακή βόμβα «καθώς ποτέ δεν ήξερα αν θα έρθει στο πλατό ο καλός Ρόμπερτ ή ο σκοτεινός Ρόμπερτ. Ήταν εξαντλητικό αυτό για μένα».

Τελικά το 1995 ο Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι εγκατέλειψε τη σειρά, ωστόσο οι δυσκολίες δεν τελείωσαν εκεί για τη Λίζα Ρίνα. «Για τους επόμενους τρεις μήνες τόσο εγώ όσο και η Κρίστιαν Αλφόνσο είχαμε πάντα σωματοφύλακες δίπλα μας από το NBC.

Lisa Rinna names and shames ‘biggest bully in Hollywood’ and claims her life became ‘a living hell’ on set of hit show https://t.co/rNN0I2UPZ6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026

«Βρίσκονταν έξω από τα σπίτια μας και έξω από τα καμαρίνια μας. Μας πήγαιναν και μας έφερναν κάθε μέρα στη δουλειά. Δεν ξέρω για πιο λόγο, δεν είχαμε δεχθεί απειλές. Μάλλον το δίκτυο ήθελε να έχει καλυμμένο των κώλο του» γράφει.

Τελικά το 1995 και η Λίζα Ρίνα θα αφήσει το Days of Our Lives, για να μετακομίσει έναν χρόνο αργότερα στο Melrose Place. Όσο για τον Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι, συνέχισε τα επόμενα χρόνια την επιτυχημένη πορεία του ως αστέρι της σαπουνόπερας, πρωταγωνιστώντας στις σειρές Another World κα General Hospital.