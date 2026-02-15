Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το America’s Next Top Model δεν ήταν απλώς ένα ριάλιτι για τη μόδα· ήταν ένα τηλεοπτικό φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση.

Η Τάιρα Μπανκς υποσχόταν ότι θα άνοιγε τις πόρτες μιας κλειστής και ελιτίστικης βιομηχανίας, δίνοντας ευκαιρίες σε κορίτσια χωρίς γνωριμίες. Δύο δεκαετίες αργότερα, μια νέα σειρά του Netflix επιστρέφει στο παρελθόν του σόου και το εξετάζει με πιο αυστηρό βλέμμα.

Η σκηνή που σημάδεψε το σόου

Η πιο εμβληματική στιγμή του America’s Next Top Model παραμένει το ξέσπασμα της Τάιρα Μπανκς προς τη διαγωνιζόμενη Τίφανι Ρίτσαρντσον. Η φράση «Σε υποστήριζα! Όλοι σε υποστηρίζαμε!» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά αποσπάσματα των ’00s και επανήλθε δυναμικά στα social media το 2020.

Η αναβίωση εκείνου του κλιπ οδήγησε πολλούς θεατές να ξαναδούν ολόκληρο το αρχείο της εκπομπής. Και αυτό που κάποτε φαινόταν ως «ένταση για χάρη της τηλεόρασης» άρχισε να μοιάζει διαφορετικό. Η ίδια η Μπανκς παραδέχτηκε δημοσίως ότι ορισμένες επιλογές της εποχής ήταν λανθασμένες.

Όταν η «ενδυνάμωση» μπέρδεψε τα όρια

Το ANTM έκανε πρεμιέρα το 2003 και έφτασε τους 24 κύκλους. Συνδύαζε φωτογραφίσεις υψηλής έντασης με τη συμβίωση των διαγωνιζόμενων, δημιουργώντας ένα υβρίδιο διαγωνισμού και ριάλιτι δράματος.

Για τα δεδομένα της εποχής, θεωρήθηκε πρωτοποριακό. Μια μαύρη γυναίκα στο επίκεντρο, πλαισιωμένη από πρόσωπα όπως ο Μις Τζέι Αλεξάντερ και ο Τζέι Μανουέλ, έφερνε στην αμερικανική τηλεόραση μια εικόνα μεγαλύτερης ποικιλομορφίας.

Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, οι δοκιμασίες γίνονταν πιο ακραίες. Φωτογραφίσεις με «ανταλλαγή εθνικότητας», σκηνικά εγκλήματος με τις διαγωνιζόμενες ως θύματα, concept που άγγιζαν την αστεγία ή τις διατροφικές διαταραχές.

Παράλληλα, τα σχόλια των κριτών συχνά εστίαζαν σε σωματικά χαρακτηριστικά με τρόπο που σήμερα θεωρείται προβληματικός.

Πρώην παίκτριες μιλούν πλέον για «κακό μοντάζ» που τις παρουσίαζε ως «κακές» ή «δύσκολες», αλλά και για εμπειρίες που τις στιγμάτισαν επαγγελματικά όταν προσπάθησαν να εργαστούν στον χώρο της μόδας.

Η νέα αποτίμηση

Η τριμερής σειρά Reality Check: Inside America’s Next Top Model συγκεντρώνει μαρτυρίες πρώην διαγωνιζόμενων, αλλά και τοποθετήσεις των δημιουργών. Ο συμπαραγωγός Κεν Μοκ αναγνωρίζει ότι ορισμένες αποφάσεις ήταν λανθασμένες, ενώ η Τάιρα Μπανκς μιλά ανοιχτά για στιγμές όπου «το παρατράβηξε».

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι φωνές που θεωρούν άδικο να κρίνεται ένα τηλεοπτικό προϊόν των αρχών του 2000 αποκλειστικά με τα σημερινά κριτήρια. Ωστόσο, η συζήτηση που έχει ανοίξει δεν αφορά μόνο το παρελθόν του σόου.

Το ANTM υπήρξε προϊόν της εποχής του, αλλά και αντανάκλαση μιας βιομηχανίας που συχνά μπέρδευε την πρόκληση με τον εξευτελισμό. Και ίσως το ουσιαστικό ερώτημα σήμερα να μην είναι μόνο τι έκανε τότε η τηλεόραση, αλλά τι επιλέγουμε πλέον να ανεχόμαστε ως κοινό.

