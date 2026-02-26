Νέο βίντεο: Τι προηγήθηκε πριν το ΙΧ «καρφωθεί» στην είσοδο του μίνι μάρκετ
Δείτε την φασαρία που προκλήθηκε με πρωταγωνιστή τον 47χρονο λίγο πριν πέσει με το αυτοκίνητο στο κατάστημα
- Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
- Κρήτη: Μητέρα μαθητή κατήγγειλε εκπαιδευτικό ότι έπιασε τον γιο της από τον λαιμό
- Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
- Λέρος: Θρίλερ με τον θάνατο 50χρονου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
Ένα νέο βίντεο στο οποίο περιγράφονται καρέ – καρέ οι στιγμές που προηγήθηκαν πριν ο 47χρονος μπει στο ΙΧ και «μπουκάρει» στο μίνι μάρκετ.
Σύμφωνα με το βίντεο που έχει στη διάθεσή του το patris.gr, φαίνεται πως ο 47χρονος αρχίζει να λογομαχεί με την ιδιοκτήτρια και να «απαιτεί» να μπει στο κατάστημα ενώ εκείνη τον σπρώχνει κρατώντας έναν πλάστη ενώ υπάρχει και ένας τρίτος άντρας ο οποίος προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Στην συνέχεια βγαίνει και ένας άλλος από το κατάστημα και πιάστηκαν στα χέρια με τον 47χρονο.
Στην συνέχεια όπως έγινε γνωστό από βίντεο που δημοσίευσε το patris.gr ο 47χρονος μπαίνει στο αυτοκίνητό του, πατάει γκάζι και πέφτει στην βιτρίνα του καταστήματος.
Τι κρύβεται πίσω από το τροχαίο
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος οδηγός του οχήματος επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ με επιθετικό τρόπο αρχικά ζητώντας σάντουιτς ωστόσο ειχε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά η οποία κατέληξε στο να χτυπήσει στο χέρι την ιδιοκτήτρια. Αφού τον απομάκρυναν από το κατάστημα, εκείνος μπήκε στο αμάξι του, έκανε αναστροφή και …έπεσε με φόρα στην πρόσοψη της επιχείρησης!
Όπως φαίνεται από την σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα και φυσικά στην επιχείρηση.
Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του πρωταγωνιστή του περιστατικού, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση ΚΟΚ, βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Νέο βίντεο: Τι προηγήθηκε πριν το ΙΧ «καρφωθεί» στην είσοδο του μίνι μάρκετ
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
- Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
- Νατάσα Θεοδωρίδου: Τελικά, παντρεύεται η διάσημη τραγουδίστρια;
- To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
- LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
- Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις