Νέο βίντεο: Τι προηγήθηκε πριν το ΙΧ «καρφωθεί» στην είσοδο του μίνι μάρκετ

Ένα νέο βίντεο στο οποίο περιγράφονται καρέ – καρέ οι στιγμές που προηγήθηκαν πριν ο 47χρονος μπει στο ΙΧ και «μπουκάρει» στο μίνι μάρκετ.

Σύμφωνα με το βίντεο που έχει στη διάθεσή του το patris.gr, φαίνεται πως ο 47χρονος αρχίζει να λογομαχεί με την ιδιοκτήτρια και να «απαιτεί» να μπει στο κατάστημα ενώ εκείνη τον σπρώχνει κρατώντας έναν πλάστη ενώ υπάρχει και ένας τρίτος άντρας ο οποίος προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Στην συνέχεια βγαίνει και ένας άλλος από το κατάστημα και πιάστηκαν στα χέρια με τον 47χρονο.

Στην συνέχεια όπως έγινε γνωστό από βίντεο που δημοσίευσε το patris.gr ο 47χρονος μπαίνει στο αυτοκίνητό του, πατάει γκάζι και πέφτει στην βιτρίνα του καταστήματος.

Τι κρύβεται πίσω από το τροχαίο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος οδηγός του οχήματος επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ με επιθετικό τρόπο αρχικά ζητώντας σάντουιτς ωστόσο ειχε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά η οποία κατέληξε στο να χτυπήσει στο χέρι την ιδιοκτήτρια. Αφού τον απομάκρυναν από το κατάστημα, εκείνος μπήκε στο αμάξι του, έκανε αναστροφή και …έπεσε με φόρα στην πρόσοψη της επιχείρησης!

Όπως φαίνεται από την σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα και φυσικά στην επιχείρηση.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του πρωταγωνιστή του περιστατικού, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση ΚΟΚ, βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.