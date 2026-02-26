sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Τσέλιε – Ντρίτα 3-2: Στους «16» του Conference League οι Σλοβένοι, υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ (vid)
Conference League 26 Φεβρουαρίου 2026

Τσέλιε – Ντρίτα 3-2: Στους «16» του Conference League οι Σλοβένοι, υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ (vid)

Η Τσέλιε νίκησε ξανά την Ντρίτα με 3-2 κι έτσι πήρε την πρόκριση για τους 16 του Conference League – Οι Σλοβένοι είναι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Vita.gr
Η Τσέλιε νίκησε την Ντρίτα με 3-2 και έκλεισε το εισιτήριο της για τους «16» του Conference League, με τις δύο ομάδες να έχουν συνολικό σκορ 6-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τσέλιε είναι πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει είτε την Ένωση, είτε τη Σλάβια Πράγας.

Η Τσέλιε έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς και πίεσε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Σέσλαρ να ανοίγει το σκορ στο 19′ και λίγο αργότερα στο 23′ ο Χρκα διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, κάνοντας το 2-0.

Ο Κρανίσκι μείωσε προσωρινά για την Ντρίτα στο 26, για το 2-1. Όμως, στη συνέχεια, ο Σέσλαρ πέτυχε ντοπιέτα, καθώς σε κερδισμένο πέναλτι των Σλοβένων εκτέλεσε άψογα από την άσπρη βούλα και έγραψε το 3-1 στο 43′.

Στην επανάληψη, ο Νταντικάι σκόραρε για το 3-2 της Ντρίτα στο 51′. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι, δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν το συνολικό σκορ και η Τσέλιε «κλείδωσε» την πρόκριση για τους «16».

ΤΣΕΛΙΕ: Λέμπαν, Νιέτο, Χρκα, Μπέιγκερ, Βουκλίσεβιτς, Σέσλαρ, Τσόλουσιτς, Κβέσιτς (76’Βίντοβιτς), Βάντσας (62’Αβντλί), Κούτσις, Ιοσίφοφ.

ΝΤΡΙΤΑ: Μαλόκου, Μπέσνικ Κρασνίτσι, Μπεϊτουλάι, Πελούμπι, Σέγι (68’Αμπαζάι), Οβόουκσ, Λιμάι (68’Ενγκουνά), Νταμπικάι, Τούσα, Μπάλαϊ (68’Αλζεράι), Μπιέρίμ Κρασνίτσι.

Νίκη της Ριέκα με 3-1 επί της Ομόνοιας και πρόκριση για τους Κροάτες

Η Ομόνοια πάλεψε για την πρόκριση στους «16» του Conference League, προηγήθηκε με τον Τάνκοβιτς, όμως κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο και δέχθηκε τρία γκολ από τη Ριέκα στην Κροατία. Έτσι, ηττήθηκε 3-1 ενώ είχε χάσει 1-0 και στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το θεσμό.

Άνετα η Σάμσουνσπορ

Άνετα πέρασε η Σαμσουνσπόρ με 4-0 επί της Σκεντίγια, ενώ μια πολύ μεγάλη έκπληξη διαγράφεται στο «Αρτέμιο Φράνκι» όπου η Γιαγκελόνια έκλεισε το 90λεπτο με 3-0 επί της Φιορεντίνα, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα! Απομένει να δούμε αν το «θαύμα» θα ολοκληρωθεί και μετά την παράταση (ή τη διαδικασία των πέναλτι).

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs

  • Κουόπιο – Λεχ Πόζναν 0-2
  • Νόα – Άλκμααρ 1-0
  • Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1
  • Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1
  • Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ 0-1
  • Νρίτα – Τσέλιε 2-3
  • Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα 0-3
  • Ομόνοια – Ριέκα 0-1

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

  • Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια 2-4
  • Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια 4-0
  • Τσέλιε – Ντρίτα 3-2
  • Ριέκα – Ομόνοια 3-1
  • 26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιο
  • 26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα
  • 26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
  • 26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

  • Κουόπιο/Λεχ Πόζναν ή Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Νόα/Άλκμααρ ή Τσέλιε vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Λοζάνη/Σίγκμα Όλομουτς ή Ζρίνσκι/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Ριέκα ή Φιορεντίνα/Γιαγκελόνια vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Vita.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

