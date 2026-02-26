Η Τσέλιε νίκησε την Ντρίτα με 3-2 και έκλεισε το εισιτήριο της για τους «16» του Conference League, με τις δύο ομάδες να έχουν συνολικό σκορ 6-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τσέλιε είναι πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει είτε την Ένωση, είτε τη Σλάβια Πράγας.

Η Τσέλιε έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς και πίεσε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Σέσλαρ να ανοίγει το σκορ στο 19′ και λίγο αργότερα στο 23′ ο Χρκα διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, κάνοντας το 2-0.

Ο Κρανίσκι μείωσε προσωρινά για την Ντρίτα στο 26, για το 2-1. Όμως, στη συνέχεια, ο Σέσλαρ πέτυχε ντοπιέτα, καθώς σε κερδισμένο πέναλτι των Σλοβένων εκτέλεσε άψογα από την άσπρη βούλα και έγραψε το 3-1 στο 43′.

Στην επανάληψη, ο Νταντικάι σκόραρε για το 3-2 της Ντρίτα στο 51′. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι, δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν το συνολικό σκορ και η Τσέλιε «κλείδωσε» την πρόκριση για τους «16».

ΤΣΕΛΙΕ: Λέμπαν, Νιέτο, Χρκα, Μπέιγκερ, Βουκλίσεβιτς, Σέσλαρ, Τσόλουσιτς, Κβέσιτς (76’Βίντοβιτς), Βάντσας (62’Αβντλί), Κούτσις, Ιοσίφοφ.

ΝΤΡΙΤΑ: Μαλόκου, Μπέσνικ Κρασνίτσι, Μπεϊτουλάι, Πελούμπι, Σέγι (68’Αμπαζάι), Οβόουκσ, Λιμάι (68’Ενγκουνά), Νταμπικάι, Τούσα, Μπάλαϊ (68’Αλζεράι), Μπιέρίμ Κρασνίτσι.

Νίκη της Ριέκα με 3-1 επί της Ομόνοιας και πρόκριση για τους Κροάτες

Η Ομόνοια πάλεψε για την πρόκριση στους «16» του Conference League, προηγήθηκε με τον Τάνκοβιτς, όμως κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο και δέχθηκε τρία γκολ από τη Ριέκα στην Κροατία. Έτσι, ηττήθηκε 3-1 ενώ είχε χάσει 1-0 και στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το θεσμό.

Άνετα η Σάμσουνσπορ

Άνετα πέρασε η Σαμσουνσπόρ με 4-0 επί της Σκεντίγια, ενώ μια πολύ μεγάλη έκπληξη διαγράφεται στο «Αρτέμιο Φράνκι» όπου η Γιαγκελόνια έκλεισε το 90λεπτο με 3-0 επί της Φιορεντίνα, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα! Απομένει να δούμε αν το «θαύμα» θα ολοκληρωθεί και μετά την παράταση (ή τη διαδικασία των πέναλτι).

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν 0-2

Νόα – Άλκμααρ 1-0

Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Νρίτα – Τσέλιε 2-3

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα 0-3

Ομόνοια – Ριέκα 0-1

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια 2-4

– Γιαγκελόνια Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια 4-0

Τσέλιε – Ντρίτα 3-2

Ριέκα – Ομόνοια 3-1

26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιο

Λεχ Πόζναν – Κουόπιο 26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα

Άλκμααρ – Νόα 26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι 26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς

