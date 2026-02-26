Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi – «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»

Οκτώ μήνες μετά την αποχώρησή της από τον Dior, η επιστροφή της Κιουρί στην πρώτη γραμμή της μόδας και στον ιταλικό οίκο Fendi σηματοδοτήθηκε από την ταυτότητα και τις αξίες της. «Δεν είμαι σχεδιάστρια ψυχαγωγίας», δήλωσε η Μαρία Γκράτσια Κιουρί μιλώντας από το showroom της Fendi το βράδυ πριν από την πρώτη της επίδειξη ως καλλιτεχνική διευθύντρια.

Ήταν μια κατάλληλη εισαγωγή για μια συλλογή που ξεχώρισε για την συγκρατημένη της χρωματική παλέτα και την εκπληκτικά νηφάλια προσέγγιση ενός οίκου που είναι από καιρό γνωστός για την παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη οπτική του στον ιταλικό κόσμο του γκλάμουρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Enfnts Terribles Magazine (@enfntsterribles)

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές»

«Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σημασία να δημιουργείς κάτι για μια μόνο φορά, σαν βεγγαλικό, για να εκπλήξεις κάποιον. Αλλιώς θα έκανα μια παράσταση στο μικρό θέατρο όπου φτιάχνω κοστούμια. Γιατί όχι, είναι διασκεδαστικό -αλλά αυτό είναι μια άλλη δουλειά» εξήγησε η Κιουρί.

Στην πρώτη της συλλογή για τη Fendi, την οποία παρουσίασε στον εκθεσιακό χώρο του οίκου στη Via Solari στο Μιλάνο, κυριαρχούσε το μαύρο, με πινελιές λευκού και μπεζ, και ένα μόνο κόκκινο φόρεμα.

Επειδή «το χρώμα που χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι είναι το μαύρο. Μπλε, ιβουάρ, μερικές πινελιές κόκκινου. Αυτό είναι όλο», είπε. «Τα άλλα χρώματα, δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύουν. Ίσως το γκρι, μια πινελιά πράσινου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι καιρός… είναι πραγματικά καιρός αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον αυτής της βιομηχανίας».

Ενδυναμωμένη θηλυκότητα

Η Κιουρί είναι γνωστή ως μια σχεδιάστρια με ξεκάθαρες πεποιθήσεις, βαθιά αισθητές και συχνά εκφρασμένες με ευθύτητα.

Είναι πιο πειστική όταν μπορεί να βυθιστεί σε μια συγκεκριμένη αναφορά ή τεχνική χειροτεχνίας -όπως η ζωή και η πρακτική της κεντητικής της Μαρίας, Βασίλισσας της Σκωτίας, η ινδική τεχνική του καθρέφτη, η δαντέλα fuselli από την Απουλία- εμμονές που της επιτρέπουν να εφαρμόσει στην πράξη αρχές όπως «η ενδυναμωμένη θηλυκότητα και η γιορτή του παγκόσμιου ατελιέ της μόδας».

Η διατύπωση ενός οράματος για τη Fendi και του 100ετούς αρχείου της σε μια επίδειξη μόδας διάρκειας μόλις επτά λεπτών είναι πολύ δύσκολο έργο για οποιονδήποτε σχεδιαστή -ακόμη και για κάποιον με την εμπειρία και τη δυναμική της Κιουρί ως δέκα χρόνια επικεφαλής του τεράστιου μηχανισμού γυναικείας ένδυσης της LVMH, του Dior.

Αν και δεν είναι σαφές κατά πόσο η πρακτική της απομάκρυνσης του χρώματος από την πασαρέλα θα προωθήσει την ατζέντα της μόδας, αυτό που πέτυχε η συγκρατημένη παλέτα ήταν να αναδείξει τη σιλουέτα, η οποία σπάνια ήταν το επίκεντρο σε έναν οίκο γνωστό για τις πλούσιες υφές, τις patchwork Baguettes και τα προϊόντα με μονόγραμμα.

Επειδή «το χρώμα που χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι είναι το μαύρο. Μπλε, ιβουάρ, μερικές πινελιές κόκκινου. Αυτό είναι όλο», είπε. «Τα άλλα χρώματα, δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύουν. Ίσως το γκρι, μια πινελιά πράσινου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι καιρός… είναι πραγματικά καιρός αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον αυτής της βιομηχανίας»

Αναγνωρίσιμη σιλουέτα

Η σιλουέτα είναι ένα «στοιχείο που δεν είναι σαφές στη Fendi», δήλωσε η Κιουρί. Εστιάζει στα σακάκια που συνδυάζονται με φουστάνια, φούστες μέχρι το γόνατο και άνετα παντελόνια ως βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας της Fendi, τα οποία μπορούν να φορεθούν τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, επιτρέποντας στο brand να υιοθετήσει ένα πιο ενοποιημένο μήνυμα.

Αν η Fendi δεν είχε μια εξαιρετικά σαφή, αναγνωρίσιμη σιλουέτα, η Κιουρί την έχει: Στην επίδειξη της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου υπήρχαν πουκάμισα που φοριούνταν μέσα σε δαντελένιες φούστες, βαθιά ντεκολτέ που διακόπτονταν από κολιέ ή μικρούς γιακάδες σαν τσόκερ, γόβες με λουράκι και γόβες με καλτσάκια.

Όλα αυτά θα είναι οικεία σε όσους παρακολούθησαν τη θητεία της σχεδιάστριας στον Dior και πριν από αυτό ως συν-δημιουργική διευθύντρια του Valentino.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Runway (@voguerunway)

Οι περιπέτειες της Fendi

Η άφιξη της σχεδιάστριας αναμένεται να τερματίσει μια περίοδο μεταβάσεων που έχει αμαυρώσει τις επιδόσεις της Fendi τα τελευταία χρόνια. Μετά το θάνατο του Karl Lagerfeld το 2019, η μακροχρόνια υπεύθυνη ανδρικών ενδυμάτων και αξεσουάρ της μάρκας — μέλος της τρίτης γενιάς της οικογένειας Silvia Venturini Fendi — ανέλαβε να σχεδιάσει τα γυναικεία ενδύματα για μερικές σεζόν. Ακολούθησε μια τριετής θητεία υπό τον Kim Jones, ο οποίος μοίραζε το χρόνο του με την Dior Homme. Μετά από αυτό, η Venturini Fendi ανέλαβε ξανά για να εξασφαλίσει την μετάβαση πριν αναλάβει τη θέση η Κιουρί, πέρυσι.

Ενώ η LVMH δεν ανακοινώνει τα στοιχεία πωλήσεων για μεμονωμένες μάρκες, η Citi εκτιμά τα έσοδα της Fendi για το 2025 σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση άνω του 20% από τις κορυφαίες πωλήσεις που εκτιμώνται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harper’s BAZAAR Australia (@bazaaraustralia)

Πτώση εσόδων

Ένας νέος διευθύνων σύμβουλος, ο Ramon Ros — πρώην πρόεδρος της Louis Vuitton στην ηπειρωτική Κίνα — έχει προσληφθεί για να ηγηθεί της επιχείρησης, καθιστώντας τον τέταρτο διευθύνοντα σύμβουλο της μάρκας σε 10 χρόνια. Ενώ η LVMH δεν ανακοινώνει τα στοιχεία πωλήσεων για μεμονωμένες μάρκες, η Citi εκτιμά τα έσοδα της Fendi για το 2025 σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση άνω του 20% από τις κορυφαίες πωλήσεις που εκτιμώνται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, όταν η μάρκα βρισκόταν στην κορυφή της επιτυχίας χάρη στην αύξηση της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας μετά την πανδημία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marie Claire (@marieclairemag)

Σαφήνεια, χωρίς δράμα

Η δημιουργία μιας πιο αναγνωρίσιμης γκαρνταρόμπας θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα για την αναζωογόνηση της επιχείρησης. Ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η γκαρνταρόμπα θα μπορούσε να μοιάζει υπερβολικά με την πρόσφατη δουλειά της Κιουρί για τον Dior: Η ιδέα ότι οι πελάτες θα ακολουθήσουν την αισθητική ενός σχεδιαστή από οίκο σε οίκο έχει σίγουρα αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια στον Ιταλό γείτονα της Fendi, τον Valentino, όπου οι πελάτες έχουν αργήσει να δεχτούν την απότομη στροφή προς την όραση του νέου σχεδιαστή Alessandro Michele.

«Πιστεύω ότι αν αλλάζεις συνεχώς, χάνεις το DNA σου. Θέλω να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία του οίκου Fendi και να τα τακτοποιήσω με τρόπο που να είναι πολύ ορατός και σαφής για το κοινό», δήλωσε η Κιουρί.

Αν και η σαφήνεια δεν έλειπε από το ντεμπούτο της σχεδιάστριας, το δράμα και η έκπληξη δεν ήταν ακριβώς στην ημερήσια διάταξη.

«Δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια ότι αν είσαι δημιουργικός, δεν είσαι και ρεαλιστής. Ότι αν είσαι δημιουργικός, πρέπει να είσαι και ρομαντικός. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί πίσω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι», είπε — θυμίζοντάς μας τους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία, για να μην αναφέρουμε το τεράστιο δίκτυο προμηθευτών της.

«Λιγότερο εγώ, περισσότερο εμείς» ήταν το σύνθημα της συλλογής, που ήταν γραμμένο με γράμματα κατά μήκος της πασαρέλας.

*Με στοιχεία από businessoffashion.com