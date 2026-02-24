Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Σε έναν ευρωπαϊκό χειμώνα με βροχοπτώσεις που έσπασαν κάθε ρεκόρ, η Burberry –προμηθευτής των ανθεκτικών βρετανικών παλτών– επιστρέφει στο προσκήνιο. Μια σεζόν με καταρρακτώδεις βροχές αποτέλεσε το κατάλληλο σκηνικό για την επιστροφή του ιστορικού οίκου, η οποία επανήλθε στον Δείκτη 100 του Χρηματιστηρίου των Financial Times* το περασμένο φθινόπωρο, μετά από μια αμήχανη χρονιά εκτός κατατάξεων.

(*Ανεπίσημα «Footsie» -είναι ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες χρηματιστηριακής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και αντιπροσωπεύει τα 100 πιο κεφαλαιοποιημένα blue chips που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο).

Το κλασικό καρό κασκόλ της Burberry κατατάχθηκε τέταρτο στα πιο δημοφιλή είδη μόδας το τελευταίο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία αναζήτησης, πωλήσεων και κοινωνικών μέσων του Δείκτη Lyst, με τη συνολική ζήτηση για τη μάρκα να αυξάνεται κατά 239% σε ετήσια βάση.

Βροχερή ζωντάνια

Ο σχεδιαστής Daniel Lee, μιλώντας στα παρασκήνια μετά την επίδειξη για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, είπε ότι το στούντιό του στα κεντρικά γραφεία της Burberry έχει «αυτόν τον τεράστιο φεγγίτη, οπότε παρακολουθούσα τη βροχή να πέφτει και σκεφτόμουν πώς το Λονδίνο έχει πάντα αυτή την απίστευτη ζωντάνια. Ακόμα και όταν είναι σκοτεινά και βρέχει, οι άνθρωποι εξακολουθούν να βγαίνουν κάθε βράδυ».

Η επίδειξη της Burberry είναι από μόνη της μια κλασική βραδινή έξοδος στο Λονδίνο. Κάτω από τις θολωτές σιδερένιες δοκούς της παλιάς ψαραγοράς Billingsgate, η Daisy Edgar-Jones συνομίλησε με την Olivia Dean ενώ περίμεναν την Kate Moss, η οποία είχε καθυστερήσει 45 λεπτά.

Ο Eberechi Eze κάθισε στην πρώτη σειρά και ο Romeo Beckham περπάτησε στην πασαρέλα.

H Burberry στοχεύει πλέον σε πελάτες με υψηλές προσδοκίες, που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ένα παλτό και να πληρώσουν για το κύρος ενός ιστορικού ονόματος, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις τιμές των σούπερ οίκων μόδας του Παρισιού και του Μιλάνου

Καμπαρντίνες, μπότες και λακκούβες

Την περασμένη σεζόν, η Burberry είχε ως θέμα τα λασπωμένα χωράφια των μουσικών φεστιβάλ, ενώ πριν από αυτό ήταν τα σαββατοκύριακα στην εξοχή, αλλά αυτή τη νύχτα όλα ήταν γεμάτα από την ενέργεια της πόλης.

Όχι μόνο καμπαρντίνες, αλλά και μπουφάν από συνθετική γούνα και δερμάτινα τζάκετ με επένδυση, που φοριούνταν με βαριές δερμάτινες μπότες, κατάλληλες για να τρέξεις να προλάβεις το νυχτερινό λεωφορείο.

«Εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να έχουμε βαρεθεί τη βροχή, αλλά η Burberry την αγκάλιασε, γεμίζοντας την πασαρέλα με λείες λακκούβες κατασκευασμένες από αντιολισθητική ρητίνη, αφού τα μοντέλα περπατούσαν με τακούνια 15 εκατοστών» σχολιάζει η Jess Cartner-Morley στον Guardian.

Η παύση της νυχτερινής βάρδιας

Η νέα συλλογή της Burberry έχει διπλασιάσει τα πανωφόρια, συμπληρωμένα με κασκόλ, καπέλα και ομπρέλες, ως βασικό της προϊόν. Η επίδειξη άνοιξε με μια ιβουάρ εκδοχή του υβριδικού παλτό-φορέματος που φορούσε η Teyana Taylor στα βραβεία BAFTA της Κυριακής.

Μετά από μια ανεπιτυχή απόπειρα να εισέλθει στον κόσμο της υψηλής μόδας και των ακόμη υψηλότερων τιμών, η Burberry, υπό την ηγεσία του Αμερικανού διευθύνοντος συμβούλου της, Joshua Schulman, στοχεύει πλέον σε πελάτες με υψηλές προσδοκίες, που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ένα παλτό και να πληρώσουν για το κύρος ενός ιστορικού ονόματος, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις τιμές των σούπερ οίκων μόδας του Παρισιού και του Μιλάνου.

Ωστόσο, η αναστροφή αυτή είχε υψηλό κόστος για το εργατικό δυναμικό της Burberry. Η περικοπή 1.700 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, σήμαινε την κατάργηση 150 θέσεων στο εργοστάσιο του Castleford στο Yorkshire, με την παύση της νυχτερινής βάρδιας.

Η ταυτότητα του οίκου Burberry

Ο κατάλογος των ονομάτων που έχουν περπατήσει στο πασαρέλα της Burberry ή έχουν καθίσει στην πρώτη σειρά μοιάζει με μια σειρά επεισοδίων του Desert Island Discs του BBC: από τον Richard E Grant έως την Joanna Lumley, τον Ian Wright και τη Naomi Campbell.

Τα Χριστούγεννα του 2025 το δέντρο στο λόμπι του ξενοδοχείου Claridge’s σχεδιάστηκε από τον Daniel Lee και στολίστηκε με vintage φιόγκους Burberry. Ένας ιππότης με λαμπερή πανοπλία έκανε την εμφάνισή του σε μια επίδειξη, ενώ μαύρα ταξί και αγγλικά πρωινά κάνουν cameo εμφανίσεις σε διαφημίσεις υπενθυμίζοντας την ταυτότητα του βρετανικού οίκου μόδας.

Η συνέχεια

Οι τελευταίες διαφημίσεις της Burberry παρουσιάζουν τo αειθαλές σούπερ μοντέλο της Βρετανίας Twiggy και τη Maya Wigram, που είναι η κόρη της σχεδιάστριας και trendsetter Phoebe Philo.

Η Twiggy με ένα παλτό σε στυλ της δεκαετίας του 1960 με φιδίσιο μοτίβο είναι μια αναφορά στην ιστορία της βρετανικής μόδας. Η Wigram με ένα παλτό με λέιζερ κοψίματα είναι μια υπενθύμιση για την πορεία του Daniel Lee, ο οποίος συνεργάστηκε με τη μητέρα της για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 2010, όταν η Philo ήταν επικεφαλής του οίκου Celine στο Παρίσι.

Ο Lee, επίσης, διετέλεσε δημιουργικός διευθυντής του ιταλικού οίκου μόδας Bottega Veneta από το 2018 έως το 2021, και στη συνέχεια διορίστηκε ως αντικαταστάτης του Riccardo Tisci ως Chief Creative Officer στο τιμόνι της Burberry.

*Με στοιχεία από theguardian.com \ Αρχική Φωτό: REUTERS/Isabel Infantes