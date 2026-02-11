«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η τετράλεπτη επίδειξη του Marc Jacobs, με τίτλο «Memory Loss» (Απώλεια μνήμης), εξερεύνησε αυτό που αφήνουμε πίσω μας και αυτό που μεταφέρουμε μπροστά μας – εδώ είναι όλα όσα συνέβησαν στο Park Avenue Armory.

«Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκινά αυτή την εβδομάδα και δεν είμαι σίγουρη αν οι γύρω μου ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν» γράφει η Laura Pitcher στο Dazed Magazine και συνεχίζει: «Η πολυτελής μόδα πάντα συνυπήρχε με την ανισότητα και την πολιτική αναταραχή. Όταν μια επίδειξη είναι καλοστημένη, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ή, τουλάχιστον, να προσφέρει μια απόδραση από την πραγματικότητα, αλλά η βιομηχανία έχει επίσης τη συνήθεια να κρύβει τα πράγματα κάτω από το χαλί» σχολιάζει η Pitcher λίγο μετά αφότου είδε το show του Marc Jacobs, το οποίο άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας του Μεγάλου Μήλου.

Ο Αμερικανός στιλίστας Law Roach έντυσε τη Lauren Sanchez στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ η εταιρεία του συζύγου της, Amazon, τροφοδοτεί τη μηχανή απέλασης της ICE, η οποία έχει οδηγήσει στο θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων μέχρι στιγμής φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Keith Porter, Renee Nicole Good και Alex Pretti.

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και θλίψης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Κενός χώρος, μαύροι τοίχοι

Ο Marc Jacobs έκανε ένα διάλειμμα από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, όπου παρουσίασε δύο συλλογές άνοιξη-καλοκαίρι στη σειρά, για το «Memory Loss» και μετέφερε όλους στο Park Avenue Armory. Εκεί, στον τεράστιο, άδειο χώρο με μαύρους τοίχους, μοντέλα όπως η Alex Consani περπάτησαν δίπλα σε μια ενιαία σειρά καρεκλών, με μουσική υπόκρουση το «Jóga» της Björk. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, η επίδειξη έληξε σε λίγα λεπτά.

Οι σημειώσεις της επίδειξης συνοδεύονταν από μια λίστα με «πιστώσεις και αποδείξεις» που έφταναν μέχρι και την Yves Saint Laurent Couture το 1965. Άλλες αξιοσημείωτες αναφορές περιλαμβάνουν την X-Girl το 1994, την επίδειξη SS96 της Prada και την επίδειξη Marc by Marc Jacobs το 2003

Marc Jacobs | Spring/Summer 2026 | New York

Τα ρούχα φαίνονταν αντίστροφα (κυριολεκτικά)

Στην πασαρέλα, τα ρούχα λειτουργούσαν ως κενά για τις χαμένες αναμνήσεις. Τα μοντέλα φορούσαν μαύρα καλσόν και δερμάτινα σορτς ή άκαμπτες, τετράγωνες φούστες που έμοιαζαν σχεδόν με υποκατάστατα ενδυμάτων ή ρούχα σχεδιασμένα από τη μνήμη. Υπήρχαν ακόμη και πολλά παλτά που φοριούνταν ανάποδα. Η αίσθηση ήταν πολύ πιο διακριτική από τις προηγούμενες επιδείξεις του Jacobs και δεν έμοιαζε ακριβώς με καλοκαιρινή επίδειξη, αλλά ήταν σαφές: ο σχεδιαστής ενδιαφερόταν να επανεξετάσει το παρελθόν σε αυτή την επίδειξη.

Όλα είχαν πολλές αναφορές

Φορέσιμα ρούχα

Ο Marc Jacobs, ο πρώην σωτήρας της μόδας της Νέας Υόρκης, ο άνθρωπος που ξεκίνησε το φαινόμενο Louis Vuitton και απέδειξε ότι οι Αμερικανοί σχεδιαστές μπορούν να ανταγωνιστούν τους καλύτερους του Παρισιού, δεν έχει σχεδιάσει ρούχα που θα μπορούσαν να φορέσουν οι γυναίκες, τουλάχιστον στην πραγματική ζωή, εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Όχι από τότε που η πανδημία έθεσε σε παύση το σύστημα των επιδείξεων μόδας.

Παρουσιάζει τις συλλογές του πριν από την επίσημη έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, μπροστά σε ένα φιλικό κοινό της πατρίδας του, για το οποίο ο Jacobs είναι κάτι σαν εθνικός θησαυρός, και πωλούνται μόνο στο Bergdorf Goodman. Το αποτέλεσμα φαίνεται, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο άσχετο. Μια άσκηση αυτοϊκανοποίησης παρά ένας διάλογος καλής πίστης με τους πιθανούς πελάτες.

Το βράδυ Δευτέρας ο Marc Jacobs το άλλαξε αυτό: φούστες-μολύβια από τουίντ και παντελόνια. Πουλόβερ με V λαιμόκοψη. Ένα ή δύο κομψά παλτά. Μπλούζες με πούλιες και μικροσκοπικές μίνι φούστες. Μια μπλούζα με βολάν στο μπροστινό μέρος. Ακόμα και ένα φόρεμα-κομπινεζόν.

Τελικά, αφορούσε την απώλεια

Η επίδειξη Marc Jacobs SS26 ήταν αφιερωμένη στον ατζέντη μόδας Louie Chaban, τον οποίο ο Jacobs κάποτε αποκάλεσε μέλος της «οικογένειας της μόδας» του. Ο Chaban απεβίωσε πέρυσι και, λίγο μετά, ο Jacobs δημοσίευσε μια φωτογραφία του από την Πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQ+ στην Ουάσινγκτον το 1993, ως συγκινητικό αφιέρωμα στη φιλία τους.

«Έχω τόσες όμορφες αναμνήσεις από τις στιγμές που πέρασα με τον Louie, αλλά μόνο λίγες φωτογραφίες» έγραψε ο Jacobs στη λεζάντα.

…και πώς η ελπίδα απαιτεί κόπο

Αυτή η επίδειξη δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν της μόδας. Ήταν μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι αναμνήσεις μας διαμορφώνουν, επηρεάζουν και καθορίζουν τους στόχους μας.

Όπως αναφερόταν στις σημειώσεις της επίδειξης: «Η ανάκτηση του παρελθόντος μας υπενθυμίζει επίσης ότι η απώλεια είναι αναπόφευκτη και ότι η ελπίδα είναι σκληρή δουλειά».