Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Culture Live 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:10

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Spotlight

Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Monster: The Ed Gein Story», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ ως ο ομώνυμος Αμερικανός δολοφόνος, Εντ Γκέιν και, όπως όλα δείχνουν, τα ακραία εγκλήματα του ερημίτη που σκότωνε γυναίκες που έμοιαζαν με την μητέρα του, θα αποτυπωθούν με ακρίβεια στην οθόνη μας.

«Κατά συρροή δολοφόνος. Ληστής ανθρώπινων μελών [από τάφους]. Ψυχοπαθής. Στα παγωμένα χωράφια της αγροτικής περιοχής του Ουισκόνσιν της δεκαετίας του 1950, ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης τόσο αποτρόπαιο που θα επαναπροσδιόριζε τον αμερικανικό εφιάλτη. Βαθιά επηρεασμένος από την απομόνωση, την ψύχωση και μια ολοκληρωτική εμμονή με τη μητέρα του, τα διεστραμμένα εγκλήματα του Γκέιν γέννησαν ένα νέο είδος τέρατος που θα στοίχειωνε το Χόλιγουντ για δεκαετίες. Από το ‘Ψυχώ’ έως το ‘Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι’ και τη ‘Σιωπή των Αμνών’, η μακάβρια κληρονομιά του Γκέιν γέννησε φανταστικά τέρατα που δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα του και πυροδότησε μια πολιτιστική εμμονή με τους εγκληματικά διεστραμμένους. Ο Εντ Γκέιν δεν επηρέασε απλώς ένα είδος – έγινε το πρότυπο για τον σύγχρονο τρόμο».

Monster: Από τον Εντ Γκέιν στην Λίζι Μπόρντεν

Μαζί με τον Χάναμ, στο καστ του «Monster: The Ed Gein Story» συμμετέχουν επίσης οι: Τομ Χόλαντερ, Λόρι Μέτκαλφ, Σουζάνα Σον, Βίκι Κριπς, Ολίβια Γουίλιαμς, Λέσλι Μάνβιλ, Τζόι Πολάρι, Τσάρλι Χολ, Τάιλερ Τζέικομπ Μουρ, Μίμι Κένεντι, Γουίλ Μπριλ, Γκρέισον Κ. Ράιλι και Ρόμπιν Γουέιγκερτ.

Οι Ίαν Μπρέναν και Ράιαν Μέρφι είναι δημιουργοί της σειράς αλλά και είναι εκτελεστικοί παραγωγοί, με τον Μπρέναν να είναι επίσης σεναριογράφος. Ο Χάναμ είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός εκτός από πρωταγωνιστής.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τέταρτη σεζόν της σειράς «Monster» βρίσκεται ήδη σε φάση παραγωγής και θα επικεντρωθεί στην υπόθεση της Αμερικανίδας Λίζι Μπόρντεν, μέλος της καλής κοινωνίας κατά την βικτωριανή εποχή, η οποία δικάστηκε και αθωώθηκε για τις βάναυσες δολοφονίες του πατέρα και της μητριάς της στη Μασαχουσέτη.

Ο Χάναμ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επιστρέψει στη σειρά ως ο πατέρας της Μπόρντεν, ενώ η Έλα Μπέτι θα υποδυθεί την ίδια τη Μπόρντεν.

YouTube thumbnail

Η ιστορία ενός ερημίτη

Ο Εντ Γκέιν γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1906 στο Λα Κρος του Ουισκόνσιν, μια πόλη στην αριστερή όχθη του Μισσισσιππή.

Αυτός και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Χένρι, πέρασαν μια δύσκολη παιδική ηλικία, μεγαλώνοντας με έναν αλκοολικό πατέρα και μια μητέρα που κακοποιούσε λεκτικά τα παιδιά της. Ο Εντ προσπαθούσε να αντεπεξέλθει στην βάναυση πραγματικότητα, λατρεύοντας σαν θεό τη μητέρα του, κάτι που προφανώς ανησυχούσε τον Χένρι, ο οποίος συχνά πυκνά μάλωνε μαζί της μπροστά του.

Το 1944, ο Εντ έκανε μια αναφορά στην αστυνομία: ο Χένρι είχε εξαφανιστεί. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Εντ μπόρεσε να τους οδηγήσει κατευθείαν στο πτώμα του αδελφού του, το οποίο είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από μια φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο αγρόκτημα της οικογένειας.

Ο θάνατος κρίθηκε ατύχημα.

View this post on Instagram

A post shared by MGM+ (@mgmplus)

Όταν η μητέρα του Εντ πέθανε τον επόμενο χρόνο, αυτός έγινε ερημίτης, αποκλείοντας, σύμφωνα με φήμες που επικαλείται η εγκυκλοπαίδεια Britannica, τα μέρη του σπιτιού που η μητέρα του χρησιμοποιούσε πιο συχνά, ώστε να παραμείνουν τέλεια διατηρημένα.

Το 1957, ο Εντ εθεάθη με μια ιδιοκτήτρια καταστήματος σιδηρικών ονόματι Μπερνίς Γουόρντεν, λίγο πριν αυτή εξαφανιστεί. Όταν η αστυνομία έψαξε το αγρόκτημα της οικογένειάς του, βρήκε τη Μπερνίς εκεί, νεκρή από πυροβολισμό και αποκεφαλισμένη, καθώς και αποδείξεις ότι ο Εντ Γκιν είχε ληστέψει τάφους και χρησιμοποιούσε ανθρώπινα μέλη για να κατασκευάζει οικιακά αντικείμενα.

Στην ιδιοκτησία του, βρέθηκε επίσης το κεφάλι της Μέρι Χόγκαν, μιας γυναίκας που είχε εξαφανιστεί το 1954.

Ο Εντ ομολόγησε ότι σκότωσε και τις δύο γυναίκες, αλλά δήλωσε αθώος λόγω «παραφροσύνης» και παρέμεινε κυρίως σε ψυχιατρική κλινική μέχρι το θάνατό του.

*Με πληροφορίες από: Variety | Britannica

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
