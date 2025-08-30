Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».
Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1957 μια ομάδα αστυνομικών θα εισβάλει σε ένα μανάβικο στο δυτικό Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν και θα περάσει χειροπέδες σε έναν άνδρα. Έως εκείνη την ώρα ο Εντ Γκέιν ήταν απλά ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαίρη Χόγκαν το ίδιο πρωινό. Λίγες ώρες αργότερα, ο 51χρονος θα γίνει ο νέος «διάολος» των ΗΠΑ, με τα εγκλήματά του να προκαλούν εφιάλτες σε Αρχές και πολίτες.
Οι αστυνομικοί θα χάσουν τη γη κατά από τα πόδια τους κατά την διάρκεια της έρευνας στο φάρμα του με αυτά που ανακάλυψαν: το κρανίο της Χόγκαν σε κουτί και το πρόσωπό της σε μια χαρτοσακούλα. Ανθρώπινα κόκαλα, σκαλπ από γυναίκες, έπιπλα, καλύμματα και μια ζώνη κατασκευασμένα από δέρμα ανθρώπων, κρανία στις άκρες του κρεβατιού του, ένα κουτί παπουτσιών με εννέα κομμένα αιδοία, τέσσερις κομμένες μύτες, ένα παιδικό φόρεμα.
Και φυσικά ότι είχε απομείνει από ένα ακόμα πτώμα, αυτό της Μπερνίς Γουόρντεν – το κεφάλι της βρέθηκε σε μια τσάντα και η καρδιά της σε μια πλαστική σακούλα.
Ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ» μόλις είχε γεννηθεί στον Τύπο των ΗΠΑ. Τώρα το θέμα των Αρχών ήταν άλλο: όλα αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι του ήταν θυμάτων του ή όχι;
View this post on Instagram
Οι γυναίκες είναι όργανα του διαβόλου
Γεννημένος στις 27 Αυγούστου 1906 στο Λα Κρος του Ουισκόνσιν, ο Εντ ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας Γκέιν – ο πατέρας του Τζορτζ ήταν ξυλουργός στην πυροσβεστική και ιδιοκτήτης ενός μπακάλικου, ενώ η μητέρα του Αγκούστα μια θρησκόληπτη νοικοκυρά.
Στο Πλέινφιλντ μετακόμισαν λίγα χρόνια, όταν ο πατέρας του αποφάσισε να τα πουλήσει όλα και να αγοράσει μια φάρμα. Εκεί άρχισε να «χτίζεται» ο σκοτεινός χαρακτήρας του Εντ Γκέιν.
Η μητέρα του δεν ήθελε να έχει επαφές με άλλα παιδιά, ούτε φίλους καθώς τους θεωρούσε κακές επιρροές και τον τιμωρούσε όταν δεν άκουγε. Ο μικρός Έντ πήγαινε στο σχολείο -ένα μοναχικό και ντροπαλό παιδί, με περίεργο γέλιο είχαν πει οι καθηγητές του-, έκανε δουλειές στη φάρμα και κάθε απόγευμα η Αγκούστα του διάβαζε τη Βίβλο – ιδιαίτερα αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη και το Βιβλίο της Αποκάλυψης, με θανάτους, δολοφονίες και τη θεϊκή τιμωρία.
Άλλωστε η μητέρα του ήταν ξεκάθαρη για μερικά πράγματα: το αλκοόλ ήταν σατανικό και όλες οι γυναίκες όργανα του διαβόλου. Στα μάτια του νεαρού Εντ, η Αγκούστα ήταν το απόλυτο είδωλό του.
Το 1940 ο πατέρας του θα πεθάνει από ανακοπή, και ο Εντ μαζί με τον αδερφό του Χένρι θα αναλάβουν τα οικονομικά βάρη του σπιτιού. Το 1944, θα πεθάνει και ο αδερφός του – από ανακοπή είπαν οι Αρχές, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα τραύματα στο κεφάλι του. Κι έναν χρόνο μετά θα αφήσει η Αγκούστα την τελευταία της πνοή.
Ο 39χρονος Εντ Γκέιν ήταν εντελώς μόνος του για πρώτη φορά στη ζωή του. Ή όχι;
Ήθελε να «φτιάξει» τη μητέρα του
Μετά τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 1957 και τα μακάβρια ευρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, ένα παρανοϊκό μυαλό αρχίζει να ξετυλίγεται στις Αρχές.
Κατά την ανάκριση ο Εντ Γκέιν αποκαλύπτει ότι είχε «παραβιάσει» τουλάχιστον εννέα τάφους – λίγο μετά τον θάνατο της Αγκούστα αποφάσισε πως ήθελε να φτιάξει μια γυναίκα ώστε να γίνει η μητέρα του. Παραδέχεται ότι πυροβόλησε την Μαίρη Χόγκαν, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε σεξ με τα πτώματα καθώς «μύριζαν πολύ άσχημα».
Οι Αρχές υποπτεύονταν ότι ο Εντ Γκέιν συνδεόταν με τουλάχιστον τέσσερις άλλες εξαφανίσεις, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον συνδέσουν με αυτές.
Έναν χρόνο αργότερα θα κριθεί ικανός για δίκη και μέσα σε μια εβδομάδα θα κριθεί ένοχος για τους δύο φόνους. Ο Εντ Γκέιν καταδικάστηκε σε ισόβια και μέχρι το τέλος της ζωής του θα μείνει σε ένα δωμάτιο της ψυχιατρικής κλινικής του Ουισκόνσιν.
View this post on Instagram
Ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ» στο Netflix
Στις 3 Οκτωβρίου βγαίνει στο Netflix το Monster: The Ed Gein Story, που βάζει στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Τσάρλι Χάναμ, ενώ δίπλα του θα έχει τους Τομ Χολάντερ, Λόρι Μέτκλαφ, Σουζάνα Σον, Βίκι Κρίεπς, Ολίβια Γουίλιαμς.
Όπως έγινε γνωστό, στα σκαριά βρίσκεται και το τέταρτο μέρος της σειράς Monster – αυτή θα είναι αφιερωμένη στη Λίζι Μπόρντεν.
