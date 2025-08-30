Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30 Αυγούστου 2025 | 10:00

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1957 μια ομάδα αστυνομικών θα εισβάλει σε ένα μανάβικο στο δυτικό Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν και θα περάσει χειροπέδες σε έναν άνδρα. Έως εκείνη την ώρα ο Εντ Γκέιν ήταν απλά ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαίρη Χόγκαν το ίδιο πρωινό. Λίγες ώρες αργότερα, ο 51χρονος θα γίνει ο νέος «διάολος» των ΗΠΑ, με τα εγκλήματά του να προκαλούν εφιάλτες σε Αρχές και πολίτες.

Οι αστυνομικοί θα χάσουν τη γη κατά από τα πόδια τους κατά την διάρκεια της έρευνας στο φάρμα του με αυτά που ανακάλυψαν: το κρανίο της Χόγκαν σε κουτί και το πρόσωπό της σε μια χαρτοσακούλα. Ανθρώπινα κόκαλα, σκαλπ από γυναίκες, έπιπλα, καλύμματα και μια ζώνη κατασκευασμένα από δέρμα ανθρώπων, κρανία στις άκρες του κρεβατιού του, ένα κουτί παπουτσιών με εννέα κομμένα αιδοία, τέσσερις κομμένες μύτες, ένα παιδικό φόρεμα.

Και φυσικά ότι είχε απομείνει από ένα ακόμα πτώμα, αυτό της Μπερνίς Γουόρντεν – το κεφάλι της βρέθηκε σε μια τσάντα και η καρδιά της σε μια πλαστική σακούλα.

Ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ» μόλις είχε γεννηθεί στον Τύπο των ΗΠΑ. Τώρα το θέμα των Αρχών ήταν άλλο: όλα αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι του ήταν θυμάτων του ή όχι;

View this post on Instagram

A post shared by MGM+ (@mgmplus)

Οι γυναίκες είναι όργανα του διαβόλου

Γεννημένος στις 27 Αυγούστου 1906 στο Λα Κρος του Ουισκόνσιν, ο Εντ ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας Γκέιν – ο πατέρας του Τζορτζ ήταν ξυλουργός στην πυροσβεστική και ιδιοκτήτης ενός μπακάλικου, ενώ η μητέρα του Αγκούστα μια θρησκόληπτη νοικοκυρά.

Στο  Πλέινφιλντ μετακόμισαν λίγα χρόνια, όταν ο πατέρας του αποφάσισε να τα πουλήσει όλα και να αγοράσει μια φάρμα. Εκεί άρχισε να «χτίζεται» ο σκοτεινός χαρακτήρας του Εντ Γκέιν.

Η μητέρα του δεν ήθελε να έχει επαφές με άλλα παιδιά, ούτε φίλους καθώς τους θεωρούσε κακές επιρροές και τον τιμωρούσε όταν δεν άκουγε. Ο μικρός Έντ πήγαινε στο σχολείο -ένα μοναχικό και ντροπαλό παιδί, με περίεργο γέλιο είχαν πει οι καθηγητές του-, έκανε δουλειές στη φάρμα και κάθε απόγευμα η Αγκούστα του διάβαζε τη Βίβλο – ιδιαίτερα αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη και το Βιβλίο της Αποκάλυψης, με θανάτους, δολοφονίες και τη θεϊκή τιμωρία.

Άλλωστε η μητέρα του ήταν ξεκάθαρη για μερικά πράγματα: το αλκοόλ ήταν σατανικό και όλες οι γυναίκες όργανα του διαβόλου. Στα μάτια του νεαρού Εντ, η Αγκούστα ήταν το απόλυτο είδωλό του.

Το 1940 ο πατέρας του θα πεθάνει από ανακοπή, και ο Εντ μαζί με τον αδερφό του Χένρι θα αναλάβουν τα οικονομικά βάρη του σπιτιού. Το 1944, θα πεθάνει και ο αδερφός του – από ανακοπή είπαν οι Αρχές, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα τραύματα στο κεφάλι του. Κι έναν χρόνο μετά θα αφήσει η Αγκούστα την τελευταία της πνοή.

Ο 39χρονος Εντ Γκέιν ήταν εντελώς μόνος του για πρώτη φορά στη ζωή του. Ή όχι;

Ήθελε να «φτιάξει» τη μητέρα του

Μετά τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 1957 και τα μακάβρια ευρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, ένα παρανοϊκό μυαλό αρχίζει να ξετυλίγεται στις Αρχές.

Κατά την ανάκριση ο Εντ Γκέιν αποκαλύπτει ότι είχε «παραβιάσει» τουλάχιστον εννέα τάφους – λίγο μετά τον θάνατο της Αγκούστα αποφάσισε πως ήθελε να φτιάξει μια γυναίκα ώστε να γίνει η μητέρα του. Παραδέχεται ότι πυροβόλησε την Μαίρη Χόγκαν, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε σεξ με τα πτώματα καθώς «μύριζαν πολύ άσχημα».

Οι Αρχές υποπτεύονταν ότι ο Εντ Γκέιν συνδεόταν με τουλάχιστον τέσσερις άλλες εξαφανίσεις, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον συνδέσουν με αυτές.

Έναν χρόνο αργότερα θα κριθεί ικανός για δίκη και μέσα σε μια εβδομάδα θα κριθεί ένοχος για τους δύο φόνους. Ο Εντ Γκέιν καταδικάστηκε σε ισόβια και μέχρι το τέλος της ζωής του θα μείνει σε ένα δωμάτιο της ψυχιατρικής κλινικής του Ουισκόνσιν.

Ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ» στο Netflix

Στις 3 Οκτωβρίου βγαίνει στο Netflix το Monster: The Ed Gein Story, που βάζει στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Τσάρλι Χάναμ, ενώ δίπλα του θα έχει τους Τομ Χολάντερ, Λόρι Μέτκλαφ, Σουζάνα Σον, Βίκι Κρίεπς, Ολίβια Γουίλιαμς.

Όπως έγινε γνωστό, στα σκαριά βρίσκεται και το τέταρτο μέρος της σειράς Monster – αυτή θα είναι αφιερωμένη στη Λίζι Μπόρντεν.

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
