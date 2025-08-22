Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Ήταν μια μέρα του Αυγούστου του 1938 όταν οι νοσοκόμοι της ψυχιατρικής κλινικής της πόλης Τόντον που μπήκαν στο δωμάτιο είδαν το σώμα της ακίνητο. Ήταν εκείνη η μέρα που η Τζέιν Τόπαν είχε «φύγει» από τη ζωή στα 81 της χρόνια – μια είδηση που προκάλεσε ανακούφιση σε χιλιάδες ανθρώπους αλλά και που άφησε ένα μυστήριο αναπάντητο: πόσους αθώους ανθρώπους είχε σκοτώσει η «γλυκιά νοσοκόμα»;

View this post on Instagram A post shared by Lisa Perrin (@madebyperrin)

Η Τζέιν Τόπαν, ή «Jolly Jane» όπως την έλεγαν οι φίλοι της, δεν ήταν μια ακόμα τρόφιμος της ψυχιατρικής κλινικής του Τόντον. Ήταν μια διαβόητη serial killer που για έξι χρόνια σκόρπισε τον τρόμο στη Μασαχουσέτη. Ή τουλάχιστον για αυτό το διάστημα ασχολήθηκαν οι αστυνομικοί που ερεύνησαν με την υπόθεσή της το 1901, όταν και έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Τα δύο πρόσωπα της Τζέιν

Γεννημένη στις 31 Μαρτίου 1854 στη Βοστόνη, τα παιδικά χρόνια της Τζέιν ήταν από δύσκολα έως τραγικά. Η μητέρα της Μπρίτζετ πέθανε όταν ήταν πολύ μικρή, ενώ ο πατέρας της Πίτερ Κέλεϊ ήταν ένας κακοποιητής αλκοολικός που λίγο καιρό μετά τον θάνατο της γυναίκας του, αποφάσισε να την εγκαταλείψει -μαζί με τις δύο μικρές αδερφές της- στο ορφανοτροφείο.

Τελικά την Τζέιν «έσωσε» η οικογένεια Τόπαν, που παρά το γεγονός ότι δεν την υιοθέτησε ποτέ (καθώς είχαν ήδη μια κόρη, την Ελίζαμπεθ), της «χάρισε» το επίθετό της. Στα 30 της πήρε την απόφαση να γίνει νοσοκόμα – θα σπουδάσει στο νοσοκομείο του Κέιμπριτζ και ένας σκοτεινός δρόμος θα ανοίξει μπροστά της.

Εκεί η Τόπαν θα αρχίζει να πειραματίζεται με τους ασθενής της, δίνοντας τους μεγάλες δόσεις φαρμάκων και μορφίνης, παρακολουθώντας τους πως αντιδρούν – λέγεται ότι ήθελε να δει την ψυχή τους την ώρα που άφηναν την τελευταία τους πνοή.

Μάλιστα πολλές φορές ξάπλωνε μαζί με τα θύματά της και τους ακουμπούσε ενώ ξεψυχούσαν, γιατί όπως είχε πει της έδινε σεξουαλική ικανοποίηση.

Λίγο καιρό μετά θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, μετά από λίγο καιρό θα επιστρέψει σε αυτό του Κέιμπριτζ, αλλά όταν θα εκδιωχθεί για αλόγιστη χρήση οπιοειδών, θα γίνει ιδιωτική νοσοκόμα.

Πρώτη της δουλειά η οικογένεια της «αδερφής» της Ελίζαμπεθ Τόπαν – και το νέο της θύμα, καθώς η Τζέιν δεν θα διστάσει να τη δολοφονήσει με μια ένεση.

Το «λάθος»

Το 1901 θα αναλάβει να φροντίζει την οικογένεια του Άλντεν Ντέιβις. Αυτή θα ήταν και η τελευταία της δουλειά. Η Τζέιν σίγουρη ότι δεν θα την πιάσουν, μέσα σε λίγες εβδομάδες δολοφονεί τέσσερα μέλη της οικογένειας.

Οι συγγενείς των Ντέιβις θα ζητήσουν ιατροδικαστική έρευνα, καθώς οι θάνατοι τους φάνηκαν ύποπτοι. Και τότε θα αποκαλυφθεί ότι και οι τέσσερις είχαν δολοφονηθεί. Λίγες ημέρες αργότερα, η -πλέον- 44χρονη Τζέιν Τόπαν θα συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Το πιο τρομακτικό της υπόθεσης; Η Jolly Jane ανέλαβε να φροντίζει τον Άλντεν Ντέιβις μετά τον θάνατο της συζύγου του Μάτι – που η ίδια είχε δολοφονήσει όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο άγνωστος αριθμός θυμάτων

Οι έρευνες των Αρχών θα επιβεβαιώσουν 12 δολοφονίες της Τζέιν Τόπαν σε διάστημα έξι ετών. Η ίδια στη δίκη της υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 31 ανθρώπους και γνώριζε πολύ καλά το τι έκανε.

Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ίσως τα θύματά της να αγγίζουν τα 100, καθώς ως νοσοκόμα είχε ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους των ασθενών και τα φάρμακα.

Το 1902 θα καταδικαστεί σε ισόβια στην ψυχιατρική κλινική της πόλης Τόντον, όπου και θα αφήσει την τελευταία της πνοή.