Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22 Αυγούστου 2025 | 20:42

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Ήταν μια μέρα του Αυγούστου του 1938 όταν οι νοσοκόμοι της ψυχιατρικής κλινικής της πόλης Τόντον που μπήκαν στο δωμάτιο είδαν το σώμα της ακίνητο. Ήταν εκείνη η μέρα που η Τζέιν Τόπαν είχε «φύγει» από τη ζωή στα 81 της χρόνια – μια είδηση που προκάλεσε ανακούφιση σε χιλιάδες ανθρώπους αλλά και που άφησε ένα μυστήριο αναπάντητο: πόσους αθώους ανθρώπους είχε σκοτώσει η «γλυκιά νοσοκόμα»;

View this post on Instagram

A post shared by Lisa Perrin (@madebyperrin)

Η Τζέιν Τόπαν, ή «Jolly Jane» όπως την έλεγαν οι φίλοι της, δεν ήταν μια ακόμα τρόφιμος της ψυχιατρικής κλινικής του Τόντον. Ήταν μια διαβόητη serial killer που για έξι χρόνια σκόρπισε τον τρόμο στη Μασαχουσέτη. Ή τουλάχιστον για αυτό το διάστημα ασχολήθηκαν οι αστυνομικοί που ερεύνησαν με την υπόθεσή της το 1901, όταν και έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Τα δύο πρόσωπα της Τζέιν

Γεννημένη στις 31 Μαρτίου 1854 στη Βοστόνη, τα παιδικά χρόνια της Τζέιν ήταν από δύσκολα έως τραγικά. Η μητέρα της Μπρίτζετ πέθανε όταν ήταν πολύ μικρή, ενώ ο πατέρας της Πίτερ Κέλεϊ ήταν ένας κακοποιητής αλκοολικός που λίγο καιρό μετά τον θάνατο της γυναίκας του, αποφάσισε να την εγκαταλείψει -μαζί με τις δύο μικρές αδερφές της- στο ορφανοτροφείο.

Τελικά την Τζέιν «έσωσε» η οικογένεια Τόπαν, που παρά το γεγονός ότι δεν την υιοθέτησε ποτέ (καθώς είχαν ήδη μια κόρη, την Ελίζαμπεθ), της «χάρισε» το επίθετό της. Στα 30 της πήρε την απόφαση να γίνει νοσοκόμα – θα σπουδάσει στο νοσοκομείο του Κέιμπριτζ και ένας σκοτεινός δρόμος θα ανοίξει μπροστά της.

Εκεί η Τόπαν θα αρχίζει να πειραματίζεται με τους ασθενής της, δίνοντας τους μεγάλες δόσεις φαρμάκων και μορφίνης, παρακολουθώντας τους πως αντιδρούν – λέγεται ότι ήθελε να δει την ψυχή τους την ώρα που άφηναν την τελευταία τους πνοή.

Μάλιστα πολλές φορές ξάπλωνε μαζί με τα θύματά της και τους ακουμπούσε ενώ ξεψυχούσαν, γιατί όπως είχε πει της έδινε σεξουαλική ικανοποίηση.

Λίγο καιρό μετά θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, μετά από λίγο καιρό θα επιστρέψει σε αυτό του Κέιμπριτζ, αλλά όταν θα εκδιωχθεί για αλόγιστη χρήση οπιοειδών, θα γίνει ιδιωτική νοσοκόμα.

Πρώτη της δουλειά η οικογένεια της «αδερφής» της Ελίζαμπεθ Τόπαν – και το νέο της θύμα, καθώς η Τζέιν δεν θα διστάσει να τη δολοφονήσει με μια ένεση.

Το «λάθος»

Το 1901 θα αναλάβει να φροντίζει την οικογένεια του Άλντεν Ντέιβις. Αυτή θα ήταν και η τελευταία της δουλειά. Η Τζέιν σίγουρη ότι δεν θα την πιάσουν, μέσα σε λίγες εβδομάδες δολοφονεί τέσσερα μέλη της οικογένειας.

Οι συγγενείς των Ντέιβις θα ζητήσουν ιατροδικαστική έρευνα, καθώς οι θάνατοι τους φάνηκαν ύποπτοι. Και τότε θα αποκαλυφθεί ότι και οι τέσσερις είχαν δολοφονηθεί. Λίγες ημέρες αργότερα, η -πλέον- 44χρονη Τζέιν Τόπαν θα συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Το πιο τρομακτικό της υπόθεσης; Η Jolly Jane ανέλαβε να φροντίζει τον Άλντεν Ντέιβις μετά τον θάνατο της συζύγου του Μάτι – που η ίδια είχε δολοφονήσει όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο άγνωστος αριθμός θυμάτων

Οι έρευνες των Αρχών θα επιβεβαιώσουν 12 δολοφονίες της Τζέιν Τόπαν σε διάστημα έξι ετών. Η ίδια στη δίκη της υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 31 ανθρώπους και γνώριζε πολύ καλά το τι έκανε.

Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ίσως τα θύματά της να αγγίζουν τα 100, καθώς ως νοσοκόμα είχε ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους των ασθενών και τα φάρμακα.

Το 1902 θα καταδικαστεί σε ισόβια στην ψυχιατρική κλινική της πόλης Τόντον, όπου και θα αφήσει την τελευταία της πνοή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stories
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον
Κόσμος 22.08.25

Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του προέδρου Τραμπ είναι μια καλή εγγύηση πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
Μπάσκετ 22.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 76-74, για το τουρνουά «Ακρόπολις» και γνωστοποίησε οτι η 12άδα που αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Σύνταξη
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ
Κόσμος 22.08.25

Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, βρήκαν αντίσταση στα υπουργικά συμβούλια

Σύνταξη
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22.08.25

Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο - «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Η Ελλάδα έβγαλε φοβερή ενέργεια στο δεύτερο και παρότι στην ανάπαυλα έχανε με 40-30, επικράτησε τελικά της αντιπάλου της, στην πρεμιέρα του Eurobasket Ιταλίας, με 74-76 στο ενθουσιώδες ΟΑΚΑ!

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ – Ακούστηκαν εκρήξεις [βίντεο]
Δείτε βίντεο 22.08.25

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Ακούστηκαν εκρήξεις

Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην περιοχή Ginaton, ενώ σειρήνες ηχούσαν σε όλο το Ισραήλ - Οι IDF δήλωσαν ότι το συμβάν βρίσκεται υπό εξέταση και ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε
Κόλαφος 22.08.25

Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε

«Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει η καταστροφή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για χάρη της επιστροφής στην εθνική κυριαρχία, είναι η περαιτέρω έκθεσή μας στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», είπε ο Ντράγκι

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»
Κόσμος 22.08.25

Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»

Δηλώσεις πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και άλλα ζητήματα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο