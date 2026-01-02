Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 20:55
Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Stories 02 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Η Μαρία Άνχελες Μολίνα από τη Βαρκελώνη, καταδικάστηκε το 2012 σε 22 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της φίλης της Ana Páez, μιας 35χρονης σχεδιάστριας μόδας, σε ένα έγκλημα που η ισπανική Δικαιοσύνη χαρακτήρισε προμελετημένο και ιδιαίτερα σκληρό.

Ο φόνος ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικής απάτης

Το έγκλημα είχε στόχο την κλοπή ταυτότητας και την απόκτηση χρημάτων μέσω ασφαλιστικής απάτης, με συνολικό όφελος που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το έγκλημα

Η Άνα ήταν μια 35χρονη σχεδιάστρια μόδας που πίστευε ότι είχε βρει στην Άντζι μια φίλη και ένα αξιόπιστο πρόσωπο. Οι δυο τους γνωρίζονταν περίπου 10 χρόνια και ο δεσμός τους είχε γίνει όλο και πιο ισχυρός με την πάροδο του χρόνου.

Η Μολίνα παρουσιάζονταν ως μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, καλλιεργημένη και γενναιόδωρη, και δεν δίσταζε ποτέ να περιβάλλει την Άνα με επαίνους. Αυτό που η Άνα δεν ήξερε ήταν ότι η Άντζι είχε σχέδιο να κλέψει την ταυτότητά της και, τελικά, τη ζωή της.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, η Άνα βρέθηκε νεκρή σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στη Βαρκελώνη. Ήταν γυμνή, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι της, σφραγισμένη με κολλητική ταινία. Η σκηνή αρχικά υποδείκνυε σεξουαλικό έγκλημα, αλλά τα στοιχεία έδειχναν κάτι πολύ πιο προμελετημένο.

Λίγο πριν από το φόνο, οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν την Άντζι να μπαίνει σε μια τράπεζα φορώντας περούκα και να κάνει ανάληψη 600 ευρώ από τον λογαριασμό της Άνα.

Στη συνέχεια, οδήγησε στη Σαραγόσα, όπου παρέλαβε τις στάχτες του πατέρα της, ο οποίος είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο. Σύμφωνα με το δικαστήριο, αυτό ήταν μέρος ενός προσεκτικά κατασκευασμένου άλλοθι. Μόλις επέστρεψε στο διαμέρισμα, η Μολίνα νάρκωσε την Άνα με μια άγνωστη ουσία πριν την πνίξει.

YouTube thumbnail

Για να δημιουργήσει την εντύπωση σεξουαλικής επίθεσης, η Μολίνα χρησιμοποίησε σπέρμα που είχε προμηθευτεί από οίκο ανοχής, αφού πλήρωσε δύο πόρνες να το συλλέξουν σε βάζο.

Ωστόσο, οι ερευνητές γρήγορα απομυθοποίησαν την ψευδή αφήγηση. Τα στοιχεία οδηγούσαν σταθερά στην Άντζι, η οποία, όταν ανακρίθηκε, έδωσε διάφορες αντικρουόμενες εκδοχές των γεγονότων.

Η απάτη

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ο φόνος ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικής απάτης. Πριν από το θάνατο της Άνα, ο Μολίνα είχε υποβάλει αίτηση για διάφορα δάνεια και ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στο όνομα της Άνα, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης, ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο στο σπίτι της Μαρίας ενώ ο σύντροφός της παρέδωσε το πρωτότυπο διαβατήριο και την ταυτότητα του θύματος, τα οποία βρήκε κρυμμένα στο μπάνιο της Μαρίας.

Παρά τις ισχυρές αποδείξεις, η Μολίνα αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι την ώρα του φόνου βρισκόταν έξω για ψώνια. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαρκελώνης έκρινε ότι τα στοιχεία ήταν αδιάσειστα, επιβάλλοντας 18 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία και επιπλέον τέσσερα χρόνια για την απάτη, με ημερομηνία πιθανής αποφυλάκισης το 2034.

Το δικαστήριο σημείωσε ότι «εκμεταλλεύτηκε τη φιλία της για να κλέψει έγγραφα ταυτότητας με σκοπό οικονομικό όφελος».

Η σειρά του Netflix

Η Μαρία Άνχελες Μολίνα ήταν μια εύπορη επιχειρηματίας, παντρεμένη με τον Χουάν Αντόνιο Αλβάρεζ Λίτμπεν, ο οποίος είχε πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 1996, πριν βγει στη δημοσιότητα η δολοφονία της φίλης της. Η υπόθεση της Άνα πυροδότησε εκ νέου ερωτήματα για τον μυστηριώδη θάνατο του συζύγου της.

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix Angi: Fake Life, True Crime ρίχνει φως τόσο στο έγκλημα όσο και στη ζωή της Μαρίας, περιλαμβάνοντας συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας του Λίτμπεν.

Η σειρά του Netflix των δύο επεισοδίων που κυκλοφόρησαν στις 1 Μαΐου, αναλύει βήμα-βήμα το «σχεδόν τέλειο έγκλημα», παρουσιάζοντας τα κίνητρα της Μολίνα, την εκμετάλλευση της φιλίας και τις μεθοδικές κινήσεις που οδήγησαν στη φρικτή δολοφονία, προσφέροντας μια συγκλονιστική ματιά στην ψυχολογία ενός δολοφόνου και την πολυπλοκότητα της εγκληματικής απάτης.

World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

