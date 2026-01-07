Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Αν κάποιοι περίμεναν ότι το Stranger Things θα τους τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια την τελευταία στιγμή, η απάντηση είναι απλή: όχι. Δεν υπάρχει κρυφό επεισόδιο. Δεν υπάρχει μυστική συνέχεια. Και δεν υπάρχει επιστροφή στο Upside Down.

Τις τελευταίες ημέρες είχε φουντώσει στο διαδίκτυο η θεωρία ότι το φινάλε της πέμπτης σεζόν δεν ήταν πραγματικό. Ότι το όγδοο επεισόδιο ήταν απλώς μια στάση πριν από μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη — ένα ακόμη επεισόδιο που θα ανέβαινε στις 7 Ιανουαρίου και θα άλλαζε ξανά τα δεδομένα. Το Netflix, όμως, αποφάσισε να κόψει τη συζήτηση μαχαίρι.

Το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, οι επίσημοι λογαριασμοί της σειράς ενημερώθηκαν με μια φράση που δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Όλα τα επεισόδια του Stranger Things είναι πλέον διαθέσιμα».

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος και στο λεγόμενο Conformity Gate — μια διαδικτυακή εμμονή βασισμένη στην ιδέα ότι το τέλος ήταν «πολύ τακτοποιημένο» για να είναι αληθινό. Κι όμως, ήταν. Η ιστορία της Eleven και της παρέας της έκλεισε οριστικά.

Το σύμπαν, όμως, όχι.

Τι περιμένουμε

Το Stranger Things μπορεί να τελείωσε, αλλά το Netflix δεν έχει σκοπό να αποχαιρετήσει τόσο εύκολα τον κόσμο που δημιούργησε. Ήδη έχουν δρομολογηθεί νέες παραγωγές που επεκτείνουν το franchise προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στις 12 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ One Last Adventure, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία της πέμπτης σεζόν και στα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμη σειρές.

Η πρώτη είναι animated και τιτλοφορείται Stranger Things: Tales of ’85. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν και επαναφέρει γνωστά πρόσωπα —την Eleven, τον Mike, τον Dustin, τον Will, τον Lucas και τη Max— σε μια νέα περιπέτεια που τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους με τα μυστήρια του Upside Down. Οι χαρακτήρες επιστρέφουν, αλλά όχι με τις ίδιες φωνές, καθώς το καστ των voice actors είναι καινούργιο.

«Μια τελείως διαφορετική μυθολογία»

Η δεύτερη σειρά θα είναι live-action και προς το παρόν παραμένει χωρίς τίτλο. Οι πληροφορίες είναι ελάχιστες, ωστόσο οι αδελφοί Ντάφερ έχουν ξεκαθαρίσει ότι το project αυτό θα απαντήσει σε ερωτήματα που έμειναν μετέωρα στο τέλος της πέμπτης σεζόν. Ένα από τα βασικά αφορά τον Χένρι Κριλ —τον Vecna— και τη στιγμή που απέκτησε τις δυνάμεις του, καθώς και τη σύνδεσή του με το Mind Flayer της Διάστασης Χ.

«Το λέω γιατί πολλοί περιμένουν κάτι συγκεκριμένο», ανέφερε ο Ματ Ντάφερ σε συνέντευξή του στο Variety στις αρχές Ιανουαρίου. «Η νέα σειρά θα εξηγήσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας, αλλά μέσα από μια τελείως διαφορετική μυθολογία».

Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για μια σειρά που θα αναλύει διεξοδικά το Mind Flayer. «Είναι κάτι καινούργιο, φρέσκο, με δικούς του κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, θα κλείσει κάποια ανοιχτά νήματα».

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει ήδη ξεκαθαρίσει είναι ότι στη νέα παραγωγή δεν θα εμφανιστούν οι πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς. Οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Φιν Γούλφχαρντ, Νόα Σναπ, Σέιντι Σινκ και Γκέιτεν Ματαράτσο δεν συμμετέχουν, καθώς το project χτίζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση σε επίπεδο χαρακτήρων», είπε ο Ματ Ντάφερ. «Ξεκινάμε από λευκό χαρτί: νέα πρόσωπα, νέα πόλη, νέος κόσμος, νέα μυθολογία».

Το Stranger Things μπορεί να είπε το τελευταίο του αντίο, αλλά ο κόσμος του μόλις άρχισε να ανοίγει προς άλλες κατευθύνσεις.